El plan de YPF, Eni y XRG prevé exportaciones anuales por u$s9.000 millones y crear 40.000 empleos en la etapa de construcción. Se firma el FID

Se prevé crear miles de empleos y alcanzar la decisión final de inversión el 30 de noviembre.

El Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, impulsado por las compañías YPF, Eni y XRG. La iniciativa contempla un desembolso total de u$s50.750 millones hacia 2050, lo que representa la mayor inversión privada en la historia de la Argentina.

Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta personal de X. "Se trata de la mayor inversión de la historia argentina", enfatizó.

El funcionario precisó que "el proyecto contempla una inversión de u$s25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de u$s50.750 millones hacia 2050. Permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de u$s9.000 millones al año".

Para alcanzar esos volúmenes, "se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de la Argentina", precisó el ministro.

Parte del mensaje de Caputo en el que anunció el RIGI millonario

El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 km cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción.

Para sostener ese volumen de exportación, se proyecta un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, cifra que equivale a más del 40% de la producción actual de la Argentina.

El plan de obras abarca toda la cadena de valor del sector hidrocarburífero:

Producción: extracción de gas rico en la formación Vaca Muerta.

extracción de gas rico en la formación Vaca Muerta. Transporte: construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, desde la cuenca neuquina hasta la costa atlántica de Río Negro.

construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, desde la cuenca neuquina hasta la costa atlántica de Río Negro. Procesamiento: instalación de complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el tratamiento del gas y sus líquidos, junto con la operación de dos unidades flotantes de licuefacción en el litoral rionegrino.

En términos laborales, el proyecto demandará 20.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción —con picos estimados de hasta 40.000 operarios— y generará 8.000 empleos directos e indirectos una vez que entre en etapa de operación comercial.

La palabra de Horacio Marín y la fecha clave de la FID

Tras conocerse la resolución oficial, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el alcance de la medida y confirmó el próximo paso financiero del consorcio. "Sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible", sostuvo el ejecutivo a través de sus redes sociales, donde calificó la iniciativa como "la inversión privada más grande de la historia de la Argentina y de Latinoamérica".

Marín agradeció el respaldo del presidente Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, de la Secretaría de Energía y de los equipos técnicos de la petrolera bajo control estatal. Asimismo, adelantó que la compañía avanza ahora hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el próximo 30 de noviembre junto a sus socios Eni y XRG.

El proyecto puede movilizar hasta 40.000 puestos de trabajo

La etapa constructiva del megaproyecto Argentina LNG, que permitirá la exportación de gas de Vaca Muerta a través de la costa de la provincia de Río Negro, movilizará hasta 40.000 trabajadores en su momento de mayor actividad, marcando una escala sin precedentes para la región patagónica.

Así lo plantearon los directivos de YPF que tienen a su cargo la presentación del proyecto durante la apertura de la audiencia pública ambiental destinada a evaluar los alcances de las obras y su operación por al menos 25 años, en un encuentro que se realiza hasta mañana en el gimnasio municipal Vuta Mahuida en Sierra Grande.

Los voceros de la compañía energética -que encabeza el consorcio junto a la italiana ENI y la emiratí Adnoc- presentaron los detalles de una iniciativa que demandará inversiones superiores a los u$s50.000 millones en una primera etapa.

Durante las ponencias técnicas, los coordinadores del estudio de impacto ambiental explicaron que el proceso evaluativo abarca cuatro componentes fundamentales para el desarrollo logístico e industrial. El primer eje corresponde al gasoducto dedicado de 526 kilómetros desde la Cuenca Neuquina, seguido por el sistema de transporte de líquidos y condensados, las unidades flotantes de licuefacción fondeadas en el Golfo San Matías y el complejo industrial terrestre.

Cada uno de estos frentes despertó tanto adhesiones gremiales como observaciones de sectores comunitarios preocupados por la planificación urbana y el suministro de servicios públicos. Asimismo, los especialistas detallaron los protocolos de seguridad náutica y ambiental diseñados para preservar la biodiversidad marina en el golfo, respondiendo a las inquietudes expresadas por organizaciones pesqueras y conservacionistas.

Las cifras de una obra inédita por su magnitud en el país

El proyecto de gas natural licuado demandará una inversión total aproximada de u$s51.000 millones desplegada a lo largo de 25 años, configurando la iniciativa de infraestructura más relevante en la historia económica de la Argentina. Las proyecciones oficiales detallaron que el desarrollo movilizará un promedio de 20.000 puestos de trabajo anuales durante la etapa constructiva, con picos máximos que alcanzarán hasta 40.000 empleos simultáneos entre puestos directos, indirectos e inducidos.

En cuanto a la fase operativa, el complejo industrial garantizará la creación de 8.000 puestos de trabajo anuales estables, priorizando la contratación de personal con residencia nacional y local en un porcentaje estimado superior al ochenta por ciento. Asimismo, el esquema de compras y contrataciones prevé un impacto directo sobre la cadena de valor interna mediante la asignación de aproximadamente u$s15.000 millones destinados a proveedores nacionales de bienes y servicios industriales.

En el plano macroeconómico, la monetización de los recursos hidrocarburíferos generará exportaciones estimadas en u$s10.000 millones anuales durante dos décadas consecutivas. Esta masa de ventas externas consolidará una nueva fuente estructural de ingreso de divisas para la economía de la Argentina, transformando de manera definitiva la balanza comercial energética del país.

En el plano provincial, el desarrollo de la planta de NGLs, las instalaciones portuarias y las unidades FLNG impulsará una demanda sostenida de bienes y servicios locales en Río Negro. Durante la etapa constructiva estipulada entre 2027 y 2030, las actividades con impacto directo incluirán la construcción y el montaje industrial, la infraestructura portuaria, los campamentos y la logística, al tiempo que el impacto indirecto dinamizará los comercios locales, la gastronomía y los servicios de apoyo.

Por su parte, la vida útil del proyecto entre 2031 y 2050 contemplará 4.000 empleos dedicados a actividades estratégicas de largo plazo, tales como la operación industrial, los servicios profesionales y las telecomunicaciones. De este modo, la provincia concentrará el desarrollo industrial, logístico y marítimo necesario para exportar gas natural licuado y condensados a los mercados globales.