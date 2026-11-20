El secretario de Minería y Energía de la provincia de Salta, Gustavo Carrizo, anunció un entendimiento con la empresa YPF para avanzar en el saneamiento y el abandono definitivo del pozo Lomas de Olmedo X-10, ubicado en el área hidrocarburífera Puesto Guardián, en jurisdicción de Pichanal, departamento Orán. El tema generó impacto nacional por las imágenes de la surgencia de crudo y gases en el pozo que afectó flora y fauna desde 2023.

De acuerdo al anuncio, YPF se hará cargo de los trabajos de remediación a pesar de no ser titular del área desde 1991, momento en que pasó a manos de operadores privados que explotaron el recurso desde entonces. Pero de todas las empresas privadas vinculadas al pozo desde entonces, YPF aparece como la única en condiciones técnicas y económicas de poder enfrentar el cierre.

El esquema técnico acordado prevé ejecutar una perforación paralela al pozo afectado con el fin de intervenir sobre los fluidos acumulados, reducir la presión interna y proceder al sellado de la estructura, en el marco de una intimación judicial vigente y de una crisis ambiental de gran magnitud en la zona. Como en los últimos meses se constantó un incremento de las fugas, se optó por reinyectar los hidrocarburos y se descartó el traslado en camiones hacia otro reservorio.

De acuerdo con lo precisado por el funcionario provincial a los medios salteños, la medida apunta a encauzar de manera definitiva un pasivo hidrocarburífero que registra emanaciones de gases y fluidos hacia la superficie. La perforación paralela busca generar una vía para controlar la presión de los fluidos acumulados antes de concretar el cierre definitivo del pozo original. Sin embargo, las autoridades aún no difundieron el monto de inversión para las obras ni la fecha en que comenzarán las tareas en el terreno.

El entendimiento se produce en un contexto de mayor presión judicial y ambiental sobre el yacimiento. En las últimas semanas, la Justicia de Orán intimó a YPF y a President Petroleum a presentar un plan de cierre definitivo y remediación ambiental para el pozo Lomas de Olmedo X-10, mientras reportes oficiales y mediciones en el sitio advirtieron un incremento en la salida de fluidos y gases.

A la par, estimaciones difundidas en medios locales señalaron que un saneamiento integral de este tipo de pasivos en la cuenca podría demandar hasta u$s60 millones, aunque ese número no fue confirmado oficialmente por ninguna de las partes para el operativo en marcha.

Quiebra empresaria y pasivo ambiental

La historia del pozo Lomas de Olmedo X-10 se remonta a 1983, cuando fue perforado originalmente por YPF en el norte de la provincia de Salta. Con el paso de las décadas, la operación del área Puesto Guardián atravesó distintos cambios de concesionarios hasta quedar bajo la órbita de President Petroleum S.A., empresa cuya quiebra fue declarada en 2025.

Ante ese escenario, el Gobierno de Salta dictó a fines de 2025 el Decreto 826/25, mediante el cual declaró la caducidad de la concesión de President Petroleum, recuperó el área para la provincia y vinculó a la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa) a las tareas de continuidad operativa y resguardo.

Las fugas de gases y líquidos hidrocarburíferos detectadas a partir de 2023 encendieron alertas por la ubicación del pozo en una franja de transición ecológica entre el Chaco Seco y las Yungas, una zona caracterizada por su sensibilidad ambiental y biodiversidad.

En mayo y junio de 2025, la Secretaría de Minería y Energía y un comité de crisis provincial dispusieron medidas de emergencia en el lugar con el cercado y señalización del perímetro, restricción de acceso a personal no autorizado, estimación preliminar de radios de seguridad de entre 200 y 300 metros desde la boca del pozo, acondicionamiento de pileta de perforación, apertura de un camino alternativo para el tránsito de puesteros locales y estudios con laboratorio certificado.

En paralelo a las medidas administrativas, la provincia promovió una demanda judicial por reparación ambiental contra seis firmas vinculadas al área: President Petroleum, YPF, E.P.P. Petróleo, Tripetrol Petroleum, Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José. El propósito era exigir acciones de contención, mitigación, abandono definitivo del pozo y remediación de los daños registrados en el entorno.

Impacto en el bosque nativo, la ganadería y el reclamo social

Los efectos de las filtraciones en el entorno de Lomas de Olmedo X-10 fueron documentados en informes técnicos y denuncias públicas a lo largo de 2025 y 2026. En julio de 2026, Greenpeace Argentina difundió un reporte en el que sostuvo que unas 20 hectáreas de bosque nativo presentaban vegetación seca y sin vida alrededor de la instalación a raíz de las fugas sostenidas desde 2023.

Además se advirtió sobre el riesgo de incendios forestales y sobre el impacto de la pérdida de cobertura arbórea frente a eventos climáticos extremos e inundaciones. La organización ambientalista impulsó, además, una campaña de firmas que superó las 60.000 adhesiones para reclamar el cierre definitivo del pozo.

Productores y habitantes de la zona también reportaron perjuicios directos sobre la actividad rural y la vida cotidiana. Según esos testimonios y relevamientos, se registraron alrededor de 350 cabezas de ganado muertas, suelos y vegetación con restos aceitosos compatibles con hidrocarburos y muestras de agua con presencia de sustancias oleosas, mientras pobladores cercanos debieron modificar rutinas o desplazarse ante la emanación de gases y el peligro de explosiones o incendios.

Con el acuerdo técnico anunciado por el gobierno salteño junto a YPF, se busca pasar de las medidas de contención perimetral y las intimaciones judiciales hacia una intervención de fondo sobre el pozo Lomas de Olmedo X-10. El alcance de los trabajos, el cronograma de perforación y la definición de responsabilidades económicas y ambientales continúan bajo seguimiento judicial en el departamento Orán.