La petrolera reportó un EBITDA de u$s841 millones y una fuerte expansión productiva y exportadora en Vaca Muerta durante el tercer trimestre.

Vista Energy, la petrolera de Miguel Galuccio, consolida su posición como el principal productor independiente y exportador de crudo de la Argentina, tras presentar sus estados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre del año. La compañía exhibió un desempeño financiero sobresaliente que superó las expectativas del mercado, respaldado por una estrategia de eficiencia operativa y disciplina de costos.

Durante el período, la compañía registró un EBITDA ajustado de u$s 841 millones, un crecimiento interanual del 78%, y generó un flujo de caja libre de u$s 334 millones. Los ingresos aumentaron un 75% respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que las exportaciones de petróleo crecieron un 56% de manera interanual.

En el trimestre, Vista alcanzó una producción récord de 169 mil barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), lo que representa un incremento del 33% respecto del mismo período de 2025. El crecimiento estuvo impulsado por la ejecución del plan de inversiones de la compañía y el desempeño productivo de los nuevos pozos.

Vista invirtió u$s 460 millones, lo que le permitió conectar 25 nuevos pozos, alcanzando un ritmo operativo equivalente a 100 pozos anuales. En los últimos doce meses, la compañía invirtió más de u$s 2.300 millones —incluyendo la adquisición de los activos de Equinor— y puso en producción 91 pozos, contribuyendo de manera directa al incremento de los volúmenes producidos.

La producción promedio de petróleo alcanzó los 147,1 mil barriles diarios, un 34% más que en el tercer trimestre de 2025, al tiempo que la producción de gas registró un crecimiento interanual del 29%.

¿Cuánto petróleo exportó Vista en la Cuenca Neuquina?

Durante el trimestre, Vista exportó 9,9 millones de barriles de petróleo, registrando un crecimiento del 56% respecto del mismo período de 2025. Las ventas al exterior representaron el 73% del volumen comercializado de crudo y generaron ingresos por u$s 935 millones.

En los primeros nueve meses del año, Vista acumuló exportaciones por más de 25 millones de barriles de petróleo, reportando ingresos superiores a los u$s 2.000 millones. El desempeño estuvo favorecido tanto por el nivel de producción en sus principales áreas como por los sostenidos precios internacionales del crudo.

De esta manera, los ingresos totales del tercer trimestre alcanzaron los u$s 1.234 millones, reflejando un crecimiento del 75% frente al mismo tramo de 2025, impulsado por el aumento de la producción de petróleo y gas junto con mayores precios de realización del crudo.

El EBITDA ajustado ascendió a u$s 841 millones, con una suba interanual del 78% y un margen operativo del 68%, un punto porcentual por encima del registrado el año precedente. Por su parte, la utilidad neta alcanzó los u$s 293 millones.

El flujo de caja libre cerró en u$s 334 millones durante el trimestre, apalancado principalmente por el avance del EBITDA ajustado. En materia de eficiencia, el lifting cost se ubicó en u$s 4,7 por barril equivalente de petróleo.

Los resultados del tercer trimestre reflejan el avance del programa de desarrollo de Vista, sustentado en la productividad de los nuevos pozos y el control de gastos. Con estos indicadores, la compañía ratifica su perspectiva de cumplir con la totalidad de los objetivos operativos proyectados para 2026.

¿En qué consiste el proyecto de Vista para el RIGI en Vaca Muerta?

Semanas atrás, Vista concretó la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del bloque Bandurria Norte, en Vaca Muerta, un proyecto que prevé una inversión de u$s5.800 millones.

"La compañía de Miguel Galuccio informó que «el desarrollo del bloque Bandurria Norte» contempla 26.500 acres y es operado por Vista.".

La compaía de Miguel Galuccio informó que el desarrollo del bloque Bandurria Norte tiene 26.500 acres y es operado por Vista, que tiene el 100% de participación.El proyecto contempla la perforación y completación de 332 nuevos pozos en Vaca Muerta, con el objetivo de alcanzar una producción aproximada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d).

Además, prevé inversiones en infraestructura para el tratamiento y transporte de la producción de petróleo y gas, entre ellas una batería con capacidad para procesar alrededor de 40.000 barriles de petróleo, una estación compresora, oleoductos y gasoductos, entre otras obras.

Con este paso, Vista busca desarrollar un bloque que actualmente no cuenta con pozos en producción y que, además, sería el primero fuera del hub operativo de la compañía. El proyecto se enmarca en la estrategia de crecimiento de Vista, que consolidó su escala en Vaca Muerta, y se posicionó como el principal productor independiente de petróleo y máximo exportador de crudo del país.

Hasta el momento, la compañía invirtió aproximadamente u$s7.000 millones en la Argentina; produce más de 160.000 boe/d; y exporta más del 70% de su producción de petróleo.