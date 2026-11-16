Entre los dos, suman 12 MW de potencia instalada, integran más de 20.000 paneles y abastecerán el equivalente al consumo de 8.000 hogares

Con un desembolso conjunto de 12 millones de dólares, Coral Energía —la unidad de negocios energéticos perteneciente al Grupo Corven— puso en marcha oficialmente dos nuevos parques solares en el departamento San Cristóbal, ubicado en el sector noroeste de la provincia de Santa Fe.

Las flamantes centrales de generación eléctrica se encuentran estratégicamente emplazadas en las localidades de Arrufó y San Guillermo, consolidando de este modo la ambiciosa estrategia de expansión del holding empresarial de origen venadense dentro del segmento de la generación limpia y renovable a escala regional.

En términos estrictamente técnicos, cada uno de estos dos parques solares cuenta con una potencia instalada individual de 6 megavatios (MW), lo que permite totalizar una capacidad conjunta de 12 MW incorporados al sistema. Para alcanzar este volumen de producción eléctrica sostenida, la compañía desplegó exactamente 20.776 paneles fotovoltaicos de última generación a lo largo de una superficie total ocupada de 26 hectáreas.

Según las proyecciones operativas y de rendimiento realizadas por los equipos técnicos de la firma, la energía limpia generada por ambas instalaciones permitirá cubrir el equivalente al consumo eléctrico residencial de unos 8.000 hogares.

Paralelamente, desde el punto de vista ambiental, esta operación contribuirá de manera directa a la descarbonización de la matriz energética al evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 10.200 toneladas de dióxido de carbono por año.

Radiografía de los dos parques solares desarrollados por Grupo Corven

El despliegue de ingeniería civil y eléctrica llevado adelante por Coral Energía en el departamento San Cristóbal se divide en dos nodos operativos estratégicos que presentan dimensiones y parámetros de rendimiento muy similares entre sí.

Por un lado, el parque solar de Arrufó —emplazado a la vera de la Ruta Provincial N.º 39, un corredor vial clave para la conectividad de la zona— está equipado con 10.416 paneles fotovoltaicos y proyecta una generación anual estimada en 12.666 megavatios-hora (MWh).

Por su parte, la central fotovoltaica ubicada en la localidad de San Guillermo integra un total de 10.360 paneles solares y alcanza una generación anual estimada levemente superior, situada en los 12.731 MWh. De esta manera, ambas plantas aportan un flujo constante y previsible de energía distribuida en puntos clave del interior productivo santafesino, fortaleciendo la estabilidad de la red eléctrica local.

El plan de 46 millones de dólares de Coral Energía

Más allá de la relevancia que revisten estas dos inauguraciones recientes, la apuesta integral del Grupo Corven por el negocio energético demuestra una hoja de ruta de largo plazo con un marcado anclaje territorial. En ese sentido, Patricia Iraola, accionista del holding empresarial nacido hace más de medio siglo en la ciudad de Venado Tuerto, precisó durante el acto inaugural que Coral Energía ya lleva invertidos más de 46 millones de dólares en el desarrollo integral de seis parques solares distribuidos estratégicamente a lo largo del territorio santafesino.

El portafolio provincial de la compañía incluye emprendimientos fotovoltaicos en las localidades de Firmat, San Javier, Arrufó, San Guillermo, Ceres y Venado Tuerto. Una vez que la totalidad de estos proyectos se encuentre operando a plena capacidad, el grupo empresarial alcanzará una potencia instalada conjunta cercana a los 50 MW en Santa Fe, diversificando así su matriz de negocios tradicional —históricamente ligada al sector industrial y autopartista— hacia rubros vinculados con la infraestructura crítica y la sustentabilidad ambiental.

Como próximo paso inmediato dentro de este exigente cronograma de inversiones y puesta en marcha, Iraola adelantó que durante esta misma semana comenzará a inyectar energía limpia al sistema interconectado el parque solar de Ceres. Con 20 MW de potencia instalada, esa planta se convertirá en el complejo fotovoltaico de mayor capacidad de generación de Coral Energía en toda la provincia, reafirmando el protagonismo del capital nacional en el proceso de transición energética regional.