Edesur deberá pagar más de $28.000 millones en compensaciones por los cortes de luz

Más de 715.000 usuarios del sur del Conurbano recibirán bonificaciones tras seis meses de interrupciones frecuentes del suministro

El sur del Conurbano bonaerense sufrió problemas servicio eléctrico del último semestre. San Vicente, Cañuelas y Presidente Perón encabezaron el ranking de interrupciones, según un informe preliminar del ENRE que analizó el período entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

Según las cifras del informe, San Vicente registró un promedio de 16,14 cortes por usuario. Cada cliente se quedó sin luz casi 24 horas en total: 23,27 horas acumuladas en seis meses.

Cañuelas no quedó muy atrás. Contabilizó 12,09 interrupciones y 21,53 horas sin electricidad por usuario. Presidente Perón cerró el podio con 11,71 cortes y 14,81 horas acumuladas.

El deterioro del servicio superó ampliamente los parámetros aceptables: el informe considera que el máximo tolerable son dos cortes y 3,75 horas acumuladas por semestre. Edesur pulverizó esos límites en casi toda su zona de cobertura.

Edesur versus Edenor: la brecha en la cantidad de cortes

La diferencia entre las dos grandes distribuidoras del AMBA resultó notoria. Edesur promedió 4,88 cortes por usuario, más del doble del límite establecido. Acumuló 8,29 horas sin suministro, cuando el objetivo marca 3,75 horas.

Edenor mostró números radicalmente distintos. Registró 1,93 interrupciones por usuario, dentro del rango aceptable. Las horas sin servicio quedaron en 3,65, apenas por debajo del techo permitido.

Los datos son preliminares. Edenor ya objetó parte del procesamiento de la información y solicitó una rectificación al regulador. El organismo todavía no respondió el pedido.

Cuánto dinero van a recibir los usuarios afectados por los cortes

El ENRE calculó $21.481 millones en compensaciones vinculadas exclusivamente a la frecuencia y duración de las interrupciones. De ese total, $20.849 millones corresponden a Edesur. La distribuidora deberá bonificar a 715.417 clientes.

Los montos varían según la zona. Cañuelas aparece con la devolución promedio más alta entre los usuarios alcanzados: $127.257 por cliente bonificado. Es un número llamativo que refleja la combinación de cortes prolongados y frecuentes.

La Comuna 1 porteña registró un promedio de $65.607. San Vicente llegó a $53.947, Ezeiza a $45.227 y Esteban Echeverría a $44.284. Todos casos en los que el servicio estuvo lejos de cumplir con los estándares.

Otros municipios del sur bonaerense también computaron devoluciones significativas:

Avellaneda: $26.757 de promedio

Quilmes: $22.896

Almirante Brown: $17.775

Lanús: $16.568

Lomas de Zamora: $14.619

Una aclaración clave: esas cifras no implican que todos los usuarios recibirán esos montos. Las compensaciones se asignan según la cantidad y duración de los cortes que sufrió cada cliente individual. El promedio surge de dividir el total a compensar por la cantidad de usuarios alcanzados en cada zona.

Edesur deberá pagar más de $28.000 millones en compensaciones

El informe no se limitó a contar cortes. También relevó deficiencias de tensión e incumplimientos comerciales. Al incluir esos problemas, las compensaciones calculadas ascienden a $31.986 millones: $28.374 millones para Edesur y $3.612 millones para Edenor.

La tensión inadecuada daña equipos y reduce la vida útil de electrodomésticos. Los incumplimientos comerciales abarcan desde demoras en reclamos hasta errores de facturación. Cada categoría tiene su propio esquema de bonificaciones.

El relevamiento tampoco incluye el apagón masivo del sábado pasado. Ese evento dejó sin suministro a cientos de miles de usuarios, pero ocurrió fuera del semestre analizado. Quedó sujeto a una investigación independiente para determinar responsabilidades y eventuales sanciones adicionales.