En julio, el Estado cubrió el 65% del costo de la energía eléctrica , el subsidio más alto del año , revirtiendo ajustes tarifarios.El Gobierno evitó trasladar el alza al usuario para contener la inflación y proteger el poder adquisitivo familiar en recesión.

El relevamiento arrojó, además, que 1.508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 a la fecha, insistiendo pese a que el sistema ya los había identificado como no calificados.

Mediante estas herramientas y el cruce de información con los entes reguladores y las prestadoras de servicios, el sistema frenó estas solicitudes antes de que el beneficio se hiciera efectivo , al detectar que correspondían a usuarios con manifiesta capacidad de pago de los servicios de electricidad y gas.

De este modo, el sistema ubica cada medidor de luz o gas en el mapa e identifica automáticamente si el usuario reside en barrios privados, countries o zonas de alto poder adquisitivo como Puerto Madero, lo que permite auditar y cruzar esos datos con las prestadoras del servicio para determinar si corresponde o no otorgar el subsidio estatal.

La identificación de las irregularidades se logró a través del mecanismo de georreferenciación implementado para la asignación de bonificaciones energéticas . Esta tecnología cruza la ubicación espacial de los suministros con imágenes satelitales, mapas digitales GIS y datos de urbanizaciones cerradas del Observatorio de la Deuda Social Argentina (CONICET-UCA).

La Secretaría de Energía detectó y rechazó 17.843 solicitudes de inscripción al beneficio de subsidios para los servicios públicos de gas y electricidad presentado por usuarios que viven en el barrio porteño de Puerto Madero o en countries y barrios cerrados del AMBA y la provincia de Córdoba.

La búsqueda de irregularidades se irá extendiendo en el país

La Secretaría de Energía continúa avanzando en la segmentación de los beneficios energéticos y, a través de la Disposición 11/26, incorporó por primera vez al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación -tal como se hizo en 2025 con AMBA y Córdoba-, lo que permitirá excluir del padrón y quitarle el beneficio a cerca de 500 usuarios que ya lo venían percibiendo pese a residir en zonas de manifiesta capacidad de pago.

Precisamente, días atrás, el gobernador de esa provincia Rolando Figueroa habia declarado en ocasión del Neuquén Day realizado en Buenos Aires, que negociaba con el Gobienro nacional que no sea recortado el esquema de zona fría para la Patagonia, el cual abarca a todos sus habitantes sin distinción de capacidad de pago con descuentos de 50% sobre la tarifa de gas que pagan el resto de los usuarios del país.

La medida se dictó en el marco del Decreto 943/25, que creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y tiene como antecedentes directos la Disposición 1/25 -que aprobó la metodología aplicada en AMBA y Puerto Madero- y la Disposición 6/25, correspondiente a Córdoba.

Para Neuquén, la identificación se realizó cruzando datos de urbanizaciones cerradas, elaborados a partir de imágenes satelitales y del Portal Poblaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (CONICET-ODSA-UCA), con los padrones de usuarios provistos por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), las cooperativas CALF, CEEZ, COPELCO y de Plottier, y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

Como resultado, tanto las solicitudes nuevas como los usuarios ya inscriptos en el ReSEF que se ubican dentro de las urbanizaciones georreferenciadas quedan categorizados como "sin beneficio", conforme a los criterios establecidos para garantizar una distribución equitativa.

Los usuarios y solicitantes afectados pueden pedir la revisión de su caso a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), aunque tienen la obligación de probar que la exclusión o el rechazo es incorrecto.

A quienes beneficia el esquema de subsidios focalizados

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados fue oficializado a fines de 2025 e inició su plena implementación a comienzos de 2026. Este mecanismo reemplazó la antigua segmentación en tres niveles (N1, N2 y N3) por un formato simplificado de dos únicas categorías de usuarios residenciales: aquellos que requieren asistencia estatal directa para cubrir consumos indispensables de electricidad y gas, y quienes abonan la tarifa plena por contar con capacidad de pago.

Para administrar las bonificaciones, la Secretaría de Energía puso en marcha el ReSEF, base de datos que absorbió el padrón anterior del RASE. A través de esta plataforma, el beneficio aplica a los hogares cuyos ingresos netos totales resulten inferiores al equivalente a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC para un hogar tipo 2.

No obstante, existen excepciones que garantizan la permanencia automática en el régimen para familias vulnerables que cuenten con un integrante titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), certificados de vivienda del ReNaBaP o pensiones vitalicias para veteranos de la Guerra de Malvinas.

A la par del umbral de ingresos, la normativa impone criterios de exclusión patrimonial estrictos que derivan en la quita automática del subsidio. Quedan marginados del beneficio los hogares en los que al menos un conviviente posea un vehículo con antigüedad igual o menor a tres años —salvo en casos vinculados a discapacidad—, tres o más inmuebles registrados a su nombre, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.

El nuevo régimen contempla límites de volúmenes mensuales para evitar el consumo desmedido subsidiado, estableciendo topes diferenciales según la estacionalidad del servicio.

En la energía eléctrica, por ejemplo, el descuento aplica sobre consumos de hasta 300 kWh mensuales en la temporada estival e invernal, reduciéndose a 150 kWh en los meses templados. Quienes demandan una revisión tras ser excluidos deben acreditar formalmente su situación socioeconómica mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o en dependencias de la ANSES.