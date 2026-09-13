El récord de las exportaciones mineras durante el primer semestre de 2026

Informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y la Bolsa de Comercio de Rosario destaca la impresionante cifra alcanzada en la primera mitad del año

El sector extractivo argentino consolidó un hito histórico de divisas durante los primeros seis meses de 2026. Según un informe elaborado de forma conjunta por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones mineras alcanzaron la cifra récord de u$s 4.742 millones en el primer semestre. El resultado representa el volumen de ventas al exterior más elevado registrado para este período desde que se llevan estadísticas oficiales comparables en el país, permitiendo que la actividad llegue a explicar casi el 10% del total de los envíos argentinos al mundo.

El desempeño refleja un crecimiento interanual del 75% en comparación con los u$s 2.712 millones obtenidos durante la primera mitad de 2025, y una expansión del 156% en relación con los u$s 1.852 millones del mismo tramo de 2024. En perspectiva histórica, los números de 2026 duplican con creces el récord previo alcanzado en 2011 (u$s 2.260 millones) y multiplican por más de ocho las divisas generadas por la minería dos décadas atrás, impulsadas por la maduración de proyectos productivos y la cotización internacional de los minerales.

Exportaciones de Minería: el desempeño por complejo extractivo

El volumen de divisas generadas durante la primera mitad del año se concentró principalmente en tres minerales clave para la balanza comercial:

Oro: Continúa liderando la matriz exportadora al aportar el 61% del total generado por el sector en el semestre. Si bien para 2026 se estima una menor producción física y un incremento en los costos de extracción, los elevados precios internacionales permitieron sostener e incrementar el valor final liquidado.

Continúa liderando la matriz exportadora al aportar el 61% del total generado por el sector en el semestre. Si bien para 2026 se estima una menor producción física y un incremento en los costos de extracción, los elevados precios internacionales permitieron sostener e incrementar el valor final liquidado. Litio: Se consolidó como el segundo mineral en importancia exportadora para el país, desplazando a la plata desde 2023. Actualmente representa cerca de una cuarta parte del total de los envíos mineros. En este primer semestre, el volumen físico exportado de litio creció más de un 68% interanual gracias al inicio de operaciones y la ampliación de yacimientos.

Se consolidó como el segundo mineral en importancia exportadora para el país, desplazando a la plata desde 2023. Actualmente representa cerca de una cuarta parte del total de los envíos mineros. En este primer semestre, el volumen físico exportado de litio creció más de un 68% interanual gracias al inicio de operaciones y la ampliación de yacimientos. Plata: Mantiene su posición como el tercer mineral exportado del país, favorecido también por un contexto de precios internacionales en alza.

Inversión extranjera directa en niveles inéditos

El ciclo de ventas al exterior coincide con el mayor stock de Inversión Extranjera Directa (IED) registrado en la historia de la minería nacional. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el capital extranjero acumulado en el sector alcanzó los u$s 24.849 millones a marzo de 2026. La cifra implica que el stock inmovilizado en el país se duplicó en dos años (frente a u$s 12.402 millones en marzo de 2024) y casi se triplicó respecto de septiembre de 2019.

El flujo de fondos mostró un ritmo de aceleración inédito durante el primer trimestre de 2026, período en el que ingresaron u$s 2.799 millones netos de IED, marcando el récord trimestral más alto en las series históricas del BCRA. El informe concluye que este escenario responde a la maduración de inversiones previas en un contexto alcista de precios, combinado con el compromiso de nuevos capitales orientados a apuntalar la producción futura, con especial foco en el desarrollo del litio y el cobre.