Economía realizará el primer encuentro en Rosario para integrar a las pymes argentinas con los grandes proyectos del régimen que suman más de u$s150.000 M

El Ministro de Economía, Luis Caputo, puso en marcha una estrategia integral para articular la demanda de los megaproyectos amparados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con el tejido productivo argentino, mediante rondas de negocios que se lanzarán el 29 de octubre con un primer encuentro en la ciudad de Rosario.

A través de un mensaje público difundido por el ministro de Economía, confirmó la realización de encuentros directos que buscan articular a los adjudicatarios del régimen con pequeñas y medianas empresas nacionales de bienes y servicios, lo que permite responder a una demanda de los sectores industriales de permitir articular una cadena de valor local y evitar el avance desmedido de proveedores externos.

En su cuenta de la red X, el titular de la cartera económica remarcó que mantuvo una "excelente reunión con el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, el secretario de Minería, Luis Lucero, y ejecutivos de tres grandes compañías mineras con importantes proyectos de inversión en el país".

Tras ese encuentro, el funcionario anunció el lanzamiento formal del ciclo: "El próximo 29 de octubre, estaremos en Rosario junto a estas empresas y otras 25 compañías participando de la primera de una serie de 'Rondas de Negocios RIGI', organizada por el Ministerio de Economía".

Respecto al propósito central de la medida, el ministro precisó de forma explícita que "El objetivo de estas Rondas es el de conectar los proyectos RIGI de minería, industria e infraestructura con los proveedores nacionales, a efectos de que tengan conocimiento del cronograma de inversiones y generación de nuevas oportunidades de negocios para sus empresas proveedoras de bienes o servicios".

Asimismo, sobre el desempeño actual del mecanismo, enfatizó qjue "Las inversiones del RIGI ya están impactando en todo el país, el 86% de lo invertido está destinado a empresas nacionales y ya se movilizaron más de 1.200 proveedores".

Mesa de alto nivel con mineras y volumen de inversiones

La imagen del encuentro resalta la participación de Ignacio Costa, Country Manager / Country Director de Lundin Mining en la Argentina en representación del proyecto metalífero Vicuña, y presidente de la Cámara Minera de San Juan; Guillermo Calo, Managing Director / Director Ejecutivo de la división de Litio de Río Tinto en la Argentina a cargo del proyecto Rincón en Salta y los activos incorporados tras la operación global con Arcadium; y Juan José de Solvay, Country Manager / Director General de Glencore Argentina con desarrollos estratégicos en cobre y minería de gran escala como El Pachón y Agua Rica/MARA.

La definición de la agenda de trabajo tuvo lugar tras una mesa de debate que expone el volumen político y económico que el Poder Ejecutivo asigna a la minería y a los recursos naturales. La presencia conjunta de los tres ejecutivos de grandes corporaciones mineras junto a los secretarios de cada sector consolida el aval de las operadoras a la dinámica de contratación local.

Esta serie de rondas comerciales encuentra respaldo en un volumen de postulaciones que viene superando las previsiones iniciales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Hasta la fecha, las iniciativas ingresadas formalmente al sistema representan compromisos totales por u$s 150.000 millones, distribuidos en 43 propuestas bajo análisis o aprobación. Dentro de ese universo, el Comité Evaluador ya dio luz verde definitiva a 23 proyectos por u$s49.766 millones.

Para el período 2026-2027 se proyecta la ejecución directa de u$s7.737 millones, mientras que desde la conducción de Hacienda estiman que una posterior tanda de propuestas podría volcar hasta USD 50.000 millones adicionales al circuito económico nacional.

Contexto industrial y reclamos de la cadena de valor

La propuesta del Palacio de Hacienda busca ofrecer respuestas en un escenario productivo desafiante para la actividad manufacturera. Datos de entidades privadas y del sector fabril advierten por un retroceso acumulado de la producción industrial en el año y niveles de capacidad ociosa que rozan el 58%.

Frente a este panorama, la Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvo contactos con las autoridades nacionales para presentar un conjunto de medidas orientadas a aliviar la presión fiscal y financiera sobre las pymes, argumentando la necesidad de sostener la competitividad frente al ingreso de bienes importados.

En paralelo, análisis técnicos confeccionados por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) identificaron puntos de atención en la articulación entre las pautas de contenido local del régimen y las normativas provinciales de compre local.

Los informes empresariales remarcan que la industria no objeta la contratación prioritaria de firmas locales, pero enfatizan la urgencia de acelerar procesos de certificación en materia de calidad, seguridad y sustentabilidad. La intención oficial con la cita del 29 de octubre en Rosario es precisamente destrabar cuellos de botella técnicos para que las pymes puedan calificar como proveedoras en los cronogramas operativos de los megaproyectos.