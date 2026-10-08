Genneia inauguró un parque solar en San Juan con una inversión de u$s110 millones

El proyecto potencia al agro y a la minería, afianzando a San Juan como líder en energía limpia.

San Juan dio un nuevo paso para consolidarse como el principal polo de generación fotovoltaica de la Argentina. Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y la plana mayor de la compañía energética Genneia -encabezada por su presidente, Jorge Brito, y su CEO, Bernardo Andrews-, se inauguró oficialmente en el departamento Sarmiento el Parque Solar San Juan Sur, el desarrollo de mayor potencia actualmente operativo en la provincia.

El proyecto privado demandó una inversión directa de u$s110 millones y se despliega sobre una superficie de 500 hectáreas, donde se montaron 250.000 paneles bifaciales de alta eficiencia con una capacidad instalada de 129 MW, con proyección de alcance hasta los 130 MW.

Sin embargo, el engranaje clave tras este hito industrial radicó en la infraestructura pública preexistente: un paquete de obras por u$s24 millones ejecutado por el Gobierno provincial y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), financiado a través del Fondo PIEDE (Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Económico).

La articulación entre ambos desembolsos conforma un esquema de inversión mixta de u$s134 millones destinado no solo a volcar electrones limpios al Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), sino también a resolver cuellos de botella históricos de transporte eléctrico en el sur sanjuanino y garantizar potencia a desarrollos agroindustriales y megaproyectos mineros.

La trastienda de la obra pública: el tendido que habilitó u$s110 millones de inversión privada

Para que un parque fotovoltaico de la escala de San Juan Sur pueda volcar su energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la capacidad de transporte resulta condicionante.

El desarrollo de infraestructura eléctrica en la zona sur-oeste de Sarmiento incluyó la construcción y puesta en servicio de la Nueva Estación Transformadora (ET) San Juan Sur (Retamito) en 132 kV, dotada con una capacidad de 140 MVA. A esto se sumó la ampliación de la ET Cañada Honda mediante la incorporación de un nuevo transformador de 132 kV y 30 MVA, decisión que permitió duplicar la potencia previa de dicha planta.

Asimismo, el trazado contempló el denominado "cierre del anillo sur" a través de una Línea de Alta Tensión en 132 kV de 64 kilómetros de extensión desde Calle 7, en Pocito, hasta la ET San Juan Sur. El esquema se completó con un tendido de Media Tensión en 33 kV de 21 kilómetros hasta la Estación de Maniobras "Sarmiento Sur", junto con la incorporación de equipamiento de precisión para control, protección y maniobra en todo el nodo.

Además de posibilitar la inyección del nuevo parque fotovoltaico, la inversión provincial transformó la calidad del servicio para los usuarios locales. Según registros técnicos del EPRE, los reclamos por rotura de artefactos y bombas de riego en Sarmiento cayeron un 88%, al pasar de 42 casos en la temporada estival 2024/2025 a solo 5 en el verano 2025/2026, logrando mínimos históricos en la frecuencia y duración de los cortes.

Respaldo al agro y vector para la minería de cobre

La disponibilidad de mayor potencia y estabilidad en la red beneficia de forma inmediata a los desarrollos productivos intensivos instalados en la región, entre los que destacan emprendimientos olivícolas, pistacheros, vitivinícolas y de cannabis medicinal. A la par, el incremento de la oferta de energía renovable a través del esquema MATER actúa como un facilitador indispensable para la minería de cobre y litio de gran escala, sector que demanda energía limpia certificada para cumplir con los estándares globales de descarbonización en sus cadenas de suministro.

Durante el acto inaugural, el gobernador Marcelo Orrego ponderó el modelo de articulación público-privado como motor de competitividad provincial, señalando que la inauguración del nuevo parque es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento de la provincia, y remarcó que la apuesta continua de una firma líder como Genneia representa una clara señal de confianza en el potencial productivo de San Juan.

Por su parte, Jorge Brito ratificó la vocación transformadora del grupo en la región al destacar que la puesta en marcha de este parque reafirma el compromiso de la compañía con el crecimiento del sector energético argentino y acompaña el desarrollo de la minería y de otros sectores productivos con generación eólica y solar.

Radiografía renovable: San Juan se afianza como polo fotovoltaico

Con la entrada en operaciones de este proyecto, San Juan alcanza los 24 parques solares en funcionamiento, reforzando su liderazgo en la matriz limpia nacional. Para Genneia, la planta de Sarmiento se suma a sus desarrollos previos en suelo sanjuanino -Ullum I, II y III, Sierras de Ullum y Tocota III-, elevando su capacidad instalada operativa en la provincia a 350 MW.

Con esta marca, la firma supera los 800 MW de capacidad solar en la región de Cuyo y consolida un portfolio renovable total que supera los 1.785 MW entre proyectos solares y eólicos en la Argentina.

En términos de impacto ambiental y social, la operación del Parque Solar San Juan Sur aportará energía limpia equivalente al consumo de unos 90.000 hogares y evitará la emisión anual de 160.000 toneladas de dióxido de carbono ($CO_2$).