Proyectan un megaparque solar en San Juan que volcará energía al sistema nacional

El emprendimiento contempla la instalación de una nueva Estación Transformadora para volcar energía limpia al sistema interconectado nacional

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan fijó fecha para el próximo 13 de octubre para realizar una audiencia pública crucial para analizar la viabilidad ambiental de una nueva planta solar de 300 megavatios (MW) que se ubicará en el departamento cordillerano Iglesia, al oeste de la provincia de San Juan, donde ya hay otros proyectos sacándole provecho a las condiciones naturales del lugar.

El proyecto técnico integra dos bloques de obras interconectados. Por un lado, la construcción y operación del parque de generación fotovoltaica en superficie. Por el otro, el levantamiento de la Estación Transformadora ZETA (ET ZETA) junto a su infraestructura eléctrica asociada, un elemento indispensable para posibilitar el transporte y la inyección masiva de los bloques de potencia al Sistema Argentino de Interconexión. Por su dimensión proyectada, se ubicará entre las mayores obras solares de la franja cordillerana.

La firma encargada de impulsar el emprendimiento y de solicitar la audiencia pública es PSFV La Perla de Chaco S.A..

Esta sociedad anónima constituye la denominación adoptada en diciembre de 2025 por la compañía DQD Energy S.A., una firma con fuerte impronta técnica surgida en la provincia de San Juan que ha logrado posicionarse como una de las principales constructoras llave en mano del mercado energético argentino.

El historial operativo del grupo abarca importantes desarrollos de parques solares en el Noroeste y en la región chaqueña, destacándose obras de gran porte como el parque La Perla de Chaco en Villa Ángela.

En los últimos años, la empresa sumó contratos de gran escala y expandió su cartera hacia la ingeniería, provisión y construcción de proyectos de almacenamiento de energía renovable a lo largo y ancho del país.

El procedimiento ambiental detrás del parque solar

La convocatoria a esta instancia ciudadana responde de manera directa a la normativa ambiental sanjuanina, regulada de forma específica bajo la Ley provincial N.º 504-L. El objetivo central del procedimiento reside en recolectar la mirada de los habitantes locales y técnicos antes de que la autoridad competente resuelva la eventual concesión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Durante la primera parte de la jornada, los ingenieros y especialistas de la empresa expondrán en detalle el plan de trabajo y el estudio de impacto.

Una vez concluida la disertación, los vecinos y referentes institucionales que se hayan acreditado con antelación dispondrán del espacio para plantear sus dudas, observaciones y sugerencias.

Aquellas personas interesadas en revisar el expediente técnico completo pueden. Asimismo, el marco regulatorio autoriza la presentación de escritos para que formen parte del acta definitiva que evaluará la autoridad provincial.

La consolidación de Iglesia como polo fotovoltaico nacional

La incorporación de un desarrollo de 300 MW potencia de manera contundente la fisonomía productiva del noroeste sanjuanino.

La zona cordillerana de Iglesia, con eje en sectores como Bauchaceta y Tocota, reúne ventajas comparativas excepcionales gracias a sus niveles de radiación solar que se ubican de forma constante entre los más elevados del planeta.

De concretarse la etapa de construcción, el nuevo parque compartirá territorio con un complejo ecosistema de iniciativas ya operativas o en fase de planificación avanzada.

En esa misma área geográfica conviven emprendimientos insignia como Guañizuil II-A -con sus 100 MW instalados-, la serie de proyectos Tocota (Tocota III, 6, 7 y 8) y el emprendimiento Bella Vista. Todos estos factores convierten a la cuenca solar iglesiana en un punto estratégico para abastecer la creciente demanda eléctrica de la industria regional y la minería sustentable.