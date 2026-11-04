Genneia colocó bonos verdes por u$s70 millones a tres años y una tasa del 6,25%

La mayor generadora de energías renovables destinará los fondos al desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS)

Genneia, la mayor generadora de energías renovables en la Argentina, anunció este martes la colocación de sus Obligaciones Negociables (ONs) Verdes Locales Clase L, por un monto total de u$s70 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de hasta u$s30 millones.

Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía. Los fondos obtenidos serán destinados al desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), enmarcados en los programas AlmaGBA y AlmaSADI.

Las características principales de la ONs Verdes Clase L correspondientes a la colocación de hoy son:

Denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses

Tasa de interés fija anual del 6,25% con pagos semestrales

Plazo de 36 meses

Organizador y Colocador: Macro Securities

Colocadores: Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Santander, Invertironline, Banco Supervielle, Balanz, BST, Banco Galicia, Banco Mariva, Banco Patagonia, Petrini Valores, Banco Industrial, ONE618, Cucchiara, Bull Market, Banco de Valores, CMF, ALYNK, Adcap y Banco Ciudad.

¿Qué implica para Genneia cotizar sus bonos en el panel SVS de ByMA?

La compañía resaltó que estos nuevos instrumentos de deuda se integrarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA. Este panel es un segmento de negociación específico destinado a visibilizar y promover valores negociables cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos con impacto positivo ambiental, social o una combinación de ambos.

Para formar parte del panel, el emisor debe contar con una evaluación o certificación independiente (Revisión de Segunda Opinión - SPO) realizada por una entidad especializada que constante el cumplimiento de los estándares de sustentabilidad. Exige a las empresas emisoras presentar informes periódicos sobre el uso de los fondos y el impacto real alcanzado por los proyectos financiados.

Para los inversores, facilita la identificación de activos alineados con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y estrategia de inversión responsable, garantizando que el capital no se desvíe a otros fines.

Para las empresas emisoras otorga mayor visibilidad institucional, diversifica la base de inversores hacia fondos especializados en finanzas sostenibles y refuerza el posicionamiento corporativo en materia de transición energética y responsabilidad social.

¿Cuánto dinero captó Genneia en bonos verdes para energías renovables?

Con esta emisión, Genneia reafirma su rol como uno de los mayores emisores de bonos verdes de Argentina tras alcanzar un volumen acumulado de u$s1.350 millones en los mercados local e internacional. La compañía concentra el 23% de la potencia renovable instalada del país, correspondiendo un 21% al sector eólico y un 28% al solar, a cifras a septiembre de 2026.

En este marco, la empresa sostiene que le permite "mantener un compromiso con el suministro de energía competitiva, confiable y sustentable a través del desarrollo, construcción y operación de un portafolio diversificado".

Su estrategia de crecimiento se apoya en generación renovable, almacenamiento en baterías (BESS) e infraestructura de transmisión de alta tensión, a través de su participación en Transener.

La licitación de este nuevo instrumento financiero se llevó en una operación en la cual los fondos obtenidos serán destinados al desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), enmarcados en los programas AlmaGBA y AlmaSADI.

Con esta iniciativa, Genneia busca almacenar energía y suministrarla en los momentos de mayor demanda, contribuyendo a mitigar las restricciones de la red eléctrica, reducir los riesgos de interrupciones y mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema.

El plan que quiere terminar con los cortes en el AMBA

A comienzos de julio, el Gobierno Nacional formalizó la adjudicación de la licitación "Alma SADI" para incorporar 700,5 MW de capacidad de almacenamiento en baterías (BESS), una iniciativa estratégica que prevé una inversión estimada de u$s700 millones para su primera etapa.

La medida se oficializó a través de la Resolución N° 155/2026 de la Secretaría de Energía, con el objetivo de reforzar los nodos más críticos del sistema eléctrico, eliminar los cuellos de botella y reducir la probabilidad de cortes de luz en siete regiones del país.

La iniciativa concluyó con la asignación de un total de 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos presentados por 5 empresas privadas. El despliegue de infraestructura abarcará un total de 7 regiones del país, asegurando un esquema de robustecimiento federal en áreas que registran un histórico estrés de carga.

El proceso licitatorio registró una masiva respuesta por parte del sector privado, reflejada el pasado 27 de mayo con la la licitación de baterías que aseguró un ahorro para el sistema y la recepción de 235 ofertas técnicas que totalizaron 8.338 MW, una cifra que superó en más de 11 veces el objetivo original de 700 MW fijado por la autoridad de aplicación.