Nación construirá obra clave en Vaca Muerta y traspasa la Ruta de los 7 Lagos a Neuquén

Los acuerdos alcanzados habilitan trabajos en un canal aliviador, traspado de complejo habitacional del Procrear y de la icónoca Ruta de los 7 Lagos

El Gobierno nacional acordó este lunes hacerse cargo de la ejecución de una obra de infraestructura indispensable para optimizar la logística en Vaca Muerta, y formalizó el traspaso a la provincia de Neuquén de un complejo habitacional del discontinuado programa Procrear y de un tramo vial emblemático como lo es la Ruta de los 7 Lagos.

El entendimiento se alcanzó durante una reunión que mantuvieron en Buenos Aires el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, de cada vez mejor relación con el gobierno del presidente Javier Milei que se tradujo en elogios mutuos durante las últimas semanas.

Estos acuerdos bilaterales abarcan proyectos viales, hidráulicos y habitacionales, busca descomprimir los cuellos de botella del transporte productivo y otorgar mayor autonomía a las autoridades neuquinas en la gestión de sus corredores clave, informó la provincia.

La obra ordenada por la Corte Suprema que alcanza a Vaca Muerta

Uno de los convenios firmados este lunes es para la ejecución de la obra del canal aliviador de Vaca Muerta, en la presa Portezuelo Grande, que será desarrollada y contratada en el ámbito del Estado nacional. El acuerdo entre el ministro y el gobernador patagónico, tiene por objeto establecer un marco de colaboración institucional, técnica y operativa entre las partes para facilitar la concreción de la obra.

En los considerandos del documento se destaca que, a partir de una causa judicial que culminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se impuso al Estado nacional la obligación de realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa. Portezuelo Grande está emplazada sobre el río Neuquén y es una infraestructura de importancia para la regulación hídrica de la cuenca, la seguridad de la población ribereña y el desarrollo de las actividades productivas y energéticas.

El proyecto contempla la construcción de un canal aliviador de aproximadamente 1.620 metros sobre la margen derecha de la presa, con una capacidad de cuatro mil metros cúbicos por segundo, lo que permitirá incrementar la capacidad de evacuación de caudales del sistema y mejorar las condiciones de seguridad de la presa frente a crecidas extraordinarias.

"Esto tiene hace muchos años un fallo y la verdad que también es la primera vez que un gobierno acepta trabajar en este sentido para poder cancelar esa deuda", recordó Figueroa más temprano durante una entrevista citada por la gobernación.

También se firmó un convenio entre la Provincia y la secretaría de Obras Públicas, dependiente del ministerio de Economía de la Nación. Se trata del acuerdo de transferencia del desarrollo urbanístico de 140 viviendas del Procrear a finalizar en la ciudad de Centenario. Figueroa lo suscribió con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia.

El capítulo vial de los acuerdos con un reconocido corredor turístico

Figueroa, además, indicó que avanzaron en el traspaso de rutas nacionales, que "son todo un tema en la provincia. Estamos haciendo 1.000 kilómetros de rutas y repavimentando 650. Hemos absorbido algunas rutas nacionales y comenzamos inmediatamente a hacer las obras". "Hay muchas rutas nacionales en la provincia que tenemos que mejorar y eso siempre forma parte de la agenda cuando nos reunimos con los ministros", agregó.

En ese sentido, se firmó un acuerdo con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, por el cual el organismo nacional cede a la Provincia la gestión integral de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento, mantenimiento integral y prestación de servicios sobre el tramo de la ruta nacional N° 40 entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, conocida como Ruta de los 7 Lagos, que se extiende desde la progresiva 2116,14 hasta la 2211,43.

La Provincia se encargará del mantenimiento y ejecución de obras; conservación, mejoramiento y mantenimiento de calzada, banquinas, zona marginal de camino, puentes, señalamiento vertical y horizontal, sistema lumínico, condiciones de seguridad, señalética y condiciones estructurales del pavimento; limpieza y conservación de alcantarillas y sumideros; reparación y/o reposición de barandas; conservación y reposición de taludes y contrataludes, entre otras tareas.

El estado provincial también establecerá y decidirá el plan de obras e inversiones a ejecutar sobre la traza, podrá realizar las tareas por administración, mediante terceros o a través del sistema de gestión, contratación y certificación que estime más conveniente, y aportará el financiamiento necesario. En ese sentido, se adelantó que podrá promover la implementación de un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre todo o parte de la traza.

La provincia también avanzará con la circunvalación de Villa la Angostura

Otro de los acuerdos viales es para la cesión de la posición contractual de la obra de la Circunvalación de Villa la Angostura. Para poder finalizar las tareas pendientes de la obra, era necesario que Vialidad Nacional cede su posición contractual a la Provincia. Se trata del contrato suscripto entre el organismo nacional y la unión transitoria de empresas entre CODI, Conevial y Vial Agro La Angostura.

Neuquén se encargará de abonar a la empresa los certificados de avance de obra de los trabajos priorizados para la rehabilitación y mantenimiento de las calzadas emitidos con posterioridad a la suscripción del convenio.

El 12° Distrito Neuquén de Vialidad Nacional y la Provincia elaborarán, en un plazo de 10 días hábiles, un acta de constatación de avance y ejecución de la obra realizada, la cual deberá contener el informe de las tareas pendientes.

El Estado nacional mantendrá a su exclusivo cargo la responsabilidad por el reconocimiento, tramitación y pago de los certificados de obra correspondientes a los trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la fecha de corte que surja del acta de constatación y a la suscripción del presente acuerdo.