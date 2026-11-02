La empresa Genneia, la mayor generadora de energías renovables en el país, saldrá mañana al mercado local con el lanzamiento de nuevas Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto inicial de hasta u$s30 millones.

La licitación de este nuevo instrumento financiero se llevará a cabo este martes en una operación en la cual los fondos obtenidos serán destinados al desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), enmarcados en los programas AlmaGBA y AlmaSADI.

Con esta iniciativa, Genneia busca almacenar energía y suministrarla en los momentos de mayor demanda, contribuyendo a mitigar las restricciones de la red eléctrica, reducir los riesgos de interrupciones y mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema.

Con respecto a las nuevas Obligaciones Negociables (Clase L), cuentan con las siguientes características: (i) denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, (ii) tasa de interés fija anual (a licitar) con pagos semestrales y (iii) un plazo de 36 meses.

El mayor colocador de Bonos Verdes del mercado local

Además, estos nuevos instrumentos de deuda se integrarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, reafirmando a Genneia como el principal emisor de instrumentos verdes en el mercado de capitales argentino.

La operación es coordinada por Macro Securities como Organizador y Colocador, mientras que actúan como Colocadores Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Santander, Invertironline, Banco Supervielle, Balanz, BST, Banco Galicia, Banco Mariva, Banco Patagonia, Petrini Valores, Banco Industrial, ONE618, Cucchiara, Bull Market, Banco de Valores, CMF, ALYNK, Adcap y Banco Ciudad.

Genneia es el mayor emisor de bonos verdes de Argentina tras alcanzar un volumen acumulado de más de u$s1.200 millones en los mercados local e internacional. Como plataforma líder en energías limpias, la compañía concentra el 23% de la potencia renovable instalada del país, correspondiendo un 21% al sector eólico y un 28% al solar, cifras a septiembre de 2026.

Su estrategia de crecimiento se apoya en tres grandes negocios que son la generación renovable, almacenamiento en baterías (BESS) e infraestructura de transmisión de alta tensión -a través de suparticipación en Transener-, enfoque integral que consolida su plataforma energética para acompañar el aumento de la demanda.

El plan que quiere terminar con los cortes en el AMBA

A comienzos de julio, el Gobierno Nacional formalizó la adjudicación de la licitación "Alma SADI" para incorporar 700,5 MW de capacidad de almacenamiento en baterías (BESS), una iniciativa estratégica que prevé una inversión estimada de u$s700 millones para su primera etapa.

La medida se oficializó a través de la Resolución N° 155/2026 de la Secretaría de Energía, con el objetivo de reforzar los nodos más críticos del sistema eléctrico, eliminar los cuellos de botella y reducir la probabilidad de cortes de luz en siete regiones del país.

La iniciativa concluyó con la asignación de un total de 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos presentados por 5 empresas privadas. El despliegue de infraestructura abarcará un total de 7 regiones del país, asegurando un esquema de robustecimiento federal en áreas que registran un histórico estrés de carga.

El proceso licitatorio registró una masiva respuesta por parte del sector privado, reflejada el pasado 27 de mayo con la recepción de 235 ofertas técnicas que totalizaron 8.338 MW, una cifra que superó en más de 11 veces el objetivo original de 700 MW fijado por la autoridad de aplicación.

Cuáles son los nodos de mayor demanda

La distribución territorial de los nodos seleccionados fiocaliza la instalación de los módulos BESS (Battery Energy Storage System o Sistema de Almacenamiento de Energía mediante Baterías) en los puntos de la red con mayor demanda latente o necesidades urgentes de refuerzo estacional.

Bajo este criterio, la provincia de Buenos Aires lideró las asignaciones con 185 MW, seguida por la región del NEA Chaco-Formosa con 161,5 MW y el NOA con 150 MW. El mapa de adjudicaciones se completó con la región de la Pampa (68 MW), NEA Misiones-Corrientes (50 MW), Litoral Entre Ríos (50 MW) y Litoral Santa Fe (36 MW).

En materia de adjudicaciones corporativas, la firma Genneia se posicionó como el principal operador de la compulsa al obtener la aprobación para 7 proyectos que suman una potencia conjunta de 421 MW. El portfolio de la compañía incluye los desarrollos de mayor envergadura física de la licitación, destacándose el nodo Cruz Alta I en la región del NOA con 120 MW de potencia asignada y el complejo Bragado I-II en territorio bonaerense con otros 100 MW.