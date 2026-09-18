La provincia recibió ofertas por más de u$s410 M en la Ronda 1/2026 de GyP y anunció en EE.UU. una segunda licitación para potenciar Vaca Muerta

La empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) concretó la apertura de los Sobres B correspondientes a las propuestas económicas para la adjudicación de bloques hidrocarburíferos. El proceso formalizado por la provincia arrojó compromisos financieros que superan los u$s410 millones, distribuidos entre desembolsos directos al fisco provincial y compromisos de inversión para exploración en el terreno.

Durante esta instancia se conocieron las propuestas financieras de las firmas que habían superado la previa calificación técnica realizada por la compañía energética provincial GyP. En total, se registraron 20 ofertas presentadas por 10 compañías destinadas a ocho de los 15 bloques puestos en licitación, en el marco de la Ronda N°1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén (PEN).

La compulsa, que se enmarca en una lluvia de inversiones en Vaca Muerta, derivó en un acumulado superior a los u$s180 millones en concepto de bonos de acceso destinados al Tesoro provincial, acompañados por un compromiso de inversión exploratoria directa que supera los u$s230 millones.

Las áreas que concentraron el interés del capital privado fueron Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, Águila Mora Noreste, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas II NE, Santo Domingo II y Chasquivil Sur. Tras la recepción de la documentación, GyP iniciará una evaluación técnica e integral sobre los ofrecimientos.

Dicho análisis ponderará la consistencia técnica de las unidades de trabajo comprometidas, el valor de las regalías incrementales propuestas, el monto del bono de acceso y la participación final de la empresa provincial dentro de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), esquema donde la firma neuquina contempla una reserva de participación de entre el 10% y el 20%. Finalizada esta etapa, el comité elaborará el informe de preadjudicación que será elevado al Directorio para su posterior aprobación formal.

Cuáles fueron las ofertas económicas para las áreas de Vaca Muerta

La concreción de la Ronda N°1/2026 constituye un eslabón clave en el esquema provincial para sostener la curva de incorporación de reservas no convencionales y diversificar los actores en la cuenca. La apertura de las propuestas económicas ratifica el interés sobre bloques con potencial en petróleo y gas de esquisto (shale), al tiempo que fortalece los ingresos de la administración provincial a través del cobro de bonos de ingreso al área y el esquema de regalías fijado.

En el desglose preliminar de los ofrecimientos se destaca:

El impulso de la alianza entre Phoenix Global Resources y Continental Resources , que quedó muy bien posicionada para quedarse con el bloque Corralera Sur al proponer un bono de acceso de u$s7,1 millones y un plan de inversión exploratoria de u$s18,9 millones.

La operadora GeoPark encabeza las puntuaciones provisorias en áreas como Corralera Noreste , mientras que la firma PCR lideró los puntajes para adjudicarse tres bloques de la licitación y Patagonia Energy sorprendió al encabezar las posturas en Corralera Noroeste con una propuesta integral que incluye un bono de u$s22,1 millones y trabajos en el terreno por u$s78,7 millones.

encabeza las puntuaciones provisorias en áreas como , mientras que la firma lideró los puntajes para adjudicarse tres bloques de la licitación y sorprendió al encabezar las posturas en Corralera Noroeste con una propuesta integral que incluye un bono de u$s22,1 millones y trabajos en el terreno por u$s78,7 millones. Y, para la superficie de Chasquivil Sur, la mejor postura provisoria correspondió a Selva María Oil con compromisos por u$s16,8 millones en perforaciones exploratorias, de acuerdo a lo informado por fuentes al tanto del detalle de la licitación.

El proceso licitatorio impulsado por la firma estatal neuquina confirma la estrategia de licitar bloques no desarrollados para mantener el ritmo exploratorio en la formación. Al evaluar los antecedentes inmediatos de este proceso, la recepción de 20 ofertas económicas para ocho bloques demuestra un interés sostenido por diversificar las plataformas de perforación más allá de los bloques consolidados o "core", extendiendo la frontera productiva hacia el norte y oeste de la formación no convencional.

El mecanismo de las licitaciones impulsadas por GyP exige a las empresas operadoras asumir el riesgo exploratorio en las fases iniciales, asociándose obligatoriamente con la empresa pública provincial. Este modelo de UTE le permite al Estado neuquino mantener una porción del capital accionario sin desembolsar recursos en la etapa de prospección primaria, reservándose participación en las ganancias operativas una vez consolidado el eventual desarrollo comercial del área.

Cómo será la segunda ronda de licitación de áreas no convencionales

De forma paralela a los avances en la provincia, la proyección internacional del yacimiento sumó un nuevo anuncio en un en cuentro reciente con fondos de inversión y directivos del sector energético norteamericano. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció oficialmente que la provincia avanzó tras lanzar la licitación de Vaca Muerta en Estados Unidos para atraer inversores.

El anuncio en realizado en Washington DC contó con la presencia de una comitiva institucional y privada integrada por el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el embajador argentino Alec Oxenford.

La reunión sumó a destacados referentes del sector energético global, entre ellos Harold Hamm, fundador de Continental Resources, y directivos de empresas como Chevron, junto con líderes del sector privado nacional como Alejandro Bulgheroni y José Luis Manzano.

En ese ámbito, el gobernador destacó la previsibilidad y la transparencia de las reglas de juego provinciales como pilar fundamental para la atracción de capitales de largo plazo. Figueroa remarcó que, tras la respuesta favorable obtenida en la primera tanda del Plan Exploratorio Neuquén, la provincia implementará un esquema licitatorio secuencial con dos convocatorias anuales.

El objetivo central de esta hoja de ruta consiste en ofrecer en forma permanente diversidad de bloques con potencial no convencional, consolidando a la provincia de Neuquén como un polo energético de escala internacional capaz de atraer inversiones continuas para la producción y exportación de hidrocarburos.