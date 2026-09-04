Con varias obras determinantes, la Argentina quiere duplicar sus exportaciones de GLP y abastecer el mercado interno y regional

GLP es esencial para 20M de argentinos; Argentina apunta a exportar a Asia, pero necesita ampliar su infraestructura portuaria y ductos.

Inversiones de Compañía Mega y TGS, con más de u$s3.600 millones, potenciarán la exportación de GLP desde Vaca Muerta.

La Argentina ya encontró en Vaca Muerta una plataforma de crecimiento para el petróleo y el gas, pero el próximo paso puede estaren los líquidos. El GLP, no tiene la visibilidad pública del crudo, del gas o del GNL, pero puede convertirse en el producto energético estrella de Argentina e integración energética regional.

Según un informe "Mercado de GLP/NGL en Argentina: estado de situación actual, principales proyectos y proyección 2028-2030-2035", elaborado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral sobre la base de estimaciones sectoriales, Argentina produjo alrededor de 3 millones de toneladas anuales de GLP/NGL comercial en 2025 y exportó aproximadamente 1,63 millones de toneladas, sumando GLP, propano licuado y butano licuado.

El cambio de escala podría ser significativo. La producción argentina podría en un escenario base ubicarse entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas en 2030. Hacia 2035, se proyecta entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas anuales, mientras que un escenario de mayor ejecución y coordinación de los proyectos permitiría acercarse a 8-9 millones de toneladas.

En términos de exportaciones, el informe estima que Argentina podría pasar de las actuales 1,6 millones de toneladas a un potencial de 3,0-3,4 millones de toneladas hacia 2030, sin considerar el proyecto asociado al GNL de Río Negro, y superar los 5 millones de toneladas hacia 2035. Ese salto permitiría alcanzar más de u$s2.000 millones anuales a partir de 2030, de acuerdo con la proyección del informe.

Tres proyectos que pueden cambiar la escala de GLP

Uno de los primeros primeros motores de crecimiento será Compañía Mega, cuya ampliación prevé llevar la capacidad de procesamiento de 4.800 a 7.200 toneladas diarias, un incremento cercano al 50%. La primera etapa demandaría entre u$s$250 y u$s260 millones, dentro de un programa integral estimado en unos u$650 millones.

El segundo proyecto de TGS en Vaca Muerta, vinculado al eje Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca. La iniciativa contempla una inversión superior a u$s3.000 millones y una capacidad estimada de 2,7-2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+.

Si el propano y el butano representan el 85% de ese volumen, el proyecto podría aportar alrededor de 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial cuando opere a plena capacidad

A estos proyectos se suma una tercera posibilidad vinculada con los desarrollos de GNL en Río Negro. El tratamiento del gas destinado a la licuefacción podría generar un nuevo polo exportador de propano, butano y gasolina natural en el Golfo San Matías, complementario con el complejo de Bahía Blanca.

De los mercados regionales a Asia

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú aparecen como los mercados naturales para el GLP argentino. Brasil se presenta como el principal comprador regional por escala, cercanía y déficit estructural, mientras que Chile mantiene una lógica de complementariedad por proximidad geográfica y logística.

Pero el cambio de escala podría llevar a Argentina a competir también en mercados asiáticos. India, China, Japón y Corea del Sur son grandes importadores de GLP y propano. En particular, India comenzó a emerger como destino estratégico para cargas argentinas de GLP entre 2025 y 2026, aunque el desafío será transformar operaciones puntuales en una relación comercial de mayor escala.

El informe señala que el principal límite para ampliar las exportaciones no está en la disponibilidad del recurso, sino en la infraestructura. La expansión requerirá capacidad de separación en origen, nuevos poliductos, instalaciones de fraccionamiento, almacenamiento, infraestructura portuaria y coordinación entre los distintos proyectos.

En este escenario, Bahía Blanca, Cerri y Puerto Galván adquieren un papel estratégico para la salida de los líquidos de Vaca Muerta. El desafío será acompañar el crecimiento de la producción con infraestructura suficiente para garantizar competitividad, regularidad del suministro y acceso a los mercados internacionales.

La relevancia del GLP en la Argentina

Según los resultados del Censo Nacional 2022, el 43,9% de la población argentina equivakente a poco más de 20 millones de personas vive en hogares que utilizan principalmente gas en garrafa para cocinar. En comparación, el 48,6% utiliza gas natural por redes, mientras que el resto recurre a electricidad, leña, carbón u otras fuentes.

Medido por cantidad de hogares, alrededor del 39% utiliza gas en garrafa como principal combustible para cocinar. La diferencia entre este porcentaje y el correspondiente a la población indica que, en promedio, los hogares que dependen de la garrafa tienen más integrantes.

Estos datos muestran la magnitud del gas envasado en la Argentina: es utilizado por cuatro de cada diez hogares y por casi uno de cada dos argentinos. Por su alcance territorial y por la cantidad de personas que dependen de él, el GLP tiene una profunda relevancia social y económica y constituye un componente esencial de la matriz energética nacional.

Esta importancia social se combina con una dimensión productiva considerable. Durante 2025, la producción argentina de GLP proveniente del procesamiento de gas natural alcanzó aproximadamente 2,6 millones de toneladas.

A este volumen se suman alrededor de 1,2 millones detoneladas obtenidas en refinerías, no incluidas en esa serie, lo que eleva la producción total del país a aproximadamente 3,8millones de toneladas. Por su parte, el mercado interno consumió cerca de 1,3 millones de toneladas durante el año.