La Provincia de Buenos Aires profundiza sus relaciones con China pensando en energía

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en la consolidación de su agenda de cooperación técnica y comercial con la República Popular China. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó una reunión de trabajo en la sede diplomática asiática en la Argentina junto al ministro consejero Wang Xiaoxu.

El encuentro tuvo como eje central el seguimiento de la reciente licitación para la adquisición de baterías de almacenamiento de energía a la firma tecnológica Huawei, orientadas a reforzar la infraestructura y la estabilidad del sistema eléctrico provincial.

El equipamiento adquirido forma parte del Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías, una iniciativa ejecutada a través de la empresa estatal Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) para optimizar la calidad del suministro y evitar saturaciones durante las épocas de mayor demanda.

Relación Provincia de Buenos Aires-China: puntos estratégicos y reemplazo del histórico "Plan Verano"

Las nuevas unidades de almacenamiento permitirán mejorar la confiabilidad del servicio en nodos críticos identificados mediante simulaciones técnicas sobre el comportamiento de la red ante picos de temperatura durante la temporada estival. Las baterías serán instaladas en las localidades de Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, municipios identificados con potencial riesgo de fallas en la calidad del servicio ante incrementos elevados de la demanda.

El programa actual reemplaza la dinámica del antiguo "Plan Verano", que consistía en el alquiler y despliegue temporal de unidades de generación móvil alimentadas a combustible fósil mediante motores de combustión. Con el sistema de baterías, la provincia busca implementar una solución tecnológica más eficiente y de respuesta inmediata ante las contingencias del verano.

Viaje técnico a la planta de Huawei y participación en la feria de Shanghái

En el marco de la implementación del acuerdo, en las próximas semanas una delegación provincial liderada por Gastón Ghioni viajará a China para visitar la planta de Huawei y participar de las pruebas técnicas de rigor del equipamiento. Durante la estadía en el país asiático, los funcionarios mantendrán además reuniones con firmas del sector para evaluar proyectos de energía solar, sistemas adicionales de almacenamiento y redes de carga para vehículos eléctricos que integran el portfolio de BAESA.

Por otra parte, durante la audiencia el ministro Bianco confirmó que una delegación compuesta por diez empresas bonaerenses participará de la China International Import Expo (CIIE), la feria comercial de importaciones que se desarrollará en Shanghái del 5 al 10 de noviembre próximo. Las pymes provinciales contarán con un espacio de exhibición dentro del pabellón argentino del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de fomentar las exportaciones e impulsar la inserción de la producción local en el mercado chino.