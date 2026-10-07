Mendoza activa un nuevo frente minero: presentaron el informe ambiental de 20 proyectos

Con el foco en la exploración metalífera, la provincia activa el procedimiento oficial que requerirá dictámenes sectoriales y el aval en Legislatura

La estrategia de desarrollo minero que impulsa el gobierno mendocino sumó un capítulo determinante en el norte del territorio provincial. La firma estatal Impulsa Mendoza S.A. radicó formalmente ante la Autoridad Ambiental Minera la documentación técnica que compone el Informe de Impacto Ambiental para el proyecto agrupado bajo el nombre de Mendoza Norte Distrito Minero.

La presentación abarca una extensión de 5.500 kilómetros cuadrados situados mayoritariamente en el departamento Las Heras y nuclea a 20 proyectos de exploración que contienen 65 propiedades mineras.

El expediente, ingresado ante la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, activa de manera oficial la etapa de revisión por parte de los organismos técnicos del Estado. La iniciativa busca trasladar al norte de la provincia el esquema de trabajo implementado previamente en el sur con Malargüe Distrito Minero, priorizando la recopilación de datos científicos sobre el subsuelo mediante procesos de evaluación territorial previa y bajo pautas estrictas de control ambiental.

Para la elaboración del diagnóstico, la empresa pública contrató los servicios de la consultora Knight Piésold. La firma tuvo a su cargo la caracterización ambiental de la zona, contemplando no solo las particularidades de cada uno de los emprendimientos individuales, sino planteando un abordaje de impacto acumulativo. Este criterio integral resulta clave para dimensionar la convivencia y el efecto combinado de múltiples actividades de prospección desarrolladas simultáneamente dentro de un mismo perímetro geográfico.

La apuesta al cobre en una franja geológica clave

Desde la perspectiva geológica, la superficie delimitada en Mendoza Norte comparte continuidad con franjas metalogénicas de alta productividad situadas en la cordillera de Chile y Perú. Dentro de los minerales blanco proyectados para las tareas de prospección, el cobre se ubica como el recurso central, acompañado por la búsqueda de depósitos polimetálicos que comprenden sistemas de pórfidos con presencia de oro y molibdeno, además de estructuras epitermales.

El estudio ambiental presentado abarca el relevamiento sistemático de variables críticas en la alta montaña y el piedemonte. Entre los ejes evaluados por el equipo de profesionales intervinientes se destacan:

La delimitación de las cuencas hídricas locales, la identificación del ambiente glaciar y periglacial para garantizar su intangibilidad, el registro de la fauna y flora autóctona, la evaluación de las actividades humanas preexistentes en la zona y la prospección arqueológica destinada a resguardar el patrimonio histórico.

Con esta aproximación previa, el Estado mendocino busca definir las condiciones de base de los terrenos antes de autorizar cualquier movimiento de suelo o tarea de mayor envergadura por parte de las empresas titulares de las declaraciones mineras.

Evaluación técnica y el paso ineludible por el marco legal

La entrega del expediente ambiental representa únicamente la apertura del trayecto administrativo y no constituye una habilitación para el inicio de perforaciones o trabajos de campo. El material ingresado deberá ser analizado por la Unidad de Evaluación Ambiental y sometido a la consulta de diversos organismos dictaminadores con competencia en recursos naturales, agua y patrimonio.

Una vez completadas las etapas de revisión técnica y firmado el acto administrativo correspondiente por parte de las autoridades ambientales, el proceso requerirá el cumplimiento irrestricto del marco normativo mendocino para la minería de minerales metalíferos. En esa instancia, la Declaración de Impacto Ambiental expedida por el Poder Ejecutivo deberá ser remitida a la Legislatura Provincial para su tratamiento y posterior ratificación.

Solo en el caso de obtener la aprobación legislativa, los operadores privados quedarán legalmente facultados para iniciar las labores de exploración, muestreo geológico y perforación en el distrito norte, marcando el pulso de la agenda minera provincial en los próximos años.