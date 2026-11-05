Primer parque asociativo de energía solar tokenizada del país: dónde está y cómo funciona

La provincia de Córdoba dio un salto pionero en materia de innovación tecnológica y sostenibilidad energética tras impulsar el desarrollo del Parque Solar Comunitario Virtual Tokenizado. Emplazado en la ciudad de Río Cuarto, se trata del primer proyecto asociativo del país que reúne a empresas privadas de diferentes sectores productivos y localidades dentro de un esquema de generación solar compartida, integrando sistemas de generación distribuida con tecnología blockchain.

La iniciativa es la más grande de la provincia dentro de su categoría y cuenta con una potencia de 1,2 megavatios (MW) repartida en 1.886 módulos fotovoltaicos. Durante su primer año de funcionamiento, se estima que el predio producirá aproximadamente 1.884 megavatios hora (MWh) de energía limpia, permitiendo a las firmas asociadas acceder a los beneficios del autoconsumo de energía renovable sin importar en qué punto del territorio provincial se encuentren radicadas sus plantas o instalaciones.

Parque Solar Comunitario de Río Cuarto: cómo funciona el sistema de tokenización y la billetera virtual

El modelo operativo del parque se basa en una red de medidores inteligentes que vinculan en tiempo real la electricidad inyectada por los paneles solares a la red provincial con los cuadros de consumo de cada compañía participante.

La asignación del crédito energético se gestiona a través de la tecnología blockchain bajo el siguiente esquema:

Billetera de energía renovable: Registra de forma transparente y descentralizada la participación de cada empresa socia mediante tokens.

Registra de forma transparente y descentralizada la participación de cada empresa socia mediante tokens. Contratos inteligentes: Asignan automáticamente a la factura de cada usuario los créditos correspondientes por la energía inyectada a la red eléctrica.

Asignan automáticamente a la factura de cada usuario los créditos correspondientes por la energía inyectada a la red eléctrica. Equivalencia de tokens: Cada kilovatio hora (kWh) de energía solar inyectado se representa mediante un token digital, el cual puede transferirse o utilizarse como respaldo de un certificado de sustentabilidad verificable.

Estado de las obras y proyección de una segunda etapa

Actualmente, el tendido de baja tensión se encuentra 100% finalizado, mientras que las obras de media tensión registran un avance del 98% y ya tienen definido el punto de acople a la red eléctrica provincial. Ante la alta demanda corporativa, las autoridades confirmaron que se proyecta una segunda etapa para incorporar más de 1 MW adicional de potencia fotovoltaica y sumar nuevas industrias al consorcio.

Con este desarrollo, Córdoba busca afianzar sus metas de transición energética de cara al año 2030 (con el objetivo de alcanzar los 800 MW de generación limpia) y consolidar su liderazgo nacional en generación distribuida, segmento en el que ya concentra el 44% de la capacidad instalada de la Argentina.