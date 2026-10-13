La central nuclear cordobesa extendió a 24 meses el período entre paradas programadas de mantenimiento para optimizar su generación y sumar eficiencia

Nucleoeléctrica Argentina dio inicio a una nueva parada programada de mantenimiento en la Central Nuclear Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba. La intervención técnica reviste un valor estratégico para el sistema eléctrico nacional por lo cual la empresa operadora logró extender de 18 a 24 meses el intervalo entre revisiones de inspección e intervenciones mayores.

Esta optimización representa un incremento superior al 33% en la disponibilidad de la planta, lo que permite maximizar la generación de energía eléctrica de base y consolidar la eficiencia de los activos nucleares del país, explicó la compañía. Recientemente, Atucha II y Embalse alcanzaron la excelencia en el índice global de operación nuclear

La central cordobesa salió de servicio tras finalizar el pico de demanda nocturno del pasado viernes y su reconexión al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se encuentra prevista para fines de noviembre.

El estiramiento del ciclo operativo responde a un proceso global de mejora continua sustentado en la experiencia acumulada de plantas con tecnología de uranio natural y agua pesada (CANDU) a nivel global, aplicando metodologías de confiabilidad que permiten prolongar los tiempos de operación segura sin comprometer los estándares de protección y salvaguardia.

Beneficios operativos y reducción de riesgos

La decisión de espaciar las inspecciones periódicas impacta directamente en la productividad de la central y en la logística de mantenimiento. Al pasar a un esquema de paradas cada dos años, Embalse permanece mayor tiempo volcando electricidad continua al sistema interconectado nacional, reduciendo simultáneamente la frecuencia de intervenciones sobre equipos críticos y minimizando los lapsos en los que los sistemas de seguridad deben ser sacados de servicio para revisiones de rutina.

Desde la perspectiva de la gestión del riesgo y la sustentabilidad, el nuevo régimen operativo genera ventajas operativas significativas. Por un lado, la menor frecuencia de paradas disminuye la exposición radiológica del personal técnico y reduce la generación de residuos derivados del mantenimiento de los componentes. Por el otro, la planificación extendida disminuye la tasa de riesgos en trabajos de altura o maniobras complejas en planta, eficientizando los costos de contratistas y repuestos.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Juan Martín Campos, destacó la relevancia institucional de esta meta operativa al señalar que extender el período entre paradas constituye un paso clave dentro del proceso de mejora continua. La medida permite generar energía limpia durante más tiempo, optimizar los esquemas de mantenimiento preventivo y seguir consolidando los niveles de confiabilidad, seguridad y desempeño técnico de las instalaciones nucleares del país.

Durante el lapso en que la instalación permanezca fuera de línea, los equipos de ingeniería y los técnicos especializados desplegarán un programa estructurado en 25 capítulos de trabajo. El cronograma comprende tareas puntuales de inspección no destructiva, mantenimiento preventivo y correctivo, ensayos de hermeticidad y pruebas de funcionalidad en diversos componentes de alta exigencia térmica y mecánica.

Entre los frentes de trabajo previstos sobresalen la inspección detallada de los generadores de vapor, las tareas de revisión en las bombas principales del circuito primario de refrigeración y el reacondicionamiento integral del turbogrupo, compuesto por la turbina, el alternador comercial y el condensador. Estas acciones resultan vitales para garantizar la integridad estructural del activo de cara a su próximo ciclo prolongado de generación de 24 meses.

El contexto operativo de las centrales

En un contexto de privatización parcial del sector nuclear, el hito alcanzado en Embalse se alinea con las calificaciones de desempeño obtenidas por la empresa en los informes de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

En la evaluación internacional PI-Index, la Central Nuclear Embalse alcanzó una puntuación de 98,16 sobre 100, mientras que la Central Nuclear Atucha II logró por primera vez la calificación máxima de 100 puntos, posicionando a los activos de generación argentinos entre los estándares de seguridad y eficiencia más elevados de la industria nuclear global.

En paralelo a los avances en la planta cordobesa, la operadora estatal mantiene su plan integral de infraestructura en el complejo nuclear de Lima, provincia de Buenos Aires. Entre las iniciativas prioritarias figura la ejecución del proyecto de extensión de vida útil de Atucha I, orientado a prolongar por tres décadas adicionales la operación comercial de la primera central nuclear de América Latina.

Asimismo, la compañía avanza en el reacondicionamiento técnico de las instalaciones de almacenamiento en seco de elementos combustibles quemados, infraestructura indispensable para respaldar la continuidad operativa del parque generador atómico a largo plazo.

El PI-Index consolida en una única cifra múltiples variables críticas de funcionamiento. Entre ellas se destacan la seguridad laboral, la protección radiológica de los trabajadores, el control químico de los sistemas, la confiabilidad técnica de los equipos y el factor de carga, medición que precisa la proporción de energía efectivamente entregada en relación con la capacidad teórica de producción de la planta. Para obtener la máxima nota resulta indispensable sostener los estándares más exigentes en cada uno de estos aspectos.

"Estos resultados reflejan la experiencia, el compromiso y la capacidad técnica de nuestros equipos. La excelencia alcanzada en la operación de las centrales es también la base para llevar el conocimiento de Nucleoeléctrica a nuevos mercados y contribuir a que el sector nuclear argentino genere más valor, divisas y empleo de calidad para la Argentina", afirmó el presidente de Nucleoeléctrica.