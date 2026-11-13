El Gobierno oficializó en el RIGI dos proyectos de gas de TGS por más de u$s3.200 millones

Con una inversión de u$s3.244 millones, la empresa buscará generar divisas por u$s1.500 millones al año exportando propano, butano y gasolina

El Ministerio de Economía formalizó este viernes la aprobación de los proyectos presentados por Transportadora de Gas del Sur (TGS) bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la separación y producción de líquidos del gas natural o NGLs, lo que demandará una inversión superior a los u$s3.200 millones.

A través de las resoluciones 1976/2026 y 1977/2026 se ratificó el aval a las iniciativas desarrolladas por las firmas Midstream de Gas del Sur (MGS) y Procesadora de Gas del Sur (PGS), dos vehículos de proyecto único creados específicamente para potenciar la infraestructura de transporte, fraccionamiento y procesamiento de gas natural desde Vaca Muerta hacia los mercados de exportación.

Si bien el visto bueno del Comité Evaluador de Proyectos ya se había dado a conocer a mediados de octubre, la publicación en el Boletín Oficial culmina el proceso administrativo y otorga seguridad jurídica plena a un compromiso inversor que supera los u$s3.244 millones en conjunto. En tanto, la compañía ya inició semanas atrás la búsqueda de financiamiento en le exterior.

Infraestructura para la Cuenca Neuquina

La inversión total se desglosa en dos grandes iniciativas que abarcan la cadena de valor del gas rico y sus derivados. Por un lado, la Resolución 1976/2026 aprueba el "Proyecto de Transporte, Fraccionamiento, Almacenamiento y Comercialización" a cargo de Midstream de Gas del Sur S.A. (MGS S.A.), el cual contempla un monto total en activos computables de u$s1.849 millones.

Este ambicioso proyecto incluye la construcción, operación y mantenimiento de un poliducto de 577 kilómetros de extensión y 20 pulgadas de diámetro que conectará la Planta Tratayén (en Neuquén) con General Daniel Cerri, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Asimismo, la iniciativa prevé el desarrollo de una planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 90.000 barriles diarios de mezcla de líquidos de gas natural, tres ductos de transferencia de 16 kilómetros hacia la planta de almacenamiento y despacho, y las respectivas líneas de vinculación en el Puerto de Bahía Blanca. Su objetivo central es la obtención y comercialización de propano, butano y gasolina natural destinados predominantemente a los mercados internacionales.

Por otro lado, la Resolución 1977/2026 da luz verde al "Proyecto de Procesamiento" presentado por Procesadora de Gas del Sur, por un total de u$s1.394 millones en activos. Este plan comprende la construcción de un sistema de gasoductos de captación, integrado por dos ramales de 24 pulgadas (Norte desde Sierra Chata y Sur desde Fortín de Piedra) que convergen en un ducto unificado de 30 pulgadas hacia la Planta Tratayén.

A la vez, esta propuesta prevé la ampliación de la capacidad de procesamiento de gas rico hasta los 1.200 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD), mediante la reconversión de módulos criogénicos existentes y la incorporación de dos nuevas unidades (Propak P3 y P4).

Compromisos, plazos y desarrollo local

De acuerdo con los cronogramas presentados por las firmas, la construcción de las obras se puso en marcha en mayo de 2026 y se proyecta que la entrada en operación comercial de las instalaciones se produzca el 1° de febrero de 2030, con una vida útil estimada en 30 años.

Más allá de la magnitud financiera, el proyecto aprobado bajo el RIGI implica montar una nueva cadena de valor industrial para monetizar el denominado "gas rico" de Vaca Muerta, que posee una alta concentración de hidrocarburos pesados de alto valor comercial en el mercado internacional.

El proceso comienza en la Cuenca Neuquina, donde Procesadora de Gas del Sur (PGS) captará el gas natural rico aportado por los distintos productores de la región a través de un nuevo sistema de gasoductos con cabeceras en Sierra Chata (ramal Norte) y Fortín de Piedra (ramal Sur), además de conexión con el Gasoducto Vaca Muerta Sur para conducirlo hacia la Planta Tratayén.

Allí, mediante procesos criogénicos de enfriamiento a muy bajas temperaturas, se separará el gas residual seco —que se reinyecta a los gasoductos troncales para abastecer el consumo local— de la mezcla de líquidos del gas natural (NGL).

Esa mezcla líquida será bombeada a través del nuevo poliducto de 577 kilómetros operado por Midstream de Gas del Sur (MGS) hasta la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, en las afueras de Bahía Blanca. En esa terminal se levantará una planta de fraccionamiento capaz de procesar 90.000 barriles diarios, donde mediante torres de destilación se obtendrán tres productos finales listos para su comercialización:

Propano y butano: integrantes del Gas Licuado de Petróleo (GLP), con fuerte demanda global para calefacción, uso residencial, agroindustria y procesos petroquímicos.

integrantes del Gas Licuado de Petróleo (GLP), con fuerte demanda global para calefacción, uso residencial, agroindustria y procesos petroquímicos. Gasolina natural: un hidrocarburo líquido liviano muy requerido en mercados internacionales como diluyente de crudos pesados y como materia prima para la industria química.

Una vez separados, estos derivados viajarán por tres ductos dedicados de 16 kilómetros hasta una nueva planta de almacenamiento refrigerado y despacho en el Puerto de Bahía Blanca, desde donde serán cargados en buques gaseros y tanqueros con destino de exportación.

Un salto exportador de u$s1.500 millones anuales

Si bien el Ministerio de Economía mantuvo bajo reserva comercial los anexos financieros con el flujo de divisas presentado por la compañía en los expedientes, la capacidad física aprobada permite dimensionar el impacto macroeconómico de la iniciativa una vez que entre en régimen en 2030.

Con una capacidad de procesamiento de 90.000 barriles diarios —equivalentes a casi 33 millones de barriles al año o cerca de 3 millones de toneladas anuales de líquidos—, TGS proyecta que este nuevo complejo permitirá generar exportaciones por entre u$s1.500 millones y u$s1.800 millones anuales, sujeto a la evolución de los precios internacionales de referencia.

De este modo, la transportadora prácticamente cuadriplicará su actual generación de divisas por ventas al exterior de derivados del gas, consolidando a Bahía Blanca como uno de los principales polos exportadores de energía de la región.