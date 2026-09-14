El plan para reutilizar el agua de Vaca Muerta en riego para la producción agrícola

El desarrollo hidrocarburífero en Vaca Muerta se prepara para un salto de escala que promete prosperidad para las próximas décadas, pero el recurso del subsuelo no es infinito, y por eso la provincia de Neuquén decidió comenzar a pensar y planificar el futuro tras la era petrolera para asegurar la sustentabilidad social y económica con la riqueza de hoy.

Así, Neuquén decidió impulsar esquemas de economía circular orientados a maximizar el reciclaje de los recursos efluentes e incorporar tecnologías de tratamiento avanzado. Bajo esta visión se busca articular el auge del shale con una transformación agraria a escala regional, proyectando que áreas aledañas a los yacimientos puedan transformarse en polos de producción agrícola sostenida.

Es por eso que no es difícil imaginar que la actual estepa patagónica que cubre toda Vaca Muerta se pueda convertir en no muchos años en un vergel productivo que genere otra actividad económica renovable.

Como parte del esquema de ordenamiento hídrico e incentivo al reciclaje en la Cuenca Neuquina, el gobierno dispuso la actualización y aplicación del canon por el uso de agua cruda de fractura, fijado en u$s2 por metro cúbico de agua dulce extraída de las cuencas fluviales para las operaciones hidrocarburíferas.

La medida busca penalizar el consumo intensivo de recursos hídricos y forzar a las petroleras a reconvertir sus esquemas operativos hacia el uso de agua de producción y efluentes tratados. Mediante este mecanismo, la provincia proyecta reducir la presión sobre los ríos Limay y Neuquén y captar fondos específicos que serán destinados al financiamiento de la infraestructura de canalización, acueductos y plantas de tratamiento necesarias para derivar los efluentes acondicionados hacia el sector agropecuario.

Diversificación de la meseta árida al mapa agroindustrial

La aplicación de efluentes tratados se posiciona como una de las alternativas operativas más inmediatas. La implantación de especies de rápido crecimiento, como álamos y sauces, permite conformar barreras forestales indispensables para mitigar la erosión eólica característica de la meseta patagónica y proteger la infraestructura operativa.

Al mismo tiempo, esta cobertura boscosa proyecta la generación de materia prima a escala industrial para abastecer a la maderera regional en rubros clave como la cajonería, la celulosa y la producción de energía mediante biomasa.

En materia de soberanía alimentaria, la siembra de alfalfa y pasturas de alto rendimiento abre una ventana para reconfigurar la ganadería neuquina. A través de la incorporación de sistemas de riego por goteo subsuperficial y pivotes centrales adaptados a suelos áridos, la Provincia busca masificar la cobertura forrajera sin comprometer la eficiencia hídrica.

Este insumo crítico permitirá sostener el rodeo bovino y ovino local, recortando de manera sustancial los costos de flete que hoy implica abastecerse desde otras regiones del país, y dependiendo de la magnitud que se alcance generar nuevas fuentes de divisas.

La estrategia de ampliación de la frontera agrícola abarca la consolidación de economías regionales de alto valor agregado en las áreas delimitadas para el desarrollo agropecuario. Las condiciones climáticas de la zona —caracterizadas por una amplia amplitud térmica y alta radiación— resultan óptimas para el cultivo de olivos, vides de clima frío, nogales, almendros y cerezas.

El impulso a estos nichos exportadores busca crear polos productivos permanentes que trasciendan la vida útil de los yacimientos hidrocarburíferos y fortalezcan el tejido económico de las localidades vecinas, según se explica desde el gobierno provincial.

Por último, el cierre del circuito productivo contempla la instalación de sistemas de engorde a corral (feedlot) y esquemas ganaderos integrados dentro del mismo radio de la formación no convencional. La sinergia entre la disponibilidad de superficie, la producción propia de forraje y la proximidad geográfica permitirá reducir la huella de carbono del transporte alimentario.

El salto del uso de agua de fractura al riego por goteo

Tradicionalmente, la inyección y el posterior flujo de retorno del agua (flowback) representaban un desafío logístico y ambiental para las compañías operadoras. Sin embargo, el avance en técnicas de desalinización, filtración física y tratamiento biológico permitió reconfigurar este efluente industrial en un insumo técnico apto para uso secundario.

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén y el Ministerio de Energía provincial se formalizó el seguimiento de proyectos piloto donde el efluente tratado, adecuado a parámetros agronómicos estrictos de salinidad y conductividad, abastece sistemas de riego por goteo subsuperficial. Esta tecnología minimiza la evaporación superficial, optimiza la eficiencia hídrica en suelos áridos y previene la salinización de los perfiles productivos.

Las pruebas sobre parcelas experimentales evalúan el comportamiento de cultivos de alto valor agregado. La meta trazada por las autoridades apunta a la implantación de forestación multipropósito —como álamos y sauces destinados a cortinas rompevientos y biomasa—, forrajes de alto rendimiento como alfalfa para la cadena ganadera local, e incluso la factibilidad técnica para olivos, vid y frutos secos en áreas de amortiguación industrial.

Con estos recursos tecnológicos disponibles, las empresas operadoras empiezan sus procesos internos para adaptar el trabajo cotidiano en el pozo a eta dinamica de recuperación, un tema no exento de debate por el costo extra que puede significar en momento de búsqueda de la competitividad para sallir al mercado internacional con el gas y petróleo no convencional.

Diálogo con las operadoras e incentivos tarifarios

La política ambiental del Ejecutivo provincial combina la exigencia normativa con señales económicas a la industria. El ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele, justificó la actualización del cuadro tarifario del agua cruda de fractura como una herramienta para incentivar de forma directa la eficiencia operativa y forzar el salto hacia tasas de reciclaje sensiblemente superiores en los yacimientos.

"En otros mercados desarrollados, el costo del agua cruda y la disposición final motivan que el nivel de reúso supere el 60%", explicaron desde la cartera energética. Al encarecer la extracción de agua dulce y elevar el estándar de disposición, la Provincia busca que la ecuación económica de las petroleras priorice el tratamiento y el vuelco productivo hacia el sector agrícola.

La cifra que se registra en explotaciones no convencionales de los Estados Unidos está muy por encima de los yaciimentos locales, en los cuales se estima que el reúso de agua no llega al 5% en el mejor de los casos. Lo que habla del desafío que significará para la industria pero a la vez el potencial para transformar un territorio árido en tierra productiva.

Paralelamente, la provincia de Neuquén negocia con las principales empresas que operan en la formación no convencional un esquema técnico para aplicar riego por goteo masivo. La estrategia contempla acuerdos donde las inversiones en infraestructura hídrica, tratadoras centrales y acueductos de efluentes tratados computen como aportes al desarrollo territorial.

La visión estratégica del gobierno provincial

El gobernador Rolando Figueroa remarcó en distintas ocasiones que el verdadero éxito de la monetización de los hidrocarburos no convencionales radica en construir la "sustentabilidad social" y el desarrollo de la provincia más allá del horizonte fósil. En el marco de la planificación estratégica del agua, el mandatario destacó la necesidad de vincular la abundancia energética con la seguridad hídrica y la diversificación económica.

"La gestión del agua para nosotros es fundamental", afirmó Figueroa al referirse a la infraestructura que ejecuta la provincia para ampliar la disponibilidad del recurso y optimizar los sistemas de tratamiento. Durante los encuentros de trabajo con directivos de la industria hidrocarburífera, el gobernador enfatizó la urgencia de estructurar un plan integral donde la minería de agua y el efluente tratado sumen hectáreas netas bajo riego en el corredor de Vaca Muerta.

Para el Ejecutivo neuquino, articular el volumen de agua procesada por la industria del oil & gas con el sector agropecuario abre la puerta a un vector económico complementario. Si la escala de tratamiento alcanza los estándares proyectados, la meseta patagónica no solo sostendrá la soberanía energética del país, sino que constituirá un vergel productivo capaz de abastecer de alimentos, forrajes y madera a la región.