La firma acelera su crecimiento en shale dentro de Neuquén tras sumar bloques clave y escala posiciones en el circuito de hidrocarburos nacional

Pluspetrol se consagró como la petrolera de mayor crecimiento en Argentina durante 2026. La inversión de u$s1.700 millones para adquirir áreas de ExxonMobil en Vaca Muerta empezó a dar resultados contundentes que la colocan en el Top 5 de productoras del país.

Los números son categóricos. En los primeros siete meses del año, la compañía registró un avance interanual del 52,4% en petróleo, según datos de la consultora Economía & Energía, con un promedio de 51.700 barriles diarios y un pico de 67.100 barriles en julio.

Ese salto supera ampliamente a los tanques tradicionales del sector. Vista creció 40,3% en el mismo período. Chevron avanzó apenas 23,4%. YPF, la estatal, subió solo 3,3% interanual.

El liderazgo se vuelve aún más evidente cuando se analiza exclusivamente el shale oil de Vaca Muerta. Allí, Pluspetrol exhibe un incremento del 118,7% en julio, mientras que Vista alcanzó 35% y YPF 33%.

Bajo del Choique, el activo que cambió todo

El responsable directo de este despegue tiene nombre y apellido: el bloque Bajo del Choique – La Invernada. Pluspetrol lo compró a ExxonMobil a fines de 2024 y desde entonces no paró de crecer.

La producción de este yacimiento más que se triplicó en apenas un año. En agosto de 2025 bombeaba 13.000 barriles diarios. El mes pasado llegó a 46.600 barriles por día.

Por amplia diferencia, es el bloque que registró el mayor crecimiento interanual en shale oil del país. Solo se le acerca La Angostura Sur I de YPF, con 115% de avance y un nivel de producción similar.

La apuesta de Pluspetrol por este activo resultó un acierto estratégico. Bajo del Choique no solo lidera en crudo: el gas asociado característico de esta zona de Vaca Muerta también disparó los números de la empresa en el segmento gasífero, un resultado que pocos anticipaban al momento de la compra.

El envión inesperado en gas natural

Aunque Bajo del Choique es un activo petrolero, su impacto en gas natural sorprendió al mercado. La producción gasífera de este bloque también se triplicó en el año: pasó de 0,8 a 2,5 millones de metros cúbicos por día.

Junto a La Calera (donde Pluspetrol opera con YPF como socio al 50%), fueron las áreas que sumaron mayor producción incremental en shale gas durante 2026.

El resultado: Pluspetrol reportó los mejores números del sector en gas natural. En los primeros siete meses del año creció 19,7% interanual bajo criterio operadora. En julio específicamente, el salto fue de 35,9%.

Este desempeño contrasta con el panorama general. La mayoría de las principales productoras reportaron números negativos en gas, lo que confirma un momento complicado para el segmento convencional. La excepción es el shale gas, donde Pluspetrol también lidera.

En julio, la empresa registró una suba interanual del 47% bajo criterio operadora y del 54,4% bajo criterio propietaria. En comparación, YPF avanzó 9,3% y PAE solo 5,2%.

El caso de Pluspetrol demuestra que la apuesta por activos no convencionales en Vaca Muerta sigue siendo el motor del crecimiento productivo argentino, incluso en un contexto donde el gas natural tradicional atraviesa dificultades estructurales.