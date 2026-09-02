El Gobierno nacional desembolsó fondos retenidos para reanudar pagos a contratistas. El proyecto sobre el río Santa Cruz impacta en empleo y actividad

La obra de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz dio este viernes un nuevo paso hacia su reactivación con el ingreso de $45.000 millones a la empresa Gezhouba, correspondientes al primer pago previsto para retomar las tareas.

El anuncio fue realizado por el gobernador Claudio Vidal, quien destacó que el desembolso representa una señal concreta para Santa Cruz después de un prolongado período de paralización y de las gestiones sostenidas por la Provincia para lograr que los recursos finalmente fueran liberados.

El proyecto cuenta con financiamiento de un consorcio de bancos como ICBC, Bank of China, CDB, los que fueron realizando durante años desembolsos que se retomaron parcialmente, como el ingreso de US$ 150 millones a inicios de 2026 para reactivar las obras.

Sobre una inversión originalmente final estimada por sobre los u$s4.700 millones -de los cuales se estima se desembolsaron u$s2.000 millones- la obra prevé una potencia final de 1.310 MW entre las dos represas (950 Mw en Cóndor Cliff y 360 Mw en La Barrancosa), lo que permitiría sumar una generación anual de 5.246 GWh/año.

"Hace unos días estuvimos reunidos con la empresa y con el Gobierno Nacional para terminar de destrabar los desembolsos necesarios para avanzar con las represas. Ya ingresó a Gezhouba el primer pago previsto por 45.000 millones de pesos", señaló el mandatario.

El ingreso de los fondos marca un avance significativo para un proyecto que permanecía paralizado desde fines de 2023. En los últimos meses, el Gobierno de Santa Cruz llevó adelante gestiones con autoridades nacionales, ENARSA y los integrantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), con el objetivo de ordenar las condiciones necesarias para recuperar el ritmo de ejecución.

Cómo impacta el desembolso en el empleo de Santa Cruz

El primer tramo de los u$s150 millones girados desde China para las represas permanecía depositado en una cuenta del Estado nacional, mientras se desarrollaban las negociaciones para lograr reactivar el proyecto.

En este contexto, el ingreso de los $45.000 millones a Gezhouba representa el primer resultado concreto de las últimas gestiones y permite avanzar desde los acuerdos alcanzados hacia la ejecución efectiva de los trabajos.

Para el Gobierno provincial, la importancia de las represas excede la construcción de la infraestructura hidroeléctrica. La reactivación implica recuperar puestos de trabajo, movilizar proveedores, transporte y servicios, además de generar actividad económica en distintos puntos de Santa Cruz.

La UTE había señalado que el reinicio del proyecto tendrá impacto en el empleo directo e indirecto y en el movimiento de la economía regional. Como parte del proceso de reactivación, alrededor de 150 trabajadores ya están desplegando tareas y seguirán más incorporaciones hasta retomar el ritmo pleno.

Por qué estuvieron paralizadas las represas hidroeléctricas

En los primeros días de marzo, la Secretaría de Energía habpia anunciado ya que en el marco de la reunión de Directorio, Energía Argentina (ENARSA), acordó la resolución de controversias históricas con los contratistas a fin de destrabar el proyecto y comprometer a la reanudación de las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

La provincia ya venía anticipando desde mediados del año pasado el avance de las negociaciones con la constructora china Gezhouba, con la cual Enarsa había firmado un convenio de actualización de términos en julio, sujeto a la resolución de la situación de controversias con los contratistas.

El entendimiento alcanzado busca y que había frenado el avance del proyecto. En particular, la represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño dentro del complejo, es la que presenta el mayor grado de ejecución y alcanza actualmente un 46% de avance, por lo que su reactivación es prioritaria para acelerar resultados concretos y recuperar el ritmo de obra.

Esta central contará con tres turbinas que van a generar 360 megavatios de potencia ya están construidas y parte del equipamiento se encuentra en el país, y cientos de trabajadores van a trabajar en esa represa que a condición de la gobernación, serán puestos a cubrir mayoritariamente por santacruceños.

Desde fines del año pasado, el gobierno provincial readecuó los campamentos y comenzó a convocar a los trabajadores que habían sido oportunamente suspendidos, a la espera de la resolución final de los temas pendientes entre Enarsa y Gezhouba.

Cuándo estarán en marcha las represas de Santa Cruz

Las centrales hidroeléctricas fueron licitadas en 2013 y debían estar listas en 2023. Sin embargo, las demortas se originaron en decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y su ejecución quedó atravesada por incumplimientos contractuales, falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos y una acumulación de reclamos que derivaron en la ralentización y posterior virtual detención del proyecto.

En ese marco, desde 2016 no se había cumplido el contrato, ni se habían efectuado redeterminaciones de precio. Como consecuencia, la contratista acumuló reclamos por más de u$s700 millones, mientras que entre ambas represas sólo se ejecutaron aproximadamente u$s1.800 millones. Para completar las dos obras, se estima que aún se requieren u$s5.000 millones de inversión.

En este marco, se prevé que la represa Jorge Cepernic podría finalizarse en 2030, aportando 1860 GWH al Sistema Argentino Interconectado (SADI) y con una potencia instalada de 360 MW. La medida se enmarca en el proceso de normalización del sector y en la decisión de ordenar contratos y resolver controversias pendientes, respetando los compromisos asumidos por el país.

La segunda y mayor de las represas, se asegura, tendrá una continuidad luego de que se retomen las obras con un cronograma propio, por lo cual su futura puesta en operación será ya entrada la próxima década, es decir casi 20 años después de licitadas.