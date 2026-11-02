Minera canadiense compró un mega proyecto de uranio y controlará 55.000 hectáreas

La firma Myriad Uranium adquirió la totalidad de los activos de Los Altares por u$s1 millón entre efectivo y acciones, más un esquema de regalías

La corporación canadiense Myriad Uranium Corp. dio un paso decisivo al concretar la adquisición del proyecto de uranio Los Altares, ubicado en el centro geográfico de la provincia de Chubut. La operación transfronteriza, formalizada a través de un contrato de compraventa de acciones firmado con la firma Green Shift Commodities Ltd., le permite a la compañía norteamericana tomar el control total de Buenavida Metales S.A., la sociedad registrada en la Argentina que ostenta la titularidad de las concesiones y los permisos del yacimiento.

El proyecto no parte desde cero: la operación incluye concesiones mineras formalmente otorgadas y vigentes, Estudios de Impacto Ambiental (EIA) debidamente aprobados por las autoridades provinciales y un denso historial de perforaciones previas que reduce de forma considerable los tiempos de exploración inicial y la incertidumbre geológica.

Minera canadiense controlará 55.000 hectáreas en Chubut: los detalles de la operación

El diseño económico bajo el cual se estructuró el traspaso de los activos refleja una arquitectura corporativa enfocada en minimizar los costos fijos inmediatos y al mismo tiempo otorgar liquidez y participación accionaria a la vendedora.

El acuerdo contempla un desembolso inicial en efectivo por parte de Myriad de 300.000 dólares, sumado a la emisión de un paquete de 1.571.268 acciones ordinarias a favor de Green Shift. Dado que cada título fue valuado en aproximadamente 0,4455 dólares, la contraprestación mediante instrumentos de renta variable representó un monto equivalente a 700.000 dólares, completando así una valoración total base de un millón de dólares.

En cumplimiento con las regulaciones de la Bolsa de Valores de Canadá (CSE), las acciones emitidas quedaron sujetas a un período de restricción y retención obligatoria de cuatro meses, cuya fecha de vencimiento quedó establecida para el 1 de marzo de 2027. Adicionalmente, el entendimiento le concedió a Green Shift una regalía de retorno neto de fundición (NSR) del 2% sobre la producción futura del yacimiento.

El proyecto de uranio Los Altares , ubicado en el centro geográfico de la provincia de Chubut.

Sin embargo, el contrato incluyó un mecanismo financiero favorable para la compradora: Myriad retendrá en todo momento la opción de recomprar el 50% de dicha regalía —es decir, un 1% neto— mediante el pago de un millón de dólares, asegurándose así una mayor captura de rentabilidad ante un eventual aumento de la producción a escala comercial.

Dominio territorial y el valor estratégico de la cuenca patagónica

El principal valor diferencial del yacimiento radica tanto en la extensión de su superficie como en su inmediata proximidad con otras reservas históricas y probadas de la Patagonia. Con esta compra, la firma canadiense pasa a administrar un bloque de 55.000 hectáreas situadas dentro del que es considerado por los analistas del sector como el corredor de uranio de mayor relevancia en el territorio nacional.

"Esta reciente operación continúa la estrategia de Myriad de adquirir proyectos con una trayectoria significativa en distritos de uranio conocidos, con bajos costos iniciales y de mantenimiento, y con un fuerte apalancamiento respecto al precio internacional del mineral", explicó Thomas Lamb, CEO de la compañía, al analizar el impacto del desembarco. El ejecutivo ponderó que el bloque de Los Altares se alinea geológicamente sobre la misma franja de extensión de Cerro Solo, uno de los depósitos de uranio sin desarrollar más voluminosos de la Argentina, al tiempo que se ubica a escasa distancia de la histórica mina Los Adobes.

Con este movimiento, las empresas de capitales extranjeros reafirman su interés por posicionarse en el subsuelo argentino antes de que la demanda mundial del mineral vuelva a presionar las cotizaciones al alza.