El proyecto contempla obras en Neuquén y Bahía Blanca, permitirá procesar 1.500 toneladas diarias extras de líquidos del gas natural y prevé 800 empleos

El Gobierno nacional oficializó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de ampliación del Complejo Industrial de Compañía Mega, que contempla una inversión de u$s365,4 millones y busca acompañar el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta.

La aprobación quedó establecida mediante la Resolución 1381/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. La medida representa la aprobación administrativa definitiva de la adhesión de la compañía al régimen y de su plan de inversiones.

El proyecto contempla una inversión total de u$s365.398.669, de los cuales u$s359,2 millones corresponden a activos computables dentro del RIGI. La iniciativa apunta a ampliar la infraestructura de Mega en distintos puntos de la cadena que conecta los yacimientos neuquinos con su complejo de procesamiento ubicado en Bahía Blanca.

RIGI y Vaca Muerta: qué obras contempla el proyecto de Mega

La ampliación permitirá incorporar 1.500 toneladas diarias a la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGLs). De esta manera, la capacidad del complejo pasará de las actuales 5.500 toneladas diarias a unas 7.000 toneladas, lo que representa un incremento cercano al 27%.

Las obras abarcarán la Planta de Separación de Loma La Lata, en Neuquén; el poliducto que conecta Loma La Lata con Bahía Blanca, cuya traza atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y la Planta de Fraccionamiento de Bahía Blanca.

En Loma La Lata se realizarán trabajos para ampliar la capacidad de recepción y procesamiento, mientras que en el sistema de transporte se incorporarán nuevas instalaciones para aumentar el volumen de líquidos que puede trasladarse hacia Bahía Blanca.

En la planta ubicada en el sur bonaerense, en tanto, se sumará capacidad de almacenamiento de líquidos del gas natural y se realizarán adecuaciones eléctricas y mejoras en los sistemas de vapor y condensado.

El objetivo es procesar los componentes líquidos presentes en el gas de Vaca Muerta y obtener productos como etano, propano, butano y gasolina natural, que tienen diferentes usos industriales y comerciales.

Cuándo se desembolsará la inversión de u$s365 millones

El cronograma presentado por la compañía establece que durante el primer año se invertirán u$s121,6 millones, mientras que en el segundo año se desembolsarán otros u$s152,7 millones.

La normativa del RIGI exige que durante los primeros dos años se acredite una inversión mínima equivalente al 40% del monto requerido para el proyecto. En el caso de Mega, la fecha límite para cumplir con ese compromiso quedó establecida para el 1° de octubre de 2027.

El inicio de las operaciones comerciales de la ampliación está previsto para el 28 de febrero de 2029, mientras que la vida útil estimada del proyecto alcanza los 18 años.

El proyecto impactará en empleo y proveedores

Además del aumento de la capacidad productiva, el proyecto contempla la creación de 800 puestos de trabajo, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía.

Otro de los compromisos asumidos por Mega está relacionado con la participación de proveedores locales. El plan establece que al menos 60% del monto destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las etapas de construcción y operación corresponderá a empresas locales.

La cifra se encuentra por encima del mínimo del 20% previsto por la normativa del RIGI.

Más exportaciones y divisas

La ampliación también busca fortalecer la capacidad exportadora vinculada al desarrollo de Vaca Muerta. Según la estimación oficial, el proyecto tendrá un impacto positivo de US$213 millones sobre la balanza comercial.

El procesamiento de los líquidos asociados al gas permite generar productos con mayor valor agregado respecto de la comercialización directa del gas natural, al tiempo que abastece a distintas industrias y abre posibilidades para incrementar las exportaciones.

La expansión de Mega se suma así a un proceso más amplio de crecimiento de la infraestructura energética asociada a Vaca Muerta y al polo industrial y portuario de Bahía Blanca.

Qué beneficios tendrá Mega por entrar al RIGI

La resolución oficial establece que los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI alcanzarán exclusivamente a las inversiones vinculadas con esta ampliación.

Por lo tanto, los incentivos no se aplicarán sobre las instalaciones que ya forman parte del Complejo Industrial Mega.

Para garantizar esa separación, la compañía deberá llevar una contabilidad independiente respecto de la sociedad matriz y aplicar mecanismos de monitoreo, trazabilidad y conciliación que permitan identificar las operaciones correspondientes al proyecto incluido en el régimen.

Además, el Gobierno aprobó el listado de bienes que podrán ser importados bajo las franquicias previstas por el RIGI y notificará a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central para que se implementen los beneficios correspondientes.

Una pieza clave para aprovechar el gas de Vaca Muerta

Compañía Mega es uno de los principales actores de la Argentina en el procesamiento de líquidos del gas natural. La empresa conecta la producción de la Cuenca Neuquina con su planta de fraccionamiento de Bahía Blanca, donde los líquidos son separados para obtener distintos productos.

La compañía tiene como accionistas a YPF, Petrobras y Dow, con participaciones del 38%, 34% y 28%, respectivamente.

La nueva inversión llega después de una primera etapa de expansión. En junio de 2026, Mega inauguró en Bahía Blanca un nuevo tren de fraccionamiento que demandó US$260 millones, como parte de un plan de expansión total de unos u$s650 millones.

Ahora, con la aprobación de su ingreso al RIGI, la empresa podrá avanzar con una nueva etapa de obras destinada a ampliar la capacidad de procesamiento y acompañar el crecimiento de la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta.

De esta manera, el Gobierno terminó de formalizar un proyecto que busca no solo aumentar la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural, sino también sumar valor a los recursos de Vaca Muerta, generar empleo y aportar nuevas divisas a través de las exportaciones.