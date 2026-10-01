TotalEnergies confirmó inversiones por u$s10.000 millones tras el aval de Milei

El entusiasmo de TotalEnergies por el nuevo marco legal impulsa una avalancha de inversiones energéticas en Tierra del Fuego y Vaca Muerta

TotalEnergies presentó en París una cartera de proyectos por cerca de US$10.000 millones para expandir su producción de gas y petróleo en Argentina. El anuncio lo realizó Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la petrolera francesa, durante Argentina Week París.

Las inversiones previstas abarcan desarrollos en Tierra del Fuego y Vaca Muerta. Pouyanné adelantó los detalles en una reunión privada con el presidente Javier Milei, quien participó del evento para promover oportunidades de inversión en el país.

El ejecutivo identificó como dos cambios centrales para las decisiones de una compañía global la posibilidad de girar dividendos al exterior y los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Ante empresarios franceses, Pouyanné defendió las oportunidades que ofrece Argentina. Subrayó que la continuidad de las reglas es condición indispensable para desarrollar las inversiones previstas.

El proyecto Alberdi: US$1.500 millones en Tierra del Fuego

Entre las iniciativas destacadas figura un nuevo desarrollo costa afuera en Tierra del Fuego. El proyecto contempla una inversión de US$1.500 millones y llevará el nombre de Alberdi, en homenaje a Juan Bautista Alberdi.

Según reveló Pouyanné, la denominación fue elegida en conjunto con Milei. El proyecto offshore representa una apuesta significativa de TotalEnergies en la cuenca austral argentina.

La exploración y explotación en aguas fueguinas busca aprovechar el potencial hidrocarburífero de la zona. El desarrollo Alberdi se sumará a operaciones existentes de la compañía en el país.

Vaca Muerta: la joya con US$5.000 millones en juego

En Neuquén, TotalEnergies planea ampliar significativamente su presencia. La compañía prevé expandir su producción de gas en Aguada Pichana, uno de sus activos clave en la formación no convencional.

El proyecto más ambicioso es San Roque, también ubicado en Vaca Muerta. Este desarrollo enfocado en petróleo representa una inversión potencial de unos US$5.000 millones, convirtiéndolo en el componente más grande de la cartera anunciada.

Durante su exposición, Pouyanné solicitó el acompañamiento del gobernador de Neuquén para avanzar con ese desarrollo. El respaldo provincial resulta clave para garantizar infraestructura y condiciones operativas.

Vaca Muerta se consolidó como epicentro de la estrategia de TotalEnergies en Argentina. La formación alberga reservas estimadas en cientos de años de producción energética.

Los cambios que convencieron a la petrolera francesa

Pouyanné recordó que había planteado condiciones específicas a Milei durante su primer encuentro en Buenos Aires, en 2024. Las reformas impulsadas por el Gobierno abrieron una nueva perspectiva para invertir.

El RIGI ofrece incentivos fiscales y estabilidad regulatoria por 30 años para proyectos superiores a US$200 millones, mientras que la libre disponibilidad de dividendos elimina restricciones cambiarias que históricamente alejaron inversiones.

El ejecutivo destacó que esas modificaciones representan un punto de inflexión. Para una compañía global como TotalEnergies, la previsibilidad regulatoria pesa tanto como el potencial geológico.

El titular de TotalEnergies también agradeció al embajador Ian Sielecki, organizador del encuentro. Destacó su papel para facilitar el diálogo entre la compañía y el Gobierno argentino.

La petrolera francesa opera en Argentina desde hace décadas. Con esta cartera de proyectos, TotalEnergies ratifica su compromiso de largo plazo con el sector energético del país y apuesta por el nuevo marco regulatorio impulsado desde Casa Rosada.