Confía en el acuerdo con gobernadores del norte para destrabar "zonas frías" en comisiones la semana próxima, mientras avanza el debate del nuevo RIGI

La reforma del régimen de "zonas frías" y el Súper RIGI son dos proyectos centrales de la agenda legislativa que el gobierno de Javier Milei tiene trabada en el Senado. El acuerdo que cerró la Casa Rosada con los gobernadores del norte alienta por estas horas al oficialismo a avanzar con ambos temas la próxima semana en comisiones y convertirlos en ley al inicio de septiembre, luego de varios meses de contratiempos.

Con el Súper RIGI Milei espera atraer proyectos de inversión que superen los u$s1.000 millones para desarrollar industrias que hoy no existen en el país, vinculadas centralmente con la tecnología, mientras que con el recorte de subsidios al gas en más de 100 localidades de todo el país que implica el cambio en "zonas frías" busca un ahorro para las arcas del Estado superior a los $200.000 millones.

Ambas iniciativas tienen media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo (en el caso de zonas frías) y junio (en el de Súper RIGI) pero el Senado se convirtió hace tiempo en el terreno más complejo para el Gobierno. En la bancada de La Libertad Avanza (LLA) que encabeza Patricia Bullrich confían en que esta situación empiece a cambiar pronto.

La clave pasa por el acuerdo que cerraron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con los gobernadores de las provincias del norte sobre un nuevo esquema de subsidios a las tarifas eléctricas en las regiones de temperaturas más altas, a modo de contraprestación por el apoyo de sus senadores -estratégicos para LLA- al proyecto sobre "zonas frías.

¿Cuál es el plan del Gobierno en el Senado para destrabar "zonas frías" y el Súper RIGI?

"Después del acuerdo, seguro la semana que viene zonas frías va a comisiones", señaló una fuente del oficalismo a iProfesional. En los bloques dialoguistas cuyo respaldo se esfuerza por mantener LLA confirman curso de acción que diseñan por estas horas en los despachos libertarios.

No es seguro que LLA pueda firmar el dictamen en una única reunión pero lo intentarán, apoyados en el acuerdo que cerró el Ejecutivo y en el apoyo que ya cosechó la iniciativa en Diputados por parte de muchos de esos mismos sectores con la promesa de esa compensación para las "zonas cálidas", que recién esta semana pareció empezar a concretarse.

En tanto, el oficialismo realizó este miércoles la segunda ronda de debate sobre el Súper RIGI en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General.

Los libertarios no quisieron presionar para firmar el dictamen e hicieron lugar a una nueva ronda de expositores invitados, pero ya preparan otra reunión de comisiones para la próxima semana con la idea de que sea la definitiva y, finalmente, se firme el dictamen que dejaría el proyecto listo para su votación en el recinto.

De esta forma, el oficialismo proyecta que ambos temas avancen al mismo tiempo rumbo a la votación que los convierta finalmente en ley, para destrabar así la abultada agenda de reformas de Milei que quedó en stand by en el Senado y darle el triunfo parlamentario concreto que hace rato no tiene. En LLA no saben aún si los dos proyectos se tratarán en una misma sesión -lo ven difícil- pero sí apuntan a que se aprueben en septiembre.

¿Cuál es la cuenta de votos que hacen en el Senado para los dos proyectos?

En las cuentas que hace el oficialismo por estos días sobre el proyecto de "zonas frías", a los 21 senadores de LLA se les sumarían al menos 7 de la UCR, los 3 del PRO, 1 de Primero los Salteños (que responde al gobernador Gustavo Sáenz), 1 de Independencia (del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo), los 2 del bloque misionero (alineado con Hugo Passalacqua), 1 de Provincias Unidas y 1 de Despierta Chubut.

Allí se ve la importancia que tiene para el oficialismo el acuerdo con los gobernadores del norte, que aportan la mayor parte de los votos que necesita para alcanzar los 37 que aseguran un triunfo. Pero además, esperan sumar a los tres senadores de Convicción Federal que responden también a Sáenz, Jaldo y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Según supo iProfesional de fuentes parlamentarias, también tratarán de convencer a los tres senadores que faltan de la UCR. Los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri suelen ser aliados de LLA pero hace tiempo avisaron que no acompañarían esa iniciativa porque recorta los subsidios al gas en buena parte de su provincia -con la única excepción del departamento de Malargüe- y el bonaenerense Maximiliano Abad también se opone porque afecta a Mar del Plata, su distrito.

No obstante, los cálculos iniciales entusiasman a la bancada de Bullrich y a la Casa Rosada con la posibilidad de aprobar la ley que esperan hace tres meses y que Karina Milei ubicó algunas semanas atrás -antes de que el Presidente enviara la reforma del Banco Central a Diputados- como uno de los temas más importantes de la agenda económica que se discute en el Congreso.

En el caso del Súper RIGI, la bancada oficialista estima que podría tener incluso algunos votos más para aprobarlo por el impacto positivo que promete para la actividad económica de las provincias que concentran recursos naturales estratégicos. No obstante, intentarán evitar que sufra alguna modificación -está en la mira de algunos bloques la cláusula de "compre nacional" que introdujo Diputados- que obligue a devolverlo en segunda revisión a la Cámara baja.

¿Qué establece el cambio en el régimen de "zonas frías"?

El proyecto del Gobierno sobre zonas frías revierte la ampliación territorial del régimen que se aprobó en 2021 a instancias del kirchnerismo, lo que implica una significativa reducción del universo de usuarios que gozaban de descuentos sobre la tarifa de gas de entre el 30% y el 50%. Esa población había pasado de 950.000 hogares a 4 millones y se reduciría a poco más de un millón.

Al volver al diseño geográfico original, perderían el subsidio algo más de 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan; 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta; 6 en Mendoza; 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y uno en Tucumán (Tafí del Valle).

Los únicos hogares que seguirán contando con la bonificación del 50% serán los que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo quienes acreditan un ingreso igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $4.400.000, y familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pero además, otro cambio que introduce el proyecto es que aquellos hogares que mantengan el subsidio ya no lo percibirán sobre la totalidad de la factura y sino solo sobre el consumo de gas natural medido en metros cúbicos. Hasta ahora, el beneficio también alcanzaba al cargo fijo.

Los beneficios fiscales del Super RIGI

El "Súper RIGI" es una versión potenciada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que creó la Ley Bases. La diferencia central es que este nuevo sistema de beneficios busca captar inversiones de u$s1.000 millones como mínimo -en el RIGI vigente era de entre u$s200 y u$s600 millones- para industrias que hoy no existen en el país. Las empresas deberán comprometer al menos 20% de ese monto en los primeros dos años desde la adhesión.

Además, el nuevo régimen se enfoca exclusivamente en industrias vinculadas a la inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura tecnológica, tales como data centers, producción de paneles solares, turbinas eólicas y baterías de litio, entre otros. El plazo para adherir será de cinco años a partir de la entrada en vigencia de la ley, pero la iniciativa apunta a dar garantías de estabilidad por 30 años.

Los beneficios impositivos para las empresas que ingresen al Súper RIGI incluyen la rebaja del Impuesto a Ganancias al 15% -una reducción de la alícuota de 10 puntos respecto del RIGI original- y arancel cero para importación y exportación de bienes, equipos e insumos vinculados a los proyectos.

Además, se habilita una liberación progresiva de los dólares obtenidos por exportaciones. Las empresas podrán disponer del 20% durante el primer año, del 40% en el segundo y del 100% desde el tercero en adelante. En cuanto al IVA, el régimen mantiene el sistema de Certificados de Crédito Fiscal para inversiones pero agrega la opción de transferir remanentes si la devolución demora más de tres meses.

Durante el tratamiento de Diputados, para asegurarse los votos el oficialismo aceptó modificaciones al proyecto original. Entre las principales, está la incorporación de una cláusula de "compre nacional" que obliga a las empresas a destinar como mínimo un 20% de sus adquisiciones a proveedores nacionales.

Otra fue que las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) computen por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversion exigido para gozar de la rebaja del Impuesto a las Ganancias al 15% que fija el proyecto para las empresas que ingresen al Súper RIGI.