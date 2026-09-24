Ambos países anunciaron el inicio formal de las negociaciones para firmar un Acuerdo de Asociación Económica Integral. Los detalles del pacto

La Argentina y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dieron un paso decisivo para llevar la relación bilateral a un nuevo nivel de cooperación productiva y ambos gobiernos anunciaron el inicio formal de las negociaciones para firmar un Acuerdo de Asociación Económica Integral, enfocado en acelerar el flujo de capitales y abrir mercados estratégicos para bienes y servicios.

El entendimiento se rubricó en paralelo al 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, tras una reunión bilateral entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. La iniciativa busca estructurar un marco legal sólido y previsible que impulse la llegada de fondos soberanos e inversiones privadas de escala global hacia activos productivos locales.

La relación económica entre Buenos Aires y Abu Dhabi encontró su principal dinamismo en el sector energético, cuando el desarrollo del no convencional en Vaca Muerta exigió dar un salto de escala global. Ese vínculo comenzó a tejerse con la asociación que hoy protagonizan YPF, con la italiana Eni y XRG, e brazo financiero de la petrolera Adnoc.

Frente al reto de transformar las reservas de gas natural en divisas de exportación para la economía nacional, la conducción de YPF diseñó la arquitectura del proyecto Argentina LNG, una iniciativa que espera movilizar cerca de u$s51.000 millones en obras de infraestructura gasífera, ductos dedicados y al menos dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) emplazadas sobre la costa rionegrina del Golfo San Matías.

El futuro tratado abarca una amplia agenda de áreas prioritarias para captar financiamiento de largo plazo y potenciar cadenas de valor industriales:

Minería y minerales críticos: un segmento estratégico donde la Argentina busca consolidarse como proveedor clave de litio y cobre para la transición energética global.

un segmento estratégico donde la Argentina busca consolidarse como proveedor clave de litio y cobre para la transición energética global. Tecnología e inteligencia artificial: abarca la radicación de proyectos para centros de datos (data centers) e infraestructura digital avanzada.

abarca la radicación de proyectos para centros de datos (data centers) e infraestructura digital avanzada. Energía e hidrocarburos: enfocado en la expansión de Vaca Muerta y el abastecimiento energético a gran escala.

enfocado en la expansión de Vaca Muerta y el abastecimiento energético a gran escala. Agroindustria y seguridad alimentaria: profundización de las exportaciones agroalimentarias hacia el Golfo Pérsico.

profundización de las exportaciones agroalimentarias hacia el Golfo Pérsico. Infraestructura, desarrollo urbano y real estate: atracción de divisas para obras de transporte, logística y desarrollos inmobiliarios.

atracción de divisas para obras de transporte, logística y desarrollos inmobiliarios. Industria aeroespacial, farmacéutica y turismo: apertura de canales de intercambio técnico y comercial de alto valor agregado.

El hito energético a través de la alianza en Argentina LNG

Para concretar el desafío técnico y financiero de Argentina LNG, YPF necesitó sumar socios estratégicos de nivel internacional que aportan no solo capital, sino también conocimiento técnico en el negocio de produccion y comercialización de gas natural licuado y capacidad de comercialización global.

Fue en ese escenario donde las negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos cobraron impulso, posicionando a la gigante Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) como la aliada para liderar la transformación energética junto a la compañía argentina y la italiana.

El vínculo cobró forma definitiva con la irrupción de XRG, la filial de inversión y desarrollo internacional de ADNOC. Los ejecutivos emiratíes identificaron a la Cuenca Neuquina como uno de los activos de gas no convencional más competitivos del planeta y la asociación técnica avanzó hacia compromisos de financiamiento e integración operativa en toda la cadena de valor.

El esquema de trabajo contempla el desarrollo de bloques productores de gas no convencional en Vaca Muerta para alimentar las etapas iniciales de licuefacción. En esta estructura, XRG y Eni asumieron un rol protagónico para viabilizar el proyecto, comprometiendo inversiones de capital y la colocación de volúmenes en los mercados del Atlántico y del Sudeste Asiático.

La meta inicial apunta a procesar y exportar 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado a partir del inicio de la próxima década, con proyección de incrementar un 50% esa capacidad con un tercer buque licuefactor o hasta duplicar en sucesivas fases de expansión.

Certeza jurídica para la llegada de capitales

El andamiaje normativo vigente respalda la velocidad de las conversaciones. Tanto la Cancillería argentina como el Ministerio de Comercio Exterior emiratí destacaron que las negociaciones del CEPA se afianzan sobre dos herramientas legales ya operativas entre ambos Estados: el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición.

Con este nuevo paso en Nueva York, el Gobierno busca acelerar los plazos del proceso negociador para cerrar el acuerdo en el corto plazo, consolidando a los Emiratos Árabes como un socio de peso para el desarrollo de la infraestructura productiva y la atracción de divisas para la economía nacional.