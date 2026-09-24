En un escenario nacional atravesado por la desregulación del mercado eléctrico y la quita de subsidios, la provincia de La Pampa comenzó a ejecutar la fase decisiva de un plan de desarrollo energético formulado a 20 años. La estrategia provincial busca revertir de manera paulatina su histórica condición de importadora neta de electricidad, motivada por limitaciones de generación y cuellos de botella de transporte.

A través de una arquitectura normativa propia —articulada sobre el Mercado Local de Energía Eléctrica (MLEE), la actuación de la empresa estatal Pampetrol SAPEM y la atracción de capitales privados—, la jurisdicción proyecta sustituir de forma progresiva las compras en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por generación renovable generada e inyectada en su propio territorio.

Históricamente, La Pampa dependió en un 100% del abastecimiento provisto por CAMMESA para cubrir una demanda provincial que hoy se ubica en torno a los 922.999 MWh anuales. La hoja de ruta trazada por la cartera energética local prevé que para 2026 el 25,5% de esa energía se gestione localmente a través del MLEE, una cifra que ascenderá al 36% hacia 2027.

El secretario de Energía y Minería de La Pampa, Matías Toso, explicó que el plan nació tras detectar las limitantes del sistema local: "Para dar un salto de calidad y de cantidad en el tipo de industrias que tenemos, la falta de energía era uno de los problemas que veníamos a tratar de resolver. Agua y energía son los dos factores de desarrollo en casi cualquier lugar del mundo".

Sin Vaca Muerta, La Pampa se suma a la cadena del no convencional

Aunque la formación no convencional de Vaca Muerta no toca suelo pampeano, la provincia comenzó a trazar una estrategia para insertarse como proveedor clave en la cadena de valor de la cuenca, desde el Centro de Negocios La Pampa-Neuquén. Este espacio opera como una plataforma B2B para vincular directamente a las pymes industriales, de construcción, servicios y del rubro de alimentos y bebidas con la creciente demanda operativa y demográfica del nodo neuquino.

Para consolidar esta integración, la provincia ya ejecutó dos misiones exploratorias en la cuenca que sumaron la participación de más de 40 empresas locales. "La Pampa tiene una estructura empresaria muy pyme y familiar. El objetivo de las misiones no es solo generar el vínculo comercial directo entre empresas, sino introducir a los sectores productivos pampeanos en la lógica del ecosistema del no convencional, entendiendo las demandas de los distintos anillos de la actividad y buscando socios estratégicos en Neuquén con una mirada de complementariedad", explicó el director de la Agencia I-COMEX La Pampa, Sebastián Lastiri.

Esta estrategia de radicación de proveedores técnicos ya arroja sus primeros resultados concretos en el territorio. La ciudad de Santa Rosa alberga las operaciones de la firma Apex, dedicada a la fabricación de varillas de bombeo de acero y componentes de alta precisión para perforación hidrocarburífera, lo que demuestra la factibilidad de abastecer las operaciones de la cuenca desde el centro provincial.

Para potenciar este perfil, la provincia apalanca la competitividad industrial en una ley de incentivos fiscales vigente desde 2021 que otorga créditos fiscales equivalentes a la nómina salarial contratada, llevando la carga efectiva de Ingresos Brutos a niveles cercanos a cero en el sector fabril.

Los incentivos de un RIGI propio para entrar a la provincia

De cara a los próximos meses, el gobierno pampeano alista un nuevo paquete financiero, tributario y regulatorio diseñado para captar inversiones nacionales y acelerar el crecimiento de las firmas locales orientadas a Vaca Muerta.

"El esquema busca posicionar a La Pampa sobre dos ventajas competitivas centrales frente a otros polos abastecedores de la región pampeana: la cercanía geográfica —que reduce a la mitad las distancias logísticas desde centros como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires— y una estructura de costos operativos e impositivos sensiblemente más baja que la registrada en los epicentros productivos de Neuquén y Río Negro", explicó el funcionario.

La estrategia logística cobra mayor relevancia al considerar que por el territorio pampeano transita gran parte del flujo de insumos críticos hacia la cuenca Neuquina, incluyendo el transporte de arenas de fractura, tubos de acero, químicos y equipamiento pesado.

Mediante la puesta en marcha de un programa específico de estímulos fiscales y la oferta de infraestructura en parques industriales y la Zona Franca de General Pico, la provincia busca transformar ese rol de mero corredor vial en un hub de radicación efectiva de empresas de bienes, servicios y centros logísticos para la industria no convencional.

De la renta petrolera al financiamiento solar

El objetivo central es blindar a la demanda residencial e industrial de los vaivenes tarifarios del sistema federal, garantizando previsibilidad de costos a largo plazo. Para sostener este cambio de matriz, la provincia despliega un esquema de financiamiento que conecta la producción de hidrocarburos convencionales con el desarrollo de infraestructura de energías limpias.

La Pampa ocupa el sexto lugar del ranking nacional en producción de crudo —con un promedio mensual cercano a los 60.000 m³— y el noveno en gas natural. En ese mapa, el área El Medanito representa el corazón hidrocarburífero local, al explicar el 30,3% del petróleo y el 56,6% del gas extraído en suelo pampeano.

La reciente relicitación de El Medanito por un plazo de 25 años se diseñó bajo un modelo asociativo en el que el inversor privado retiene el 80% de la Unión Transitoria (UT) y Pampetrol conserva el 20% restante. La condición clave del pliego radica en el bono de entrada: de un canon base fijado en u$s 25 millones, la normativa provincial establece que el 50% de esos fondos debe destinarse expresamente al Fondo Específico para la Transición Energética.

En términos prácticos, el flujo de caja generado por los pozos maduros del sudoeste pampeano financia directamente la construcción de los parques fotovoltaicos en el norte y centro de la provincia.

Sobre esta visión de captura de renta, Toso argumentó: "Lo que hicimos fue reconvertir la empresa petrolera en una empresa de energía, buscando hacer la transición energética desde la utilización de la renta de un recurso no renovable que se va a acabar para proyectos de generación renovable. Cuando se termina el petróleo y gas, se terminan las regalías y los puestos de trabajo si no vas haciendo algo antes; esto ya no tiene una cara únicamente ambiental, sino también una económico-productiva".

La apuesta por la tecnología fotovoltaica y el modelo PPP

En el frente de la generación, la capacidad renovable instalada en el territorio alcanza hoy los 127,2 MW operativos. Esta potencia combina los 60 MW de la central hidroeléctrica Casa de Piedra, los 45 MW del parque eólico La Banderita, los 7,2 MW del Parque Solar Fotovoltaico Victorica (Antü Mamüll) y pequeñas adiciones de biogás y generación distribuida.

Con la construcción en marcha de la primera etapa del Parque Solar General Pico (15 MW) y la pronta licitación de su segunda fase por un volumen equivalente, la provincia busca llevar la oferta verde a 157,2 MW en el corto plazo.

La elección de la tecnología solar responde a una lectura de la curva de carga provincial. Según detalló el funcionario, "en las épocas de mayor consumo el sistema se triplica, empujado por las temperaturas de verano a las dos de la tarde. La decisión tecnológica muchas veces no tiene que ver con dónde está el mejor recurso, sino con la demanda: sabíamos que, aún siendo intermitente, cuando más la necesitamos la fotovoltaica está".

El modelo de negocios para la construcción de los nuevos parques solares se sostiene sobre el régimen de Participación Público-Privada (PPP). En el caso del proyecto fotovoltaico de General Pico, que requirió una inversión de u$s 10 millones para desplegar 27.000 paneles sobre 30 hectáreas, el privado aportó el 80% del capital y asumió la construcción, al tiempo que garantizó una integración del 70% de mano de obra local.

Esta cooperación busca sentar una base institucional duradera. Al respecto, el secretario fundamentó que "no es creíble un Estado absolutista que haga todo, ni tampoco en que el sector privado tenga que planificar decisiones de futuro. Para que esto se convierta en una política pública sostenible debemos demostrar que el modelo donde el privado aporta capital se puede repetir todas las veces que uno quiera con la misma seguridad".

Nodos estratégicos, eficiencia y marco normativo

A su vez, la provincia planificó 13 nodos solares prioritarios que sumarán 53,5 MW adicionales, estratégicamente geolocalizados para estabilizar los extremos de las líneas de distribución y evitar caídas de tensión. Cada uno de esos hubs es motivo de una ronda de manifestaciones de interés que se espera cuente con propuestas de distinto tipo y tenor por parte de los actores privados.

El proceso de transición se complementa con políticas de eficiencia en la demanda y fortalecimiento del transporte eléctrico. El recambio del alumbrado público a tecnología LED muestra un avance que pasó del 17,5% en 2020 a una cobertura proyectada del 91% global para el período 2025-2026, lo que representará un ahorro energético anual superior a los 9,4 GWh.

En paralelo, el avance en la construcción de la Estación Transformadora General Pico 132/33/13,2 kV permitirá inyectar y evacuar sin cuellos de botella la electricidad que genere el futuro Polo de Abastecimiento Productivo de 50 MW previsto para esa región.

Finalmente, Toso ponderó el respaldo normativo alcanzado desde la sanción de la Ley de Desarrollo Energético Provincial. "Todo esto está plasmado en una ley aprobada en 2020 en medio de la pandemia que da certeza y seguridad jurídica, con exenciones impositivas por 10 años prorrogables a 20. Haberlo transformado en ley es una muestra clara de que hay una visión de futuro y un marco legal estable para que este plan continúe".