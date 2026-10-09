Trump acordó con Putin para que libere "miles de toneladas" de diésel al mercado mundial

El acuerdo entre líderes globales reconfigura la oferta energética y provoca reacciones en Kiev y Europa antes de cruciales comicios

Donald Trump anunció este viernes un acuerdo con Vladimir Putin que sacudirá el mercado mundial del combustible. Rusia liberará de inmediato cientos de miles de toneladas de diésel para intentar frenar la escalada de precios que golpea a los estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos reveló las cifras del pacto. Putin accedió a liberar 300.000 toneladas de diésel de forma inmediata. Otras 500.000 toneladas llegarán en noviembre, seguidas de un millón adicional en los meses posteriores.

El objetivo de Trump es claro: lograr que los precios del diésel para los estadounidenses y para el mundo bajen en cifras récord y rápidamente, según escribió el mandatario en Truth Social.

Más tarde, Putin confirmó la disposición de Rusia. El líder del Kremlin afirmó que su país está preparado para abastecer de petróleo y productos petrolíferos tanto a Estados Unidos como a los mercados mundiales.

"Acabo de concluir una reunión muy satisfactoria con el presidente Vladimir Putin, de Rusia, en la que se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después. Además, en función del estado de sus refinerías de gasóleo, Rusia entregará, en un breve plazo de tiempo, 3.000.000 de toneladas de gasóleo", señaló Trump..

La reacción de Zelensky y el trasfondo de la guerra

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky no tardó en responder. Su postura fue contundente: cualquier relajación de las sanciones contra Rusia favorece los intereses de Moscú y prolonga la guerra.

Zelensky fue más allá en su crítica. Advirtió que permitir que Rusia venda productos petrolíferos equivale a invertir en una guerra que debe terminar, no prolongarse. Agregó que Rusia pagará el diésel con más terror.

El líder ucraniano defendió los ataques con drones contra refinerías rusas, argumentando que responden a la campaña de terror que Rusia lleva años librando contra el sector energético de Ucrania. Afirmó que Ucrania no incendiará las refinerías de petróleo rusas si Rusia no destruye su infraestructura energética.

Kirill Dmitriev, aliado cercano de Putin, celebró el acuerdo en redes sociales. Según él, la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en materia de diésel y energía beneficiará al mundo.

La BBC intentó contactar a la Casa Blanca para conocer qué compensación está ofreciendo Estados Unidos a Rusia a cambio de la liberación del diésel. Hasta el momento, no hubo respuesta oficial.

El contexto político que explica la urgencia de Trump

Este anuncio constituye la última carta de Trump para reducir los precios del combustible en Estados Unidos. El mandatario lleva meses lidiando con las consecuencias políticas de la guerra con Irán, iniciada en febrero, y su impacto devastador en los precios mundiales de la energía.

Ese conflicto disparó el precio de la gasolina y, en particular, del diésel en Estados Unidos durante los últimos meses. La imagen de Trump se deterioró ante una opinión pública golpeada por el encarecimiento del combustible y por los efectos en cadena que derivaron en una inflación generalizada.

Todo ocurre en el peor momento posible. El 3 de noviembre se celebran las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. Se renueva la Cámara de Representantes completa y un tercio del Senado.

Los pronósticos anticipan un mal resultado para el partido de Trump, lo que explica la desesperación del mandatario por mostrar medidas concretas que alivien el bolsillo de los votantes antes de que lleguen a las urnas.

Según la organización AAA, el precio medio del diésel en Estados Unidos es actualmente de u$s6,28 por galón. Esta cifra está solo ligeramente por debajo del máximo histórico de u$s6,53 registrado a finales de septiembre.

Las sanciones se suspenden hasta 2027

Poco después del anuncio de Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió formalmente una licencia temporal. El documento permite la entrada de diésel ruso al mercado estadounidense.

La BBC pudo confirmar los detalles de la medida. El Tesoro suspenderá las sanciones a las exportaciones de diésel ruso hasta el 7 de abril de 2027. Sin embargo, otros activos rusos, como los depositados en bancos estadounidenses, permanecerán congelados.

En un comunicado oficial, Putin afirmó haber hablado con Trump el viernes sobre la situación energética mundial. El líder ruso añadió que Rusia confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos al mercado estadounidense y a los mercados mundiales en general.

La crisis de producción que enfrenta Rusia

El contexto ruso también es complejo. Este año, Rusia sufrió dos oleadas de grave escasez de combustible en todo su territorio. La causa: los ataques con drones ucranianos contra refinerías de petróleo rusas.

Según la Agencia Internacional de la Energía, la producción de diésel ruso cayó cerca de un 30%. Una cifra que explica por qué Putin tiene interés en liberar estas toneladas al mercado: necesita generar ingresos rápidos.

Trump expresó públicamente su descontento por los ataques ucranianos. El mandatario les atribuyó el aumento de los precios del combustible que tanto daño político le está causando en casa.

El paquete completo de medidas para bajar precios

Aún no está claro qué impacto real tendrá esta medida en los precios del combustible a corto plazo. El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, se mantiene por encima de los u$s103 por barril. Antes de la guerra con Irán, el crudo Brent se cotizaba a unos u$s73.

Ante la proximidad de las elecciones legislativas, Trump está buscando todas las formas posibles de aliviar el desgaste político de su partido. El acuerdo con Putin es solo una pieza del rompecabezas.

A principios de esta semana, el presidente dijo que está considerando suspender el impuesto federal sobre la gasolina. También anunció que permitirá el uso del llamado diésel rojo en todos los vehículos estadounidenses.

Este tipo de diésel está exento de ciertos impuestos federales. Originalmente se destina para uso agrícola, pero Trump autorizará su uso generalizado sin pago extra de impuestos.

Además, Trump presionó con éxito a las naciones del G7 para que liberen 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas. El objetivo: ayudar a aliviar los problemas de suministro que afectan al mercado mundial.

Previamente, el mandatario también apoyó los llamados para prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos. Esa medida buscaba retener el combustible dentro del país para aumentar la oferta doméstica y presionar los precios a la baja.