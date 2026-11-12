La minera canadiense oficializó la creación de American Barrick Gold Corporation para operar en Norteamérica. Qué significa la jugada para Veladero.

El gigante minero Barrick Mining Corporation anunció al mercado un movimiento de alcance global al presentar formalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) los documentos regulatorios para la salida a bolsa de una nueva sociedad escindida que concentrará sus activos auríferos en Norteamérica.

Barrick opera en la Argentina uno de los mayores yacimientos de oro que actualmente produce y exporta desde la provincia de San Juan, y que meses atrás logró la aprobación de su ingreso al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) para potenciar su capacidad operativa y extender su horizonte de producción.

La presentación al mercado de EEUU marca un hito financiero para la compañía, diseñada para escindir las operaciones de Nevada Gold Mines —el joint venture estratégico con Newmont— y el yacimiento Pueblo Viejo en la República Dominicana bajo la denominación social American Barrick Gold Corporation, con el símbolo bursátil propuesto ABGC para su cotización en la Bolsa de Nueva York.

El análisis detallado de la comunicación al mercado revela que la operación busca desbloquear valor específico para los inversores institucionales mediante una entidad enfocada de manera exclusiva en jurisdicciones de bajo riesgo político norteamericano.

La documentación presentada expone cifras financieras de gran envergadura correspondientes a este nuevo vehículo: la compañía registró ingresos por u$s7.259 millones durante los primeros seis meses de 2026, lo que representa un incremento interanual del 61%, impulsado por un contexto internacional de cotizaciones récord del oro que promediaron los u$s4.545 la onza en los primeros nueve meses del año.

Asimismo, el prospecto detalla que los activos combinados alcanzaron una producción atribuible cercana a los 2,0 millones de onzas de oro en 2025, respaldados por el aporte de Nevada Gold Mines y los proyectos de expansión a largo plazo como Fourmile.

El impacto de la escisión en la operación de Veladero

Para la Argentina, el alcance de esta reestructuración se traduce en una delimitación excluyente. En el análisis de su participación en la minería local, el prospecto oficial ratifica que todo el portafolio internacional de Barrick fuera de Norteamérica permanece inalterable bajo el paraguas de la corporación global.

En la actualidad, Veladero constituye el único yacimiento en etapa productiva que Barrick opera de manera directa en territorio argentino, tras el cese definitivo y posterior cierre formal del emblemático proyecto binacional Pascua-Lama, ubicado también en la cordillera sanjuanina, cuyas instalaciones y frentes de trabajo quedaron inhabilitados y sujetos a planes de monitoreo ambiental y pasivos de cierre definitivo.

El yacimiento Veladero, situado en el departamento sanjuanino de Iglesia y operado en participación paritaria al 50% junto a la firma china Shandong Gold a través de Minera Andina del Sol, queda completamente al margen de la nueva filial estadounidense.

La documentación confirma que la reorganización bursátil en Wall Street no introduce modificaciones en la titularidad societaria, los compromisos de inversión vigentes, los presupuestos asignados ni en los planes de desarrollo previstos para la operación cordillerana.

De esta forma, la minera preserva la estabilidad de su plataforma productiva en el país, desvinculando por completo la operación sanjuanina de la reestructuración financiera en Estados Unidos y garantizando la continuidad de sus flujos operativos locales.

Los fondos netos captados a través de la oferta pública inicial de American Barrick estarán destinados a ser distribuidos mediante políticas de retribución a sus accionistas, consolidando un modelo donde los grandes centros productivos de la región continúan operando bajo los lineamientos tradicionales de la compañía sin alteraciones en su estrategia minera.

Claves operativas de Veladero en la cordillera sanjuanina

El yacimiento Veladero es una de las minas de oro a gran escala más importantes de la Argentina, emplazada en plena cordillera de los Andes —en el departamento de Iglesia, provincia de San Juan— a una altura que oscila entre los 4.000 y los 4.850 metros sobre el nivel del mar.

La operación se desarrolla mediante un sistema de explotación a cielo abierto y procesamiento de minerales por lixiviación, consolidándose históricamente como uno de los principales motores de exportación y generación de empleo calificado para la región cuyana.

A comienzos de abril, el Ministerio de Economía anunció este lunes la aprobación de un nuevo proyecto minero bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación de la mina Veladero, ubicada en la provincia de San Juan, que recibirá una inversión directa de u$s380 millones para potenciar su capacidad operativa y extender su horizonte de producción.

Esta iniciativa, impulsada por la empresa Minera Andina del Sol -operada por la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold-, se centra en el desarrollo de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación en valle. El objetivo principal es optimizar el procesamiento de mineral para extraer un volumen adicional de 1,6 millones de onzas de oro que, con la infraestructura actual, no podrían ser tratadas.

El impacto socioeconómico del anuncio del RIGI es inmediato, ya que el proyecto contempla la creación de más de 1.100 puestos de trabajo. Esta cifra incluye tanto empleos directos para la operación de la mina como indirectos, vinculados a la red de proveedores y servicios que demanda una obra de esta magnitud en la zona cordillerana del departamento de Iglesia.

Un punto relevante del acuerdo es que la empresa deberá destinar al menos el 20% de la inversión a la contratación de proveedores locales. Este requisito busca que el flujo de capitales no quede limitado a la actividad extractiva, sino que fortalezca el tejido productivo regional y fomente la especialización de pymes sanjuaninas.

A pesar de la importante inyección de capital, los informes técnicos aclaran que el proyecto no modificará la vida útil del yacimiento, la cual se mantiene estimada en siete años. La estrategia consiste en maximizar la eficiencia y la extracción dentro del cronograma vigente, asegurando que el tramo final de la mina sea de alta productividad.

La operación local continúa desplegando campañas de perforación y desarrollo exploratorio en los sectores circundantes con el objetivo de optimizar los recursos metalíferos y sostener su rendimiento productivo en el mediano y largo plazo.