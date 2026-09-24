Vaca Muerta, litio y cobre, 3 objetivos que busca EE.UU. en Argentina tras pacto bilateral

Funcionarios del Departamento de Estado, DFC y EximBank vendrán en octubre a la Argentina para impulsar proyectos por u$s7.000 millones.

El despliegue de la estructura política y financiera de los Estados Unidos en la Argentina ya tiene fecha confirmada para ponerse en marcha, y durante octubre, una delegación oficial integrada por representantes del Departamento de Estado, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EximBank) desembarcará en el país para identificar e impulsar transacciones concretas en infraestructura, energía y minería.

El itinerario de los funcionarios norteamericanos no se limitará a los despachos del gobierno nacional, sino que incluirá recorridas técnicas en las provincias de Jujuy y Salta. La elección de estos destinos responde a la necesidad de evaluar en el lugar los proyectos vinculados a la extracción e industrialización de minerales críticos, principalmente litio y cobre, donde la Casa Blanca busca acelerar inversiones y asegurar cadenas de suministro bajo estándares occidentales.

El punto alto de la agenda diplomática y económica de octubre tendrá lugar sobre el cierre del mes con la llegada al país del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. El funcionario encabezará encuentros clave con socios del sector público y del ámbito empresarial privado para acelerar las definiciones comerciales y promover las transacciones que formarán parte de la arquitectura del corredor económico.

Como complemento de estas misiones en el país, la agenda bilateral contempla una serie de giras promocionales dirigidas a conectar el capital norteamericano con las licitaciones locales. En ese marco, se proyecta para los días 9 y 10 de diciembre la visita a Nueva York y Washington D.C. del titular de la Agencia para la Transformación de las Empresas Públicas, quien presentará ante inversores y bancos de Wall Street los pliegos de concesiones activas en transporte, vías navegables y energía.

Visitas e intercambios estratégicos en 2026: los antecedentes del desembarco en Vaca Muerta

La misión técnica y diplomática prevista para octubre tiene como antecedente de acercamiento y monitoreo las visitas por parte de la administración norteamericana durante 2026. A comienzos de año, una delegación bipartidaria de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aterrizó en Neuquén a bordo de un avión militar tras su paso por la Patagonia sur. La comitiva legislativa recorrió áreas clave de la cuenca no convencional para evaluar la escala de producción de shale y los requerimientos de infraestructura exportadora.

El interés de Washington en la cuenca no convencional también se proyectó en los principales foros energéticos globales. Durante la edición 2026 de la convención CERAWeek en Houston, funcionarios del Departamento de Energía y ejecutivos de firmas estadounidenses mantuvieron rondas bilaterales con autoridades provinciales y directivos de la industria argentina.

En esos encuentros se analizaron esquemas de financiamiento para proyectos de GNL, la integración de servicios de perforación y la necesidad de formar talento técnico especializado para acompañar el salto de escala de la cuenca.

A nivel diplomático, la seguridad de la infraestructura crítica en la Patagonia se consolidó como un eje de las conversaciones bilaterales. El embajador estadounidense Peter Lamelas mantuvo contactos estratégicos con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y actores del sector energético, donde hizo hincapié en la importancia del blindaje de datos y la ciberseguridad en los yacimientos, advirtiendo sobre los riesgos geopolíticos asociados a la incorporación de proveedores tecnológicos asiáticos en la cadena de suministros.

De esta manera, el itinerario confirmado para octubre es parte de proceso de consolidación de un esquema de trabajo iniciado meses atrás. La meta final busca canalizar el capital financiero e industrial de ese país hacia los sectores de energía, infraestructura y minerales críticos, alineando el desarrollo local con la estrategia de seguridad energética del hemisferio occidental.

Un marco de cooperación global por u$s7.000 millones

Estas misiones de campo se inscriben en el marco del Acuerdo de Cooperación para la Construcción del Futuro, un entendimiento bilateral diseñado para articular el financiamiento de proyectos estratégicos de desarrollo. A través de este esquema, las agencias de crédito e inversión del gobierno estadounidense prevén movilizar un cupo crediticio de hasta u$s 7.000 millones para 2027, destinado a apalancar obras de infraestructura y expansión de la capacidad productiva nacional.

El financiamiento disponible se articulará de manera coordinada entre el EximBank, la DFC y la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), combinando préstamos directos, garantías bancarias, seguros contra riesgo político y aportes para estudios de factibilidad técnica. Esta estructura busca reducir el riesgo soberano para atraer al capital privado internacional hacia proyectos de largo plazo en el territorio argentino.

El Corredor Andes-Atlántico constituye el primer corredor de inversión e infraestructura global promovido por Washington en el hemisferio occidental. La iniciativa se integra a la red de trazados geopolíticos estratégicos que impulsa la administración norteamericana a nivel global, compitiendo directamente con la presencia de otras potencias emergentes en regiones clave del planeta.

En el mapa internacional, este proyecto se suma a plataformas trazadas por los Estados Unidos en otros continentes, tales como el Corredor de Lobito en África, el Corredor Económico de Luzón en Filipinas, la Ruta Comercial Transcaspiana en Asia Central y el Corredor India-Oriente Medio-Europa. Todos comparten la misma premisa: vincular regiones ricas en recursos clave con puertos y mercados globales mediante tecnología de proveedores de confianza y gobernanza de libre mercado.

Argentina LNG, la cara visible del desembolso

Dentro de este paquete integral de financiamiento, la iniciativa de Argentina LNG se posiciona como el proyecto con mayor volumen de crédito preaprobado. El EximBank emitió una hoja de términos indicativa no vinculante por hasta u$s 6.000 millones, destinados a respaldar las adquisiciones de bienes, equipamiento e ingeniería pesada que requerirá el desarrollo de las instalaciones en la cuenca neuquina.

El megaproyecto integrado de gas natural licuado en Vaca Muerta, liderado por YPF en sociedad con la firma italiana ENI y la emiratí XRG, prevé un plan de inversiones globales estimado en u$s 51.000 millones. El esquema abarca desde la producción en el yacimiento y la construcción de gasoductos dedicados hasta la instalación de plantas de fraccionamiento de líquidos y terminales de licuación para la exportación a gran escala.

La asistencia financiera propuesta por el gobierno estadounidense se encuentra condicionada a la contratación de proveedores y contratistas de ese país, dinamizando acuerdos comerciales pesados. Entre los contratos ya adjudicados bajo esta premisa destaca la asignación a la firma norteamericana McDermott para la ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de gas y fraccionamiento de líquidos de gas natural.

De forma complementaria, la empresa estadounidense Pumpco —subsidiaria del grupo MasTec Inc.—, en consorcio con las contratistas Bonatti y Contreras Hnos., resultó adjudicataria de un contrato superior a los u$s 1.000 millones para la construcción del sistema de gasoductos de exportación. La ejecución efectiva de estos desembolsos e hitos de obra quedará sujeta a la Decisión Final de Inversión (FID) por parte de los socios del consorcio energético.