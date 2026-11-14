Tarifas de luz en Buenos Aires, revisarán el esquema para los próximos cinco años

La audiencia será el 16 de diciembre y las distribuidoras presentarán sus propuestas de ingresos e inversiones para el próximo período

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia pública para el 16 de diciembre, en la que se presentarán las propuestas tarifarias para el servicio de distribución de energía eléctrica durante el próximo período de cinco años.

La instancia forma parte de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), un proceso que también contempla las inversiones necesarias y los parámetros de calidad que deberán cumplir las empresas.

El encuentro será virtual, comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 18, con posibilidad de continuar al día siguiente si fuera necesario. La convocatoria alcanza a las distribuidoras provinciales y municipales, por lo que involucra a usuarios de distintas localidades bonaerenses.

Cuándo será la audiencia y qué empresas participarán

La audiencia fue convocada en el marco de la Revisión Tarifaria Integral y estará presidida por la Subsecretaría de Energía bonaerense, con participación del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

También fueron citadas las cuatro distribuidoras provinciales: EDELAP, EDEN, EDEA y EDES. Las prestadoras municipales participarán a través de las federaciones que representan a las cooperativas eléctricas.

La jornada se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Durante el encuentro se expondrán las propuestas de las empresas y se analizará la continuidad de la etapa de transición tarifaria, que funciona mientras se completa el proceso de revisión.

Qué puede cambiar en las facturas de luz de los bonaerenses

La Revisión Tarifaria Integral establece un esquema para determinar los ingresos que necesitan las distribuidoras para prestar el servicio, las inversiones que deberán realizar y los estándares de calidad que tendrán que alcanzar.

En ese marco, las empresas ya presentaron sus requerimientos de ingresos y sus planes de inversión para el próximo quinquenio. Las cooperativas y prestadoras municipales también expusieron sus necesidades y observaciones.

Uno de los puntos que se analizará es el funcionamiento del Fondo Provincial Compensador Tarifario, creado para compensar diferencias en los costos de distribución entre las distintas concesionarias.

El objetivo del mecanismo es que usuarios con características de consumo similares paguen importes equivalentes, independientemente de su ubicación o de quién les preste el servicio.

Por qué la Provincia avanza con una nueva revisión tarifaria

La última Revisión Tarifaria Integral del servicio eléctrico bonaerense se aprobó en 2017. La siguiente quedó postergada tras la emergencia energética declarada en diciembre de 2019 y, desde 2021, las distribuidoras funcionan con cuadros tarifarios de transición.

El proceso para elaborar una nueva revisión comenzó en 2024, con participación de equipos técnicos provinciales y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La discusión también tiene un antecedente judicial reciente. En septiembre, un juzgado de Bahía Blanca había dictado una medida cautelar que frenó la aplicación de componentes provinciales de los aumentos.

Sin embargo, en octubre la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata otorgó efecto suspensivo a la apelación presentada por la Provincia. La Justicia bonaerense dio efecto suspensivo a la apelación por las tarifas de luz, lo que volvió a habilitar provisoriamente la aplicación de los valores previstos en la Resolución 682/2026. La discusión de fondo todavía debe resolverse.

De esta forma, la audiencia será un paso clave para avanzar con el nuevo esquema de distribución eléctrica bonaerense.

Las propuestas que presenten las empresas permitirán conocer qué ingresos consideran necesarios, qué inversiones proyectan y cómo podría quedar estructurada la tarifa durante los próximos cinco años.