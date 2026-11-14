Nueva carrera corta para formarse en Energía Nuclear: dónde se dará y cuándo arranca

En el marco de un convenio de cooperación entre la Secretaría de Asuntos Nucleares y la Universidad Austral, el año que viene comenzará la Diplomatura

El ecosistema científico y académico argentino sumará una nueva propuesta de especialización estratégica vinculada a una de las industrias de mayor proyección tecnológica del país. En el marco de una alianza institucional entre la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación y el Instituto de Energía de la Universidad Austral, ambas entidades avanzaron en la creación de la nueva Diplomatura en Energía Nuclear, una carrera corta que se incorporará formalmente a la oferta académica de la casa de estudios a partir de 2027.

La iniciativa surgió tras un encuentro de trabajo encabezado por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, y el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez Priore. La reunión —de la que también participaron los codirectores del Instituto de Energía, Luciano Codeseira y Carlos Mendizábal, junto a autoridades de la Facultad de Ingeniería— tuvo como eje sentar las bases de un convenio marco de cooperación a largo plazo orientado a articular las capacidades científico-tecnológicas del ámbito universitario con las demandas reales de la industria nuclear nacional.

Energía nuclear: formación de talento, investigación y vinculación industrial

El lanzamiento de esta diplomatura responde a la necesidad de ampliar los espacios de capacitación y actualización profesional frente a la creciente expansión que atraviesa la energía nuclear a nivel global. La propuesta busca formar recursos humanos altamente especializados y facilitar el acceso de técnicos y profesionales del sector a programas académicos de vanguardia.

Entre los principales pilares del acuerdo de cooperación entre el Estado y la universidad se destacan:

Oferta académica renovada: La incorporación de la Diplomatura en Energía Nuclear en la Universidad Austral durante 2027 para capacitar nuevos perfiles técnicos y ejecutivos.

La incorporación de la Diplomatura en Energía Nuclear en la Universidad Austral durante 2027 para capacitar nuevos perfiles técnicos y ejecutivos. Investigación conjunta: El desarrollo de proyectos compartidos de investigación científica y transferencia de conocimiento aplicados a los desafíos actuales y futuros de la industria.

El desarrollo de proyectos compartidos de investigación científica y transferencia de conocimiento aplicados a los desafíos actuales y futuros de la industria. Intercambio de especialistas: La creación de mesas de trabajo y espacios de articulación directa entre investigadores universitarios, organismos públicos y empresas del rubro.

Un complemento estratégico para el sistema nuclear argentino

La formación de capital humano constituye históricamente uno de los activos más sólidos de la política nuclear en la Argentina, un entramado liderado desde hace décadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a través de sus institutos de excelencia y su red de vínculos universitarios.

Desde la Secretaría de Asuntos Nucleares destacaron que la incorporación de nuevas instituciones académicas al circuito formativo permite complementar y escalar ese ecosistema. En un escenario internacional que demanda cada vez más energía limpia y tecnología nuclear aplicada, la sinergia entre el sector público, las universidades y la industria resulta clave para consolidar la capacidad de ejecución y la proyección exportadora del país.