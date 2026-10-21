Café Martínez proyecta duplicar sus locales y apuesta a la producción nacional

Con una trayectoria de 93 años en el mercado y tras haber nacido en el tradicional local porteño de Talcahuano al 900 en 1933, Café Martínez ingresó en una nueva etapa de expansión operativa y comercial. La compañía familiar, que transita el desembarco de su cuarta generación, sostiene una estrategia de crecimiento nacional e internacional apalancada en el desarrollo de infraestructura, la incorporación de tecnología industrial y la exploración de cultivos locales en provincias como Tucumán y Corrientes.

Leandro Canabe, gerente general de Café Martínez, detalló en una charla con iProfesional que el plan estratégico trazado por la marca contempla un horizonte de crecimiento de largo plazo con el objetivo de al menos duplicar el tamaño de la empresa en un período de diez años.

Para sustentar esta proyección, la firma identificó un mapa de 600 potenciales puntos de venta en todo el país tras realizar un estudio integral de capacidad. La red cuenta en la actualidad con 257 sucursales activas en total, de las cuales 24 corresponden a operación propia, 23 están ubicadas en Paraguay y cuatro en Uruguay, mientras que cerca del 30 % de los franquiciados opera más de un local.

Al analizar el contexto del mercado, el gerente general reconoció el impacto del escenario económico en el sector gastronómico general, donde la retracción del consumo llegó a registrar caídas de entre el 25 % y el 40 % en volumen de ventas según distintas cámaras del rubro.

Sin embargo, remarcó una paulatina estabilización hacia la segunda mitad del año. "La buena noticia es que la tendencia empezó a recuperarse y en los últimos meses la caída se redujo a unos tres puntos, mostrando una senda de recuperación gradual", explicó el ejecutivo.

Para hacer frente a esta retracción del poder adquisitivo sin descuidar la rentabilidad de la red, la empresa apostó a la optimización de procesos y al lanzamiento de productos innovadores, incorporando opciones de segmentos emergentes como los productos proteicos. "Nuestros ajustes de precios se ubicaron bastante por debajo de la inflación del período para acompañar al cliente y mantener la competitividad", destacó Canabe sobre la estrategia comercial implementada frente a la coyuntura.

Proyección industrial e inversión en tecnología

Para acompañar el salto de escala y preparar la capacidad productiva para los próximos años, la compañía incorporó una tostadora industrial de tecnología holandesa marca Giesen. La instalación de esta maquinaria permitió triplicar la capacidad de procesamiento de grano en su planta, optimizando los costos de fabricación y generando eficiencias operativas que han permitido mantener los ajustes de precios por debajo de los índices generales de inflación.

La apuesta por la eficiencia interna también se refleja en la modernización de los sistemas de gestión comercial. La firma implementó la migración de su sistema ERP e impulsó la transformación digital en los puntos de venta con un nuevo software de facturación y comandero digital que ya alcanza a más del 50 % de la red.

"Este programa ayuda a una mejor administración del franquiciado y va a permitir una atención mucho más ágil, donde el cliente hasta puede pedir y pagar directamente desde la mesa", remarcó Canabe sobre las soluciones tecnológicas aplicadas a la operación diaria.

Abastecimiento y desarrollo de café argentino

En materia de materias primas, la matriz de abastecimiento del mercado local proviene en un 74 % de Brasil, complementada con importaciones de América Central. Sin embargo, en el marco de la búsqueda de diferenciación y valor agregado, la marca participa de proyectos experimentales para promover el desarrollo de café de especialidad cultivado en la Argentina.

Entre las iniciativas en curso destaca un convenio de cooperación celebrado con el municipio de Tafí Viejo y el IDEP de Tucumán, donde se monitorean plantaciones experimentales que avanzan hacia su tercer año de desarrollo, además de mantener contactos en Misiones y Corrientes.

"Qué bueno sería tener no solo una identidad del café argentino, sino también poder ser un medio de promoción y distribución de estos productos", indicó el ejecutivo respecto a las pruebas agrícolas orientadas a alcanzar los estándares internacionales de calidad evaluados por la Specialty Coffee Association.

Modelo de franquicias y diversificación de formatos

El modelo de franquicias continúa como la principal palanca de expansión corporativa. En lo que va del año, la cadena concretó diez aperturas —incluyendo una reciente inauguración en el barrio porteño de Mataderos— y contempla nueve proyectos adicionales en desarrollo antes de la finalización del ejercicio comercial, cinco de los cuales serán de gestión directa.

En forma paralela al formato tradicional de salón a la calle, la marca impulsa la instalación de modelos compactos de alto tránsito adaptados a centros de salud como el Hospital Italiano, instituciones educativas como la Universidad de Palermo, sedes judiciales como Comodoro Py y nodos de transporte como la estación Constitución.

La diversificación se completa con un canal de comercio electrónico que registró un crecimiento interanual del 36 % en las mediciones del sector y con una fuerte presencia en las principales cadenas de supermercados. "Buscamos lograr eficiencias internas para ofrecer productos más competitivos y acompañar al consumidor en este momento con la mejor relación entre calidad y precio", subrayó Canabe.

Perspectivas estratégicas y desembarco energético

En medio de una reconfiguración general del consumo, la tradicional cadena de cafeterías Café Martínez apunta a consolidar un ambicioso plan de expansión territorial que contempla el desarrollo de nuevos formatos en espacios no convencionales. El primer anuncio es que ya concretó la firma de contratos para tener la primera franquicia en Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.

El ejecutivo también explicó en la charla con iProfesional que entre las principales apuestas de la compañía para ampliar su red de tiendas se destaca la llegada a los puntos de venta ubicados en estaciones de servicio como parte de una estrategia de aprovechar la dinámica de sectores comerciales y productivos en distintas regiones del país.

"Ya tenemos confirmada nuestra primera sucursal en Añelo, que para la industria petrolera es el eje de la intensa actividad de gas y petróleo que está viviendo la Argentina. Eso ya es una realidad para nosotros porque ya firmamos los contratos con un franquiciado local que va a darle a esa ciudad la misma calidad de locales que tenemos en el resto del país", explicó.

Para el directivo "independientemente de cierta coyuntura, el crecimiento del PBI del país es positivo, y hay mucho relacionado con todo lo que está traccionando el agro y la energía principalmente. Ahí hay un gran cambio y también lo relacionado con la minería. Si todo esto va bien, Neuquén, San Juan, todas esas provincias de la zona central y la zona de Cuyo que tienen una tracción diferente al resto van a seguramente a demandar mucho más servicios y ahí el gran desafío nuestro es adecuarse a distintos formatos".