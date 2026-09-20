Miles de familias afectadas y tráfico complicado mientras técnicos investigan el origen de la interrupción energética en el conurbano bonaerense

Varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades del Conurbano bonaerense quedaron sin suministro eléctrico durante la noche del sábado. El corte alcanzó a usuarios de Edenor y Edesur y tuvo su mayor cantidad de afectados a las 21:45, cuando más de 597.000 usuarios permanecían sin servicio. Edenor confirmó posteriormente que el origen de la interrupción estuvo en una falla registrada en una subestación ubicada en el partido de San Martín.

La interrupción comenzó alrededor de las 21 y afectó viviendas, edificios, comercios y semáforos en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El servicio comenzó a restablecerse durante la noche y ambas distribuidoras informaron que la situación estaba prácticamente normalizada poco después de las 23.

Dónde se produjo la falla que provocó el apagón en el AMBA

Durante el domingo se conocieron detalles sobre el origen del corte de luz. Edenor confirmó que la interrupción se produjo a partir de un desperfecto registrado en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver, ubicada en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

La compañía informó que continúan las investigaciones para determinar con precisión los factores que derivaron en la falla. El desperfecto registrado en esa instalación produjo una interrupción que tuvo efectos sobre una zona amplia del sistema eléctrico y alcanzó también a usuarios ubicados dentro del área de concesión de Edesur.

La ubicación de la subestación permitió establecer el punto inicial del inconveniente, aunque el impacto se extendió a diferentes sectores del AMBA. Durante las primeras horas posteriores al apagón, las distribuidoras trabajaron en la restitución progresiva del servicio.

El corte también generó interrupciones en el funcionamiento de semáforos y afectó la actividad de comercios y edificios que quedaron temporalmente sin suministro.

Cuántos usuarios quedaron sin luz

El máximo de usuarios afectados se registró a las 21:45. De acuerdo con los datos difundidos por el ENReGE, en ese momento había 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin suministro eléctrico.

En conjunto, la interrupción alcanzó a 597.597 usuarios, una cifra cercana a los 600.000 hogares y conjuntos edilicios afectados durante el momento de mayor extensión del corte.

La cantidad de usuarios sin electricidad comenzó a descender a medida que las empresas avanzaron con las tareas de restitución. Poco después de las 23, el suministro había sido recuperado en prácticamente todas las zonas alcanzadas por la interrupción.

La distribución de los usuarios afectados permite observar que la mayor cantidad correspondió al área de concesión de Edenor, aunque el corte también alcanzó a clientes de Edesur.

Qué barrios de la Ciudad de Buenos Aires quedaron sin electricidad

En el área abastecida por Edenor, la interrupción alcanzó a distintos barrios del corredor norte y sectores del centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las zonas afectadas estuvieron:

Belgrano

Colegiales

Villa del Parque

Palermo

Recoleta

Villa Crespo

Villa Urquiza

Saavedra

También se registraron interrupciones en localidades del norte del Conurbano, entre ellas Munro y Vicente López.

La restitución del servicio se produjo de manera progresiva. Las primeras zonas en recuperar parcialmente el suministro fueron Núñez, Belgrano y Recoleta, mientras que los trabajos continuaron en otros sectores durante la noche.

El alcance territorial del apagón hizo que la interrupción fuera registrada simultáneamente en distintos puntos de la Ciudad y del área metropolitana.

Qué zonas fueron afectadas por Edesur

En el área de concesión de Edesur, los barrios que registraron una mayor cantidad de interrupciones fueron:

La Paternal

Flores

Floresta

Villa del Parque

Vélez Sarsfield

Caballito

Villa Santa Rita

La presencia de barrios atendidos por Edesur dentro del conjunto de zonas afectadas se explicó por el alcance que tuvo la falla sobre el sistema eléctrico metropolitano.

La empresa informó durante la noche que el servicio había sido normalizado para sus clientes afectados. A las 21:30, Edesur señaló que la interrupción había tenido origen en una falla del sistema que, según la compañía, era ajena a su operación.

Un representante de la distribuidora explicó que el incidente había alcanzado a clientes de distintos sectores del AMBA, incluidos algunos ubicados dentro de su área de concesión.

La explicación de Edesur se produjo mientras Edenor continuaba con el análisis de la falla registrada en la subestación Malaver.

Cómo fue la restitución del suministro eléctrico

La recuperación del servicio comenzó durante la misma noche del sábado. En algunos barrios, la electricidad regresó de manera progresiva mientras las distribuidoras realizaban maniobras sobre la red, aunque la restitución no se produjo de manera simultánea en todos los barrios debido a la configuración de la red y a las tareas necesarias para recuperar el servicio en cada sector.

Núñez, Belgrano y Recoleta estuvieron entre las primeras zonas de la Ciudad en registrar el regreso del suministro. La normalización continuó durante las horas siguientes hasta alcanzar a prácticamente todos los usuarios afectados.

El episodio dejó además semáforos fuera de funcionamiento durante el período en que permanecieron sin electricidad determinadas zonas, mientras que distintos comercios debieron operar temporalmente sin suministro.

Edenor investiga las causas del desperfecto

Una vez restablecido el servicio, Edenor continuó con la investigación para establecer las circunstancias que provocaron el desperfecto en el interruptor de 220 kilovoltios de la subestación Malaver.

La compañía confirmó que esa instalación fue el punto donde se registró la falla, aunque señaló que todavía se analizaban los factores que llevaron al desperfecto.

La investigación permitirá determinar si existieron otros elementos asociados al incidente y precisar el comportamiento de la infraestructura durante la interrupción.

La información sobre el origen de la falla se conoció durante la tarde del domingo, después de que durante varias horas no estuviera determinado públicamente cuál había sido el motivo del apagón que afectó a distintos sectores del AMBA.

El Gobierno licitó obras para ampliar la red eléctrica del AMBA

El corte de luz se produjo mientras el Gobierno avanza con un programa de ampliación de la infraestructura de transporte eléctrico. La Secretaría de Energía puso en marcha el 11 de agosto una licitación nacional e internacional para el proyecto AMBA I, que contempla inversiones por aproximadamente u$s800 millones.

La iniciativa establece que el sector privado tendrá a su cargo el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras previstas, mientras que AMBA I integra el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, un programa que reúne 16 proyectos y contempla inversiones superiores a u$s6.600 millones.

De acuerdo con la información difundida sobre el programa, AMBA I es la primera iniciativa en avanzar hacia una licitación dentro de ese conjunto de proyectos.

El objetivo de las obras es ampliar la capacidad de transporte eléctrico disponible para el Área Metropolitana de Buenos Aires y sumar infraestructura para acompañar el crecimiento de la demanda.

Qué obras contempla el proyecto AMBA I

El proyecto AMBA I contempla la construcción de aproximadamente 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión con niveles de tensión de 500, 220 y 132 kilovoltios.

El plan también incluye una nueva estación transformadora en Plomer, además de equipos destinados a mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico.

Entre los componentes previstos figuran dispositivos de compensación reactiva conocidos como STATCOM, cuya función está vinculada con la estabilidad de la red de transmisión.

Una vez terminadas las obras, el proyecto prevé incorporar cerca de 2.000 megavatios de capacidad adicional al sistema eléctrico.

La nueva infraestructura quedará conectada con las distribuidoras encargadas del suministro en el Área Metropolitana de Buenos Aires. De esta manera, el proyecto busca ampliar la infraestructura disponible para transportar electricidad hacia los centros de consumo.

La relación entre la expansión de la red y la demanda eléctrica

El programa de ampliación contempla infraestructura destinada a una zona donde la demanda eléctrica puede aumentar de manera significativa durante los períodos de mayor consumo.

Las nuevas líneas, estaciones transformadoras y sistemas de compensación previstos en AMBA I forman parte de una planificación orientada a incrementar la capacidad de transporte y mejorar las condiciones de operación del sistema.

El proyecto se encuentra dentro de un programa más amplio que incluye otras 15 iniciativas de transporte eléctrico y una inversión global superior a u$s6.600 millones.

Mientras esas obras avanzan bajo el esquema previsto por el Gobierno, el apagón registrado el sábado dejó como principal antecedente inmediato la falla ocurrida en la subestación Malaver, cuyo interruptor de 220 kilovoltios fue identificado por Edenor como el punto donde se produjo el desperfecto.

El suministro eléctrico fue restablecido durante la noche y, para el domingo, las empresas habían recuperado prácticamente la totalidad del servicio. Edenor mantiene abierta la investigación para determinar con precisión las circunstancias que provocaron la falla.