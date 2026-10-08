YPF se queda con el 100% de su empresa de energía eléctrica tras una inversión de u$s430 M

Acordó adquirir la participación que está en manos del fondo BNR Power Investments y podrá integrar la totalidad de los resultados de la generadora

YPF acordó la compra de la participación accionaria que BNR Power Investments B.V. mantiene en YPF Luz por u$s430 millones, una operación que le permitirá pasar a controlar el 100% del capital de la compañía eléctrica.

La decisión fue aprobada por el Directorio de YPF S.A. el 8 de octubre de 2026 y contempla la adquisición del 24,99% de las acciones de YPF Energía Eléctrica S.A., nombre formal de la empresa conocida comercialmente como YPF Luz.

La transacción todavía está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Una vez completada, YPF concentrará la totalidad de la participación accionaria de la generadora y podrá consolidar sus resultados.

"YPF continúa creciendo para convertirse en una compañía energética de clase mundial y esta operación es un paso más en ese camino, que le permitirá a YPF Luz acelerar el crecimiento y potenciar sus capacidades, manteniendo su foco y especialización en el sector eléctrico y sumando valor a la propuesta energética integral de YPF", señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Cuánto genera YPF Luz y qué peso tiene en el mercado eléctrico

YPF Luz se consolidó como uno de los principales generadores de energía eléctrica de la Argentina. La compañía cuenta con 3,8 GW de capacidad instalada, tiene presencia operativa en ocho provincias y su generación equivale a aproximadamente el 10% de la energía eléctrica abastecida en el país.

Su cartera incluye activos y clientes diversificados, con participación en el mercado de energías renovables.

Los resultados económicos también reflejan la escala alcanzada por la compañía. Según los datos difundidos por YPF, YPF Luz registró un EBITDA de u$s479 millones en los últimos doce meses finalizados en junio de 2026.

Con la compra de la participación minoritaria, la petrolera busca integrar completamente el negocio eléctrico a su estructura. El cambio en la composición accionaria le permitirá consolidar la totalidad de los resultados de YPF Luz, una compañía que complementa las actividades de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos con la generación de electricidad.

Cómo se formó YPF Luz y qué papel tuvo General Electric

YPF creó YPF Luz en 2013, con el objetivo de desarrollar una empresa especializada en el sector eléctrico que complementara su negocio energético y contribuyera al desarrollo del país.

En 2018, General Electric (GE) ingresó como accionista para acompañar el crecimiento de la compañía. Esa participación continuó posteriormente bajo GE Vernova (GEV), tras la escisión de esta última de GE en 2024, a través del fondo BNR Power Investments B.V.

Durante ese período, YPF Luz amplió su capacidad operativa y fortaleció su posición en el mercado eléctrico argentino.

La operación anunciada el 8 de octubre pone fin a la participación de BNR en la estructura accionaria, una vez que se cumplan las condiciones necesarias para concretar la compraventa.

Qué cambia para YPF tras la adquisición

La compra del 24,99% restante permitirá a YPF pasar de una participación mayoritaria a la propiedad total de YPF Luz.

Además de concentrar el capital accionario, la operación facilitará la consolidación de los resultados de la generadora dentro de las cuentas de la petrolera.

El movimiento se inscribe en la estrategia de YPF de ampliar su alcance dentro del sector energético, con actividades que van más allá de los hidrocarburos e incluyen la generación eléctrica y las energías renovables.

Con una capacidad instalada de 3,8 GW y un EBITDA de u$s479 millones en los últimos doce meses hasta junio de 2026, YPF Luz representa un activo relevante dentro de esa estrategia. La adquisición acordada por u$s430 millones permitirá a la petrolera integrar por completo ese negocio, aunque su cierre dependerá del cumplimiento de las condiciones previstas para la transacción.