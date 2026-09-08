El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció un ritmo de inversión proyectado de u$s 3 millones por hora para el año 2028, impulsado por los desarrollos masivos en Vaca Muerta y la consolidación de la infraestructura de exportación.

En el marco del esquema del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, el ejecutivo precisó que con las iniciativas a presentarse en los próximos meses "los RIGI sumarán u$s 154.100 millones", una cifra equivalente a "toda la historia de producción e inversión histórica de YPF desde 1922 a la fecha".

Marín actualizó las proyecciones de inversión al participar del X Foro PyMEs Italia–América Latina 2026, celebrado en el Palacio Libertad. El titular de la petrolera expuso en el panel plenario "Energía para el desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor", donde compartió estrado con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, ante un auditorio integrado por autoridades de ADIMRA, la organización IILA y más de 500 industriales y empresarios del sector.

En ese marco, el ejecutivo precisó que la magnitud de las obras comprometidas elevará exponencialmente el despliegue de capital de la compañía en los próximos años: "YPF va a invertir u$s3 millones por hora en 2028, es decir que mientras dure cada reunión de comité ejecutivo la empresa estará invirtiendo unos u$s15 millones", graficó.

La aceleración del gasto de capital responde a la necesidad de mantener en simultáneo el desarrollo masivo de los bloques no convencionales y la construcción de los grandes sistemas de transporte que alimentarán la cadena del GNL. Es decir, que la cifra global para 2028 ascendería a más de u$s25.000 millones en desembolsos conjuntos con sus socios internacionales.

El nuevo horizonte de producción de gas y petróleo

La meta operativa de la compañía busca elevar el perfil productivo hacia los 2 millones de barriles diarios equivalentes de petróleo y gas para 2031, frente a los 400.000 barriles diarios que opera en la actualidad.

Respecto del pilar normativo para el despliegue del no convencional, Marín afirmó que "sin RIGI no hay LNG ni desarrollo pleno del petróleo, porque compensa el costo argentino o costo logístico por escala". En esa línea, fundamentó la competitividad del yacimiento neuquino al remarcar que se cuenta con "un recurso de clase mundial, técnicamente mejor que cualquier shale de los Estados Unidos", lo que permite compensar la escala norteamericana a partir de la productividad geológica.

Al referirse al impacto sectorial de las medidas económicas, destacó que el marco regulatorio representó una "transformación macro porque el RIGI fue fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta".

En relación con el rol estratégico que asumirá la empresa estatal frente a los gobiernos subnacionales y el resto de los actores de la cuenca, el ejecutivo enfatizó el impacto colectivo del plan y aseguró: "El objetivo de YPF es un objetivo de país, rompió toda la grieta; venimos a trabajar con la industria, los gobernadores, los municipios y los trabajadores, y todo resultado es una excelente noticia porque cumple el objetivo trazado".

La ingeniería financiera y el proyecto de GNL

En lo relativo al proyecto Argentina LNG, la petrolera avanza en asociación con la firma italiana ENI y la emiratí Adnoc. Marín definió la alianza al señalar que "la decisión de YPF de trabajar juntos fue extraordinaria porque nos complementamos: nosotros somos expertos en no convencionales y ellos en floating LNG".

La ingeniería financiera contemplada incluye la estructuración de un project finance por u$s 29.000 millones a cuatro años, calificado por entidades bancarias internacionales como el proyecto de financiamiento corporativo más grande en la historia de América Latina. Respecto de los plazos de definición, el CEO ratificó que "para fin de año en Buenos Aires se va a firmar el FID", lo que constituirá la decisión final de inversión para el desarrollo de las plantas y la infraestructura asociada.

El cronograma operativo con ENI contempla la adjudicación inminente de la licitación para la planta principal de separación de etano, gas licuado de petróleo (GLP) que es propano y butano, además de gasolinas naturales, estimada en una suma de entre u$s 8.000 millones y u$s 10.000 millones, además de las obras de tuberías e instalaciones de superficie.

Las obras en Neuquén sumarán una planta de separación de gas y petróleo cuatro veces mayor a la capacidad máxima existente en el país, mientras que en Río Negro se levantará una unidad de procesamiento de 125 hectáreas con más de 1.000 trabajadores directos y un pico de 20.000 empleos indirectos.

El tendido de transporte incluirá un gasoducto dedicado de 48 pulgadas de diámetro (1,22 metros), junto a un poliducto hacia la costa atlántica. La capacidad proyectada de 24 MTPA situará a la Argentina en una escala cercana a la de Malasia, con exportaciones estimadas en u$s 10.000 a u$s 12.000 millones anuales durante dos décadas.

De forma previa a las instalaciones continentales, la firma SESA encarará la etapa de exportación con buques licuefactores flotantes. La primera unidad prevé operar a fines del año próximo con 2,4 MTPA, mientras que una segunda embarcación sumará 3,6 MTPA a fines de 2028, generando u$s 2.500 millones anuales de ingresos por despachos aun bajo un escenario de precios internacionales deprimidos.

En paralelo, el proyecto oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que requirió u$s 3.000 millones de inversión por parte de socios locales, avanzará en el diseño de ampliación para alcanzar una capacidad de evacuación de 700.000 barriles diarios de crudo mediante el agregado de estaciones de bombeo.

El impacto federal y las perspectivas provinciales

Durante la jornada institucional del Foro PyMEs en Buenos Aires, gobernadores de las provincias productoras ponderaron el impacto territorial de estas inversiones. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, enfatizó que Vaca Muerta representa "la gran oportunidad de la Argentina; no es un desafío sectorial ni de un partido político, es un desafío generacional para transformar la economía".

A su turno, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que "en los próximos 30 días empieza la construcción del primer gasoducto dedicado" y ratificó que la provincia estará en condiciones de "garantizar la seguridad energética, exportando petróleo en 2027 y GNL a partir de 2028".

Por la provincia de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo detalló los avances exploratorios sobre el margen septentrional de la formación al indicar que "es inminente la perforación en la lengua norte de Vaca Muerta, con tres pozos de YPF comprometedores para septiembre y octubre y dos con la firma Quintana TSB en Cañadón Amarillo".

Finalmente, el presidente de ADIMRA, Elio del Re, sostuvo que la Argentina transita un "punto de inflexión histórico" e instó a integrar la capacidad industrial metalúrgica y a las pymes locales en cadenas de valor de largo alcance para abastecer la demanda logística y de equipos que requerirá el entramado de obras en ejecución.