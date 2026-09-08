Las petroleras aportarán u$s145 millones para mejorar las rutas en la zona de Vaca Muerta

Neuquén y trece operadoras acordaron el prefinanciamiento de obras viales clave mediante el anticipo de regalías y peajes para optimizar la logística.

El gobierno de Neuquén y las principales empresas hidrocarburíferas agrupadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) firmaron este martes un acuerdo marco de cooperación público-privada para la ejecución de obras viales estratégicas en el entramado productivo de Vaca Muerta.

El convenio contempla una inversión proyectada de hasta u$s154,5 millones -con la posibilidad de ampliarse en un 15 % adicional tras la etapa de licitación-, la cual será prefinanciada por las operadoras mediante el esquema de anticipo de regalías, cánones extraordinarios y futuros peajes. El aporte de las empresas busca aliviar la falta de infraestructura que genera sobre costos y demoras en la logística productiva además de la siniestralidad general.

La firma del documento, concretada este martes en la Casa de Neuquén en Buenos Aires, contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y del presidente de la CEPH, Carlos Ormaechea, junto a representantes de las trece compañías participantes: YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Energy, Pampa Energía, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources, Tecpetrol y Harbour.

Los aportes serán imputables a pagos que deban abonar por el producido de los hidrocarburos provenientes de áreas de las cuales sean titulares o respecto de las cuales deban abonar regalías, canon extraordinario de producción o peajes a los que puedan estar obligados por el uso de la infraestructura vial provincial. En simultáneo, la provincia culminará con fondos propios o financiamiento de terceros, una serie de obras complementarias acordadas.

En el convenio, la provincia se compromete a ejecutar tanto las obras como las obras complementarias. Mientras que las empresas harán los aportes para prefinanciar los trabajos de las obras que forman parte del convenio.

Detalle de las obras y trazado logístico

El plan contempla la intervención sobre un total aproximado de 160 kilómetros de rutas provinciales, orientados a resolver los cuellos de botella logísticos que ralentizan el transporte de insumos y equipos hacia los bloques no convencionales.

Entre las obras priorizadas que serán financiadas con los aportes de las productoras destacan:

Ruta Provincial 8: pavimentación del tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el denominado Camino de la Tortuga. Ruta Provincial 51: trabajos de pavimentación y repavimentación en el trayecto ubicado entre las conexiones con la Ruta Provincial 8 y la Ruta Provincial 17. Repavimentación de la Ruta Provincial 8: en el tramo entre rutas 51 y 7, incluyendo el diseño y construcción de una nueva intersección en el empalme de rutas 7 y 8. Ruta Provincial 7: repavimentación desde el límite con la provincia de Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

De forma complementaria, la administración neuquina asume la responsabilidad de ejecutar, con recursos propios o mediante esquemas de financiamiento alternativos, la intervención en las rutas 5 y 6, además de la duplicación de calzada en las rutas 7 y 51 y la repavimentación de la Ruta Provincial 67. Asimismo, en paralelo continúa la construcción del Bypass de Añelo -destinado a desviar el tráfico pesado fuera del casco urbano-, obra financiada por un consorcio integrado por diez empresas de la cuenca.

Las empresas podrán deducir los aportes de forma automática contra el pago periódico de las regalías o canon extraordinario de producción que corresponda. Las deducciones tendrán un límite conjunto equivalente al 20% del monto total de las regalías o canon extraordinario de producción correspondiente a cada período mensual. En consecuencia, el 80% restante de las regalías o canon extraordinario de cada mes deberá ser abonado íntegramente a la Provincia.

La provincia elaborará los proyectos ejecutivos necesarios para la posterior licitación de las obras. Todas las obras serán proyectadas, diseñadas y ejecutadas, en la medida que sea factible, considerando el uso potencial de bitrenes y demás vehículos de gran capacidad de carga a lo largo de sus trazas.

Mecanismo financiero y recuperación de crédito

La distribución de los aportes de cada compañía se determinó a través de una fórmula polinómica basada en la cuota de participación en la producción no convencional de la cuenca neuquina y las obligaciones fiscales correspondientes de cada operadora. Los recursos liquidados ingresarán a un fideicomiso y se irán desembolsando de forma escalonada a medida que se certifique el avance efectivo de las tareas.

El diseño de las nuevas trazas y las tareas de rehabilitación contemplan requerimientos técnicos adaptados al transporte industrial, asegurando la aptitud para la circulación de bitrenes y vehículos de carga pesada. La iniciativa es el resultado de un proceso de negociación iniciado formalmente en febrero de 2026 con la firma de un Memorándum de Entendimiento, cuya adenda de priorización de obras se ratificó en abril del mismo año.

Con este modelo de articulación público-privada, la provincia de Neuquén busca adecuar la red vial regional al ritmo de aceleración operativa de la cuenca, transfiriendo el financiamiento inicial a la industria consumidora sin resentir el equilibrio fiscal provincial.

La saturación de las arterias viales neuquinas se consolidó en los últimos años como una de las principales ineficiencias logísticas para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en la Argentina. La acumulación de tráfico pesado en tramos de calzada simple y el deterioro del pavimento no solo incrementaron la siniestralidad, sino que extendieron de manera significativa los tiempos de traslado de arena de fractura, agua, tubulares y equipos de perforación.

En ese marco, la modernización del entramado vial busca reducir los costos operativos derivados del desgaste vehicular y las demoras en el tránsito. Con la habilitación de infraestructura apta para bitrenes, la industria apunta a maximizar la eficiencia en el transporte de carga, optimizar los ciclos de suministro a los yacimientos y sostener la curva de producción de gas y petróleo sin resentir la convivencia vial con las comunidades locales.