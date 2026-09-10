Nacida de manantial cordillerano, Alvura ganó premios en Bruselas, fue aprobada por la FDA y ahora se expande a Emiratos Árabes

En la provincia donde el motor económico y las inversiones suelen girar en torno a la riqueza de Vaca Muerta, un proyecto naciente en la cordillera neuquina demuestra que el subsuelo de la región guarda valiosos activos para más de una industria. En un mercado dominado por multinacionales, una marca de agua mineral nacida en un manantial patagónico alcanzó un logro de privilegio al ganar el Superior Taste Award del International Taste Institute de Bruselas, y en dos ocasiones (2024 y 2026).

Se trata de Alvura, una productora de agua mineral de Neuquén que embotella su agua en Huarenchenque, un paraje mapuche a 277 kilómetros de la ciudad de Neuquén, con solo 6 mg de sodio por litro y una mineralización que los especialistas consideran ideal. Pero además de los premios, la marca consiguió la aprobación de la FDA para exportar a Estados Unidos, desarrolló una línea junto al exfutbolista Javier Zanetti para el mercado europeo, y hoy negocia su ingreso a Emiratos Árabes Unidos.

La empresa -una iniciativa impulsada por la firma local Oil Neuquén, aunque nada que ver con el petróleo que abunda en la cuenca- se maneja bajo un modelo de "Triple Impacto" que combina responsabilidad ambiental, desarrollo social en la comunidad mapuche que integra gran parte de su planta, y gobernanza transparente.

Su agua surge del deshielo y las lluvias que se filtran naturalmente a través de la cordillera de los Andes, y está clasificada internacionalmente en la categoría de aguas premium, con "virginalidad superior", el indicador que mide cuán protegida está una fuente de la intervención humana.

Por qué Javier Zanetti exporta agua de la Patagonia

El desembarco de la marca en Europa nació de un cruce entre industrias icónicas de la región como el vino y el agua mineral. La conexión con Javier "Pupi" Zanetti se gestó en General Roca, Río Negro, a través de contactos vinculados a la Bodega Humberto Canale, la firma encargada de elaborar la línea de vinos de alta gama JZ4 junto al ex capitán de la Selección Argentina. Zanetti es uno de los futbolistas que invierte en agronegocios.

La cercanía geográfica y la búsqueda compartida de productos patagónicos de exportación derivaron en reuniones entre los socios de la embotelladora neuquina y el entorno del actual vicepresidente del Inter de Milán, dando forma a una alianza comercial estratégica.

El proyecto no se limitó a un acuerdo de sponsoreo publicitario, sino al lanzamiento de un producto con identidad propia bautizaza como la línea JZ4 / Javier Zanetti by Alvura. Pensada para el circuito deportivo de alto rendimiento y la restauración gourmet, la marca apalancó la figura de un deportista mundialmente reconocido por su perfil de vida saludable.

En el mercado europeo de bebidas, históricamente dominado por gigantes como San Pellegrino o Evian, la asociación con Zanetti le otorgó al agua neuquina un diferencial de reputación y tracción inmediata en el segmento de lujo.

La puerta de entrada a la alta gastronomía italiana no fue un canal de distribución masivo, sino el propio circuito gastronómico del exfutbolista en Milán. El agua patagónica debutó en las cartas de los restaurantes El Botinero y El Patio del Gaucho, espacios gastronómicos de referencia en el norte de Italia frecuentados por figuras del deporte, la cultura y el turismo internacional.

Este primer paso permitió testear la aceptación del producto entre un público altamente exigente y acostumbrado al maridaje de aguas de origen. A partir de la visibilidad en las mesas milanesas, la compañía logró escalar su presencia hacia otros eslabones del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) en Italia y España.

El esquema de co-branding permitió acortar años de desarrollo de mercado en el Viejo Continente, transformando un insumo que brota en un paraje cordillerano de Loncopué en un bien de consumo sofisticado que compite codo a codo en las cartas de los restaurantes más exclusivos de Europa.

Qué es la virginalidad superior en el agua mineral

La calidad de un agua mineral depende de su geología de origen. El manantial de donde proviene Alvura emana a la superficie en forma natural, tras un proceso de filtración que demanda años a través de los mantos rocosos de la precordillera neuquina. En ese recorrido corto entre las altas cumbres y la zona de captación, el líquido adquiere un perfil mineral liviano.

Con un contenido de sodio de apenas 6 miligramos por litro y un pH neutro, el recurso se posiciona entre las aguas de "mineralización muy baja" o super low TDS (Sólidos Totales Disueltos). En la industria global de aguas gourmet, este parámetro define la neutralidad en boca, la ligereza al paladar y una pureza original donde los niveles de nitratos son prácticamente imperceptibles.

Esta combinación técnica fue la que evaluó a ciegas el jurado de chefs y sommeliers en Bruselas para otorgarle dos veces la máxima distinción gastronómica del International Tastet Institute y que hoy es una de sus cartas de presentación en los mercados más exigentes.

Cómo es el agua mineral Alvura de Neuquén

El proceso productivo combina la preservación del ecosistema con tecnología de filtrado y envasado en origen. La captación en el manantial toma solo una fracción del caudal natural que emana de la montaña y desde allí, el agua se traslada por gravedad mediante un acueducto hacia la planta embotelladora a la vera de la Ruta Provincial 21.

Para ingresar en los mercados más exigentes del mundo, la compañía debió cumplimentar normativas severas. La habilitación de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) requirió auditorías sobre los sistemas de inocuidad, análisis microbiológicos periódicos y trazabilidad de los lotes envasados, paso previo indispensable para la comercialización de agua embotellada en el mercado estadounidense.

En forma paralela, la llegada a Europa se estructuró mediante una alianza estratégica con "Pupi" Zanetti. El exfutbolista y dirigente deportivo impulsó la inserción del producto en la alta gastronomía italiana a través de una línea exclusiva desarrollada para el circuito deportivo y gourmet, abriendo paso en el canal de restaurantes y hoteles de lujo.

El próximo objetivo comercial apunta a la península arábiga, donde la empresa negocia su desembarco en Emiratos Árabes Unidos tras obtener la validación técnica de sus procesos.

Para las firmas locales que operan en la provincia, la demanda global de recursos hídricos de máxima pureza abre un nicho de exportación donde el valor no está en el volumen masivo, sino en la diferenciación y el posicionamiento de origen.

Desarrollo local para el segmento del lujo sustentable

El proyecto trasciende la venta de un producto premium e involucra la dinámica socioeconómica del departamento Loncopué. La planta embotelladora se encuentra en el paraje Huarenchenque, donde vive la comunidad mapuche del mismo nombre.

Gran parte del personal que opera las líneas de producción y logística pertenece a las familias del lugar, garantizando puestos de trabajo formales y permanentes en una zona de baja densidad industrial.

Este esquema opera bajo los principios de la economía B o de Triple Impacto, equilibrando la rentabilidad del negocio, el cuidado del acuífero y el desarrollo de la comunidad local. La iniciativa confirma que, en el mismo territorio donde el entramado industrial se consolida como el motor energético del país, los capitales locales también encuentran espacio para diversificarse y colocar bienes de consumo masivo con sello patagónico en las góndolas más exclusivas del exterior.

El avance de una marca patagónica en el exterior coincide con una transformación en la industria global de bebidas. En el canal de la alta gastronomía y la hotelería internacional, el agua mineral dejó de ser un insumo genérico para convertirse en un elemento de maridaje valorado por su origen geográfico y su perfil mineral.

En esta categoría, el concepto de "virginalidad" y el bajo contenido de sodio operan como credenciales de entrada. En plazas de alto consumo como los Emiratos Árabes Unidos o los principales centros urbanos europeos, los consumidores y la restauración gourmet demandan productos que certifiquen el resguardo del acuífero y la trazabilidad socioambiental de su embotellado.