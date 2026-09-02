Vaca Muerta Oil Sur ingresa en su fase final hacia su puesta en marcha a fines de año. La hoja de ruta mes a mes para habilitar el mayor nodo petrolero

La mega obra de infraestructura que transformará el perfil exportador de petróleo de Vaca Muerta entra en su recta final. El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) comenzó un período clave para una primera etapa de desarrollo con el despliegue simultáneo de las obras civiles e industriales en la provincia de Río Negro y la aceleración de los trabajos offshore en las aguas del Golfo San Matías.

Los trabajos se aceleran para llegar a diciembre con el fin de la constriucción de toda la estructura que se extiende desde la Cuenca Neuquina hacia el Golfo San Matías, donde se monta la terminal de tanques más grande de la Argentina y la plataforma exportadora mar adentro más moderna de la región.

Son u$s3.000 millones de inversión que lleva adelante el consorcio VMOS integrado por las empresas YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

En el extremo continental del sistema, la Estación Cabecera Allen se consolida como el nodo regulador y punto de origen de la red de transporte. Las tareas en la planta presentan avances sustanciales en la infraestructura de almacenamiento y soporte operativo del mayor canal exportador que tendrán las reservas de Vaca Muerta.

Se completó el levantamiento de las nueve virolas del tanque TK7, mientras avanzan de forma sostenida los trabajos de soldadura en el tanque TK8. De manera paralela, el predio registra progresos en la red contra incendios, la instalación del tanque australiano, el perfilado de taludes, las obras de drenaje, las canalizaciones de cañerías y la construcción de las áreas destinadas a dependencias operativas y oficinas.

Despliegue operativo y desarrollo de la red continental

La arquitectura del megaproyecto comprende un tendido de oleoducto de 437 kilómetros que enlaza la cabecera con la terminal marítima ubicada en Punta Colorada, en las cercanías de Sierra Grande. A lo largo del trazado por la estepa patagónica el consorcio techint Sacde ya anunció semanas atrás la finalización del gasoducto. Tras lo cual se completaron las correspondientes pruebas hidráulicas de seguridad, sumadas a la realización exitosa de 76 cruces especiales bajo arroyos, rutas e intersecciones geográficas.

Cada tanque de Punta Colorada equivale al estadio de River Plate y el volúmen de50 piletas olímpicas

En la Estación de Bombeo 1 Chelforó, la obra civil registra avances estructurales tanto en el área de bombeo como en el predio de la estación transformadora eléctrica, con la colocación de bases, premoldeados, tendido de piping y sistemas de drenaje.

Por su parte, la Terminal de Punta Colorada prosigue con la elevación de su parque de tanques, registrando la finalización de seis virolas en el tanque TK 404 y dos virolas en el TK 401, junto con obras civiles en cañeros, movimientos de suelo y armado de campamentos operativos.

El horizonte operativo de la red contempla la consecución de hitos técnicos inmediatos: la concreción del cruce por perforación horizontal dirigida (HDD) sobre el curso del Río Negro junto a las pruebas hidráulicas del tramo en el primer bimestre; la construcción de la Estación de Bombeo 2 Santa Rosa proyectada para el primer trimestre; y la culminación de las obras en Allen, Chelforó y Punta Colorada de cara al inicio de operaciones bajo una configuración inicial de 180.000 barriles diarios de crudo, orientada a escalar en una fase posterior hasta los 550.000 barriles día.

Avances en la obra marina VMOS: la conexión hacia el Atlántico

El eje del proyecto para lograr la carga offshore de buques de gran porte (VLCC, por sus siglas en inglés) ingresa en su fase de mayor aceleración constructiva durante el último trimestre del año.

La ingeniería de la obra marina se focaliza en la fabricación del ducto submarino y la integración de todos los componentes del sistema de exportación, donde las monoboyas, el ducto offshore y los colectores de conexión en el lecho marino (PLEMs) conformarán un único esquema operativo unificado.

La obra avanza en la compleja tarea de tender el oleoducto submarno de 7 kilómetos mar adentro

Cada etapa incluye rigurosas pruebas y verificaciones bajo estándares internacionales de seguridad e integridad operacional. La finalización de la obra marina prevista para diciembre marcará un hito fundamental en el desarrollo de la infraestructura exportadora de VMOS.

Un alivio para las empresas es saber que las dos monoboyas lograron traspasar días atrás el Estrecho de Ormuz, donde se encontraban retenidas por la virulencia de los enfrentamietnos armados entre Estados Unidos e Irán, que acaban de recrudecer castigando nuevamente al estratégico paso.

Esas dos monoboyas son de una tecnología que permite cargar, siete kilómetros mar adentro, a los buques petroleros mas grandes del mundo capacaces de cargar unos dos millones de barriles de crido en sus tanques.

Cronología del tramo final de la obra marina VMOS

El esquema de la hoja de ruta para el desarrollo, integración y puesta a punto de las instalaciones marítimas se estructura mediante las siguientes etapas técnicas:

Septiembre : Consolidación de los trabajos de obra marina iniciados en el mes de agosto. Desarrollo intensivo de actividades de soldadura de tuberías marítimas. Tendido e instalación de la infraestructura submarina en el lecho marino.

Octubre : Finalización de la obra de construcción del ducto offshore. Culminación de la perforación horizontal dirigida (HDD), procedimiento técnico que permitirá conectar la infraestructura terrestre con el ingreso submarino del ducto offshore. Ejecución de pruebas de hermeticidad e integridad del ducto marino. Punta Colorada, sobre el Golfo San Matías, albergará a la mayor terminal petrolera de la región

Noviembre : Comienzo formal de la etapa de integración del sistema offshore. Instalación y conexión de componentes clave, incluyendo el ducto submarino, los colectores PLEM y las monoboyas de amarre. Desarrollo continuado de tareas de verificación técnica y puesta a punto de los sistemas interconectados.

Diciembre : Finalización de la totalidad de las conexiones offshore. Conclusión de las pruebas operativas integrales y de los protocolos de seguridad. Culminación de la obra marina y cierre de uno de los principales hitos constructivos del proyecto VMOS.



El cierre de la obra marina programada para diciembre representará un hito clave en la consolidación de la mayor infraestructura de exportación petrolera de la Argentina, y convertirá al país en un nuevo exportador global de petróleo.