La medida que tomó el Gobierno respecto de la demanda de energía de gran escala

Para no comprometer el sistema eléctrico, el Gobierno estableció el Régimen de Demandas Extratendenciales: servirá para ordenar los nuevos ingresos

Con el propósito de proteger el suministro residencial y productivo ante la llegada de inversiones de alto impacto energético, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó la creación del Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). A través de la Resolución 264/2026, el Poder Ejecutivo dispuso que todos los grandes proyectos industriales, mineros o centros de procesamiento de datos de gran escala que pretendan conectarse al sistema nacional deberán aportar su propia oferta de energía y potencia, evitando encarecer las facturas del resto de la sociedad o saturar la capacidad del tendido eléctrico.

La normativa busca brindar previsibilidad a las inversiones de envergadura garantizando que la incorporación de grandes usuarios se concrete a su propio costo y riesgo. En esa línea, la medida ratifica un esquema de prioridades: ante eventuales episodios de escasez de oferta eléctrica, las distribuidoras priorizarán el abastecimiento de los hogares, comercios, pymes e industrias ya instaladas por sobre los emprendimientos de gran escala que no dispongan de respaldo físico suficiente.

A quiénes alcanza y cuáles son las exigencias del nuevo régimen

El nuevo esquema profundiza las pautas iniciadas con la Resolución 400/2025 y amplía su alcance a las conexiones concretadas mediante distribuidoras y a las ampliaciones de plantas existentes:

Proyectos alcanzados: Se aplicará a todo nuevo consumo o ampliación que represente al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, umbral que actualmente equivale a unos 80 megavatios (MW) de potencia.

Libre elección tecnológica: Las empresas podrán seleccionar la tecnología de generación y el proveedor que consideren conveniente, incluida la posibilidad de instalar equipos de autogeneración dentro del mismo predio.

Contratos de generación nueva: Cada emprendimiento deberá cubrir como mínimo el 80% de su consumo mensual mediante contratos de abastecimiento con infraestructura de generación nueva.

Exigencia de potencia firme: Deberán respaldar el 100% de su demanda máxima con capacidad firme. En el caso específico de los centros de datos (data centers) —debido a su consumo intensivo, ininterrumpido y de alta sensibilidad—, la exigencia de potencia de reserva se eleva al 115%.

Con la implementación del régimen XDEM, el Gobierno busca evitar que las nuevas inversiones consuman la reserva de potencia operativa del país, consolidando un marco regulatorio donde los grandes consumidores financian su propia infraestructura energética.