Cómo es Sea Lion, el proyecto petrolero que busca explotar recursos en Malvinas y Milei rechazó

Avanza el plan para extraer hidrocarburos en el Atlántico Sur y crece la tensión entre empresas extranjeras y el Ejecutivo argentino

El presidente Javier Milei salió en cadena nacional a cuestionar el avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa petrolera que prevé extraer crudo en aguas próximas a las Islas Malvinas. El mandatario anunció una batería de medidas para impedir que empresas extranjeras exploten recursos argentinos en territorios ocupados por el gobierno británico.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", expresó Milei.

El Presidente advirtió que Sea Lion es solo uno de los proyectos que avanzan en las islas. "Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina", señaló.

La iniciativa quedó en manos de dos petroleras de escala intermedia que asumieron un riesgo político y comercial que las grandes compañías internacionales prefieren evitar. El proyecto busca explotar hidrocarburos en aguas cuya soberanía reclama Argentina.

"Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente, y demanda una repuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados", completó el mandatario.

Dónde está ubicado Sea Lion y cuánto petróleo puede extraer

El yacimiento se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago de Malvinas. Está a una profundidad de 450 metros en el lecho marino.

El campo opera bajo las licencias de producción PL032 y PL004b. Ambas corresponden a la cuenca Malvinas norte, una zona que Argentina considera parte de su plataforma continental.

Mapa de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas detallando donde está Sea Lion

Según datos de Navitas Petroleum, al 31 de julio el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles de petróleo. Las estimaciones iniciales hablaban de 216 millones de barriles, mientras que los recursos totales alcanzan los 603 millones.

La primera fase del desarrollo apunta a una producción de 50.000 barriles diarios. Otras proyecciones mencionan hasta 55.000 barriles diarios en la producción inicial.

El primer petróleo está previsto para marzo de 2028, según el cronograma oficial del proyecto. La vida útil estimada del yacimiento es de 30 años.

Quiénes son las empresas detrás del proyecto

Sea Lion es operado por Navitas Petroleum, una compañía israelí que posee el 65% de participación en el proyecto. La firma cotiza en la Bolsa de Tel Aviv.

Navitas ingresó al proyecto en 2022 después de adquirir esa participación mayoritaria de Harbour Energy. Con esa operación también asumió el control operativo del área.

El 35% restante pertenece a Rockhopper Exploration, una petrolera británica enfocada en exploración y producción. La compañía cotiza en el mercado AIM de Londres.

Rockhopper participa del proyecto desde las primeras etapas de exploración. Mantiene activos vinculados principalmente con las islas, además de algunos intereses menores en Italia.

Las grandes petroleras globales evitaron involucrarse en Sea Lion por el riesgo político que implica operar en una zona de disputa de soberanía. Esto permitió que compañías medianas, con menor exposición internacional, tomaran el control del proyecto.

Harbour Energy, que originalmente controlaba el proyecto, decidió desprenderse de Sea Lion. La compañía británica posteriormente reforzó su presencia en Argentina.

En 2024, Harbour Energy compró los activos de la alemana Wintershall Dea en el país. Con esa adquisición pasó a integrar proyectos de explotación offshore frente a las costas de Tierra del Fuego.

Hoy opera junto con TotalEnergies y Pan American Energy (PAE) en áreas que sí están bajo jurisdicción argentina indiscutida.

Cuánto dinero se invertirá en Sea Lion

Ambas empresas aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa. El desembolso previsto ronda los u$s1.800 millones hasta la obtención del primer crudo.

El esquema de financiamiento contempla cerca de u$s1.000 millones de deuda. El resto se cubrirá con capital propio de Navitas y Rockhopper.

A esa cifra inicial se sumarán otros u$s2.100 millones destinados al resto de la explotación. Esto eleva la inversión total del proyecto a u$s3.900 millones en sus 30 años de vida útil.

La magnitud de la inversión convierte a Sea Lion en una iniciativa relevante desde el punto de vista económico. Sin embargo, las empresas involucradas tienen una dimensión menor que las principales petroleras globales.

Cómo será la extracción del petróleo

El plan contempla pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a la producción, el almacenamiento y la descarga del crudo. Este tipo de plataforma se conoce por su sigla en inglés como FPSO.

La primera etapa se concentrará en el denominado Área de Desarrollo Norte (NDA). Allí, la "fase 1" prevé la perforación de 11 pozos submarinos conectados a la plataforma flotante.

Tres años después de la primera extracción de petróleo arrancará la "fase 2" en esa misma área. Esta segunda instancia contempla la perforación de otros 12 pozos submarinos.

Además está previsto el desarrollo del Área de Desarrollo Central (CDA). Su primera fase contempla la perforación de 20 pozos, con el objetivo de extraer el primer barril hacia fines de 2030.

A esa etapa le seguirá una segunda fase en la misma área central. El plan incluye la perforación de otros 18 pozos adicionales.

De esta manera, el cronograma completo de Sea Lion se extiende por varios años y combina dos áreas de desarrollo, cuatro fases de perforación y un total que supera los 60 pozos submarinos proyectados.

La infraestructura necesaria para el proyecto incluye sistemas de conexión submarina, ductos y tecnología de punta para operar en aguas profundas. Todo el esquema está diseñado para funcionar sin instalaciones permanentes en tierra.