Construir con madera optimiza la climatización y recorta la demanda. FAIMA impulsa el etiquetado eficiente y la expansión de este sistema constructivo

La industria maderera nacional acelera su apuesta por la eficiencia energética en el sector residencial de la Argentina, donde el acondicionamiento térmico de los edificios puede representar casos de reducción de consumo energético superior al 30%.

En medio de los desafíos económicos y tarifarios actuales, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) remarca que los costos al incorporar madera en la edificación, la rehabilitación o la decoración de inmuebles permite alcanzar ahorros notorios en la climatización de los espacios interiores.

El núcleo de la propuesta se sostiene sobre propiedades físicas demostradas. Por sus características higroscópicas, la madera actúa como un aislante térmico natural de alta eficiencia y absorbe el sonido con mayor eficacia que los materiales tradicionales.

Según detalla Roberto Luis Raimondi, asesor de FAIMA y especialista en eficiencia y transición energética, un muro con estructura de madera de 100 milímetros de espesor posee una capacidad de mantener el equilibrio térmico 3,6 veces mayor que un muro de ladrillo de 140 milímetros y 5,7 veces mayor que un muro de hormigón de 200 milímetros.

En la práctica, esto se traduce en una reducción directa del consumo de electricidad y gas para calefacción o refrigeración, lo que impacta de manera favorable en las facturas de los hogares y recorta las emisiones de carbono asociadas.

A esta ventaja estructural se suma la versatilidad de aplicación en diversas tipologías edilicias, desde viviendas unifamiliares hasta complejos urbanos de media altura. Los especialistas señalan que el diseño bioclimático contemporáneo aprovecha estas cualidades para minimizar el uso de sistemas artificiales de climatización durante gran parte del año, garantizando un confort térmico constante que mejora notablemente la calidad de vida de los usuarios y revaloriza comercialmente los inmuebles sustentables.

Radiografía del consumo residencial

Para comprender la magnitud de la oportunidad, es necesario observar los datos estructurales del sector. De acuerdo con las estimaciones técnicas aportadas por especialistas vinculados a la Fundación Bariloche dentro del proyecto de Cooperación de la Unión Europea, la demanda de energía del sector residencial en la Argentina alcanza el 24% del total nacional.

De ese volumen, el consumo combinado de calefacción y refrigeración representa aproximadamente el 40%, lo que significa que el acondicionamiento térmico de interiores consume cerca del 10% de toda la energía del país. Si se extiende el cálculo al conjunto de los edificios residenciales, comerciales y públicos, la cifra trepa hasta el 18% de la energía utilizada en el territorio nacional.

Frente a este escenario, la masificación de la construcción con madera se posiciona como una herramienta de transformación estructural. Países con climas exigentes como Canadá y Estados Unidos, donde este material alcanza una participación cercana al 90% en la construcción habitacional, o Nueva Zelanda con un 75%, demuestran que es posible industrializar el sector con altos estándares de rendimiento ambiental.

En la Argentina, la entidad industrial nuclea a 28 cámaras asociadas que representan a toda la cadena de valor, desde los aserraderos y fabricantes de aberturas hasta los constructores de viviendas industrializadas, tableros y pisos.

Frente a las recurrentes subas en las tarifas de servicios públicos, incorporar componentes madereros en las refacciones o nuevas obras se consolida como una inversión inteligente a mediano plazo. Los analistas del sector estiman que la reducción en la necesidad de artefactos de calefacción y refrigeración intensiva alivia de manera directa el presupuesto familiar, amortizando con creces el costo inicial de la obra seca.

Sustentabilidad y transición ecológica

En sintonía con este enfoque, FAIMA ratifica su colaboración con las políticas públicas vigentes, prestando especial atención a los avances de la Resolución 418/2023 del Programa Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética de Viviendas y aguardando la implementación definitiva del aplicativo específico para aberturas.

A medida que se consoliden los marcos regulatorios y se amplíe la base de viviendas construidas con componentes madereros, el parque habitacional del país ganará en sustentabilidad. A este entramado técnico se suma un factor industrial decisivo que suele quedar al margen de los debates tradicionales: la huella de carbono incorporada durante la fase productiva.

A diferencia de lo que ocurre con el acero o el hormigón —cuyos procesos de transformación de materia prima demandan un gasto energético intensivo y liberan grandes volúmenes de gases de efecto invernadero—, la madera requiere un consumo energético sustancialmente menor en su preparación industrial, consolidándose como un sumidero natural de carbono a lo largo de su ciclo de vida útil.

De este modo, la cadena foresto-industrial no solo aporta una solución de confort pasivo para el usuario final, sino que tracciona hacia un modelo de economía circular con baja intensidad de emisiones, alineado con las exigencias globales de transición ecológica para los próximos años.