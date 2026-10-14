Plataformas como AirSeT permiten reemplazar el hexafluoruro de azufre, mientras que el monitoreo de condición ayuda a reducir intervenciones

La transición hacia tecnologías que prescinden del hexafluoruro de azufre (SF 6 ) en los equipos de media tensión gana terreno a nivel global, tanto por su impacto ambiental como por los costos operativos asociados a la infraestructura eléctrica. En ese escenario, Schneider Electric desarrolló AirSeT, una plataforma que utiliza aire puro como aislante y tecnología de interrupción al vacío para reemplazar el uso de ese gas.

La solución fue reconocida por la Alianza de CEO Líderes por el Clima del Foro Económico Mundial como Campeona del Desafío de Soluciones orientadas al uso de productos de Alcance 3, en la categoría Diseño Sostenible. El reconocimiento apunta al desarrollo de tecnologías que contribuyan a reducir las emisiones vinculadas a los productos y a sus cadenas de valor.

Uno de los principales cambios que introduce AirSeT es la eliminación del SF 6 , un gas cuyo potencial de calentamiento global es 24.300 veces superior al del CO 2 . Su reemplazo por aire puro permite suprimir una de las fuentes de emisiones de Alcance 3 asociadas a la infraestructura eléctrica y, al mismo tiempo, modificar la estructura de costos durante la vida útil de los equipos.

Según datos de Schneider Electric, esta tecnología permite reducir hasta un 40% los costos de mantenimiento. El ahorro está relacionado principalmente con la simplificación de los sistemas y la eliminación de tareas operativas recurrentes que requieren los equipos convencionales aislados en gas.

En estos últimos, una parte importante de los gastos de operación corresponde a la gestión del SF 6 . Entre las tareas necesarias se encuentran el monitoreo continuo de presión y densidad, la detección de fugas, la reposición del gas y el control del inventario. A esto se suman los requerimientos de soporte técnico, que demandan procedimientos específicos, personal calificado y equipamiento dedicado.

La plataforma AirSeT utiliza aire puro como aislante y tecnología de interrupción al vacío

La gestión de este tipo de instalaciones también debe responder a un marco regulatorio cada vez más exigente en materia de trazabilidad, transporte y disposición final del gas. La eliminación de esos procesos representa, por lo tanto, un cambio tanto en el mantenimiento como en la administración de los activos.

"La plataforma AirSeT elimina estos gastos al reemplazar completamente el SF 6 por aire atmosférico como medio aislante, lo que evita la necesidad de dispositivos de monitoreo de densidad, circuitos presurizados y cualquier rutina de recarga o control de inventario de gas", afirma Sergio Ferrari, Director de Power Systems para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Y agregó: "Se trata de una innovación que reduce estructuralmente la complejidad operativa y elimina toda una capa de componentes vinculados al aislamiento gaseoso".

Cómo funciona la tecnología que busca reducir los costos de mantenimiento

La reducción de gastos también está vinculada con el diseño de los equipos. La arquitectura de AirSeT combina aislamiento con aire e interrupción al vacío, lo que permite simplificar el sistema electromecánico, reducir la cantidad de partes móviles y prescindir de determinados sellados y subsistemas auxiliares.

En términos operativos, estas características disminuyen la probabilidad de fallas mecánicas y reducen la necesidad de intervenciones durante la vida útil de los dispositivos. La simplificación también incide en los procedimientos que deben realizar los técnicos cuando es necesario llevar adelante tareas de mantenimiento en campo.

En los sistemas tradicionales que utilizan SF 6 , una intervención puede requerir la despresurización del equipo, etapas adicionales de seguridad y validaciones específicas. Además, estos trabajos suelen depender de personal con conocimientos especializados en el manejo de gases industriales.

"En sistemas tradicionales con SF 6 , cualquier intervención suele implicar despresurización, etapas adicionales de seguridad y validaciones específicas. Con AirSeT, el proceso tiende a ser más directo, modular y seguro, con menor dependencia de especialistas en gases industriales. Esta dinámica se traduce en menos horas de mantenimiento y un menor gasto en mano de obra", agrega Ferrari.

AirSeT permite reemplazar el hexafluoruro de azufre (SF 6 ) en los equipos de media tensión

A estos cambios se suma la digitalización de las instalaciones. Las plataformas como EcoStruxure permiten desarrollar estrategias de mantenimiento basadas en las condiciones reales de los equipos, en lugar de depender exclusivamente de inspecciones periódicas o intervenciones programadas.

Este enfoque busca evitar revisiones innecesarias, reducir el exceso de paradas programadas y disminuir la probabilidad de fallas inesperadas. Como consecuencia, las empresas pueden mejorar la disponibilidad operativa de sus instalaciones y contener los costos indirectos asociados a los períodos de inactividad.

De acuerdo con los datos del fabricante, la combinación de estas características permite reducir hasta un 40% los costos de inspecciones y reparaciones a lo largo del ciclo de vida de los activos. El beneficio, por lo tanto, no se limita al ahorro inmediato en tareas de mantenimiento, sino que también alcanza la planificación operativa y la gestión de la infraestructura eléctrica.

La propuesta se inscribe en una transformación más amplia del sector, en la que las decisiones tecnológicas consideran tanto el impacto ambiental de los equipos como su costo total de propiedad (TCO). En ese análisis, la reducción de emisiones, la simplificación de las tareas técnicas y la disminución de las intervenciones son factores que inciden en la evaluación de las inversiones a largo plazo.