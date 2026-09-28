Nucleoeléctrica firmó un entendimiento con SN Nuclearelectrica para cooperar en proyectos CANDU 6, y potenciará la ingeniería especializada en el exterior

Nucleoeléctrica Argentina, la empresa operadora de las tres centrales nucleares del país, cerró un acuerdo con Rumania y amplía la exportación de servicios nucleares. La compañía formalizó un Memorándum de Entendimiento con SN Nuclearelectrica para cooperar en proyectos vinculados con tecnología CANDU y generar nuevas oportunidades para la ingeniería y los servicios especializados argentinos.

El avance de las negociaciones entre Nucleoeléctrica y SN Nuclearelectrica, operadora de las centrales nucleares de Rumania, permitió este viernes alcanzar la firma en Bucarest de un Memorándum de Entendimiento para avanzar en proyectos vinculados con tecnología que domina la Argentina desde hace décadas.

La firma contó con la participación del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli; el presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos; el presidente del Directorio de SN Nuclearelectrica, LaurenÈiu Cazan; y autoridades de la compañía rumana.

El entendimiento representa un nuevo avance en la estrategia de Nucleoeléctrica para llevar al mercado internacional las capacidades desarrolladas durante más de cinco décadas de operación nuclear, a través de servicios especializados, ingeniería y soluciones tecnológicas.

La Argentina y Rumania comparten experiencia en la operación de centrales con tecnología CANDU 6. Nucleoeléctrica completó la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, que permitió iniciar un nuevo ciclo de operación por 30 años, mientras que SN Nuclearelectrica avanza con la extensión de vida de la Unidad 1 de CernavodÄ.

En ese marco, la delegación argentina realizó una visita técnica a la central rumana, donde mantuvo reuniones con sus equipos y recorrió las instalaciones para profundizar el intercambio entre ambos operadores e identificar oportunidades de cooperación.

El acuerdo permitirá cooperar en proyectos vinculados con tecnología CANDU

El Memorándum permitirá explorar oportunidades en extensión de vida y modernización de centrales, ingeniería, mantenimiento, seguridad nuclear y apoyo a nuevos proyectos, entre otras áreas.

Experiencia en tecnología CANDU y extensión de vida

"Nucleoeléctrica aporta a esta cooperación más de cinco décadas de experiencia argentina en operación nuclear y más de cuatro décadas de experiencia con tecnología CANDU en la Central Nuclear Embalse. Nuestros equipos técnicos han desarrollado capacidades comprobadas en operación, mantenimiento, ingeniería y ejecución de grandes proyectos, incluida la exitosa extensión de vida de Embalse", señaló Campos.

La iniciativa forma parte de la política impulsada por la Secretaría de Asuntos Nucleares para incrementar las exportaciones de bienes y servicios nucleares de alto valor agregado y fortalecer la participación argentina en la cadena nuclear internacional. El plan establece que la tecnología y los desarrollos del sector deben orientarse a la generación de ingresos y divisas, bajo un esquema estricto de disciplina fiscal y eficiencia operativa.

Esta hoja de ruta busca transformar el modelo tradicional del ecosistema atómico nacional en una plataforma exportadora competitiva. Para lograrlo, el Gobierno impulsa una reorganización estratégica donde cada proyecto debe responder a estándares globales, priorizando la comercialización de servicios de ingeniería, componentes de alta complejidad y extensión de vida útil de centrales.

En este nuevo diseño, la incorporación de socios del sector privado resulta crucial para escalar la oferta internacional. El esquema contempla alianzas estratégicas y capitales privados que permitan potenciar la capacidad industrial existente, optimizar la cadena de valor y dotar a las empresas del sector del músculo financiero y operativo necesario para competir en licitaciones globales.

La articulación público-privada busca consolidar a la Argentina como un proveedor confiable de tecnología limpia y soluciones complejas, en un momento donde la transición energética revaloriza la generación nucleoeléctrica a nivel mundial. La experiencia acumulada durante más de cinco décadas en la operación y mantenimiento de reactores funciona así como el principal activo comercial del país.

Con el acuerdo cerrado con Rumania como antecedente, la Secretaría proyecta multiplicar este tipo de entendimientos comerciales bilaterales. La meta central es proyectar el conocimiento de la ingeniería argentina hacia nuevos mercados, integrando empresas locales al suministro internacional de repuestos, asistencia técnica y grandes obras de infraestructura atómica.