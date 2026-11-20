MSU Green Energy, la subsidiaria dedicada a la generación energética del Grupo MSU, acordó con la firma francesa Neoen la compra de dos parques fotovoltaicos ubicados en la provincia de Salta, que le permitirán sumar nueva capacidad de generación y convertirse en el principal actor del segmento de las energías renovables del país.

La transacción comprende la adquisición de la participación accionaria de las firmas Altiplano Solar, La Puna Solar y Neoen Argentina, cuyos activos en operación totalizan una capacidad instalada de 200 megavatios (MW). Con esta incorporación, la compañía alcanzará los 1.977 MW de potencia renovable operativa, lo que le permite posicionarse como la mayor operadora de energías renovables en el ranking del mercado eléctrico de la Argentina por capacidad instalada.

El Grupo MSU es un holding argentino con más de 160 años de trayectoria en agronegocios, fundado en su estructura corporativa actual en 1998 y liderado por Manuel Santos Uribelarrea en el rol de presidente y CEO. El grupo organiza sus operaciones en tres unidades de negocio independientes: MSU Energy (generación térmica), MSU Green Energy (energías renovables) y MSU Agro, división a través de la cual se posiciona como uno de los mayores productores agrícolas de la Argentina.

En el sector agropecuario, la compañía cultiva anualmente más de 245.000 hectáreas —entre campos propios, que superan las 30.000 hectáreas, y superficies arrendadas— distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco, alcanzando una producción superior al millón de toneladas de granos por año entre soja, maíz, trigo, maní, girasol, cebada y sorgo. Además, avanzó en la integración agroindustrial con una planta de procesamiento de maní en Rufino, Santa Fe.

Cómo llega MSU al número 1 de las renovables

La operación comunicada formalmente a la notificiación enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), prevé desde el punto de vista financiero y contractual, que los activos adquiridos disponen de contratos de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) adjudicados bajo las rondas de licitación de los programas RenovAr 1 y RenovAr 2.

Estos acuerdos cuentan con un plazo remanente de vigencia de aproximadamente 15 años y disponen del respaldo de garantías otorgadas por el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) y el Banco Mundial.

Según las proyecciones financieras vinculadas a la transacción, los dos complejos solares generarán un aporte estimado de entre 25 y 30 millones de dólares anuales en concepto de resultado operativo bruto (EBITDA). Este flujo permitirá a MSU Green Energy incrementar su capacidad de generación de caja y sumar activos con ingresos dolarizados asegurados a largo plazo.

Los parques Altiplano Solar y La Puna Solar ingresaron en operación comercial en octubre de 2021 y disponen de una potencia instalada de 100 MW cada uno. En conjunto, constituyen uno de los mayores bloques de generación solar fotovoltaica del territorio nacional, desplegado sobre una superficie total de 350 hectáreas y equipado con 554.580 paneles solares.

Ambos establecimientos se encuentran emplazados en el departamento Los Andes, en la región de la Puna salteña, a una altitud aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones geográficas y climáticas de esa zona registran niveles de irradiación horizontal global de 2.663 kilovatios hora por metro cuadrado (kWh/m²) al año, uno de los índices de recurso solar más elevados del país.

Bajo el escenario de probabilidad P50 correspondiente al primer año de evaluación, la producción eléctrica conjunta de ambos parques se estima en alrededor de 628 gigavatios hora (GWh) anuales. La energía generada por estas plantas se inyecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante la estación transformadora La Puna, a través de una línea de vínculo de alta tensión de 345 kilovoltios (kV).

Con el ingreso de estas instalaciones, MSU Green Energy amplía su huella operativa en el norte argentino. En esa región, la compañía ya gestiona parques solares en las provincias de Chaco, Formosa y La Rioja, al tiempo que avanza con el desarrollo de nuevos emprendimientos fotovoltaicos en Catamarca, sumando ahora presencia directa en Salta.

Escala operativa y cartera de proyectos

La integración de los 200 MW de Altiplano Solar y La Puna Solar se suma a los 1.777 MW de capacidad renovable que MSU Green Energy ya mantiene en operación. Dentro de ese portafolio operativo se incluye la gestión del complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito, ubicado sobre el río Limay en las provincias de Neuquén y Río Negro, que aporta 1.418 MW y representa cerca del 15% de la potencia hidroeléctrica instalada en la Argentina, además de sus parques solares operativos en el norte.

De este modo, al concretarse el traspaso de los activos de Neoen, la empresa pasará a operar 1.977 MW renovables y se ubicará también como la segunda generadora de energía solar del país.

En paralelo a sus activos en marcha, la firma ejecuta una cartera de proyectos en etapa de construcción y desarrollo que suman otros 545 MW, cuya puesta en servicio comercial está programada para el transcurso de 2027.

Entre estas iniciativas se incluyen nuevos parques fotovoltaicos como Roque Sáenz Peña (en Chaco) y Las Lomitas (en Formosa), así como sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), entre los que figura el proyecto de 150 MW y 750 MWh de capacidad de almacenamiento proyectado en Villa Rosa, provincia de Buenos Aires, junto con adjudicaciones en la licitación ALMA-SADI.

Para respaldar este plan de inversiones, la compañía captó financiamiento en el mercado de capitales mediante la emisión de bonos verdes por 530 millones de dólares, con participación de organismos internacionales como FinDev Canada y la institución alemana DEG.

Una vez completada la adquisición en Salta y finalizada la construcción de los 545 MW en curso, la plataforma de generación renovable y almacenamiento de MSU Green Energy alcanzará una capacidad instalada total cercana a los 2,5 gigavatios (GW). A esto se añaden los 1.500 MW de generación térmica que el grupo opera a través de su división MSU Energy, consolidando un esquema de abastecimiento diversificado para el sistema eléctrico argentino.