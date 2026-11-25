El líder de los petroleros presentó Fuerza Neuquina y Federal junto al gobernador Rolando Figueroa. Apoyará su reelección, pero irá con listas propias

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, formalizó el desembarco de su nuevo espacio político con el respaldo de una multitud que colmó el estadio Ruca Che en la capital neuquina.

Bajo el sello Fuerza Neuquina y Federal y la consigna "La fuerza del trabajo", el dirigente sindical busca traducir el peso específico que tiene el gremio en el corazón productivo de Vaca Muerta en una estructura partidaria con ambiciones legislativas y municipales de cara a los comicios del 14 de febrero de 2027.

Según informaron oficialmente desde la organización sindical tras el encuentro, la convocatoria reunió a más de 20.000 personas provenientes de distintas localidades de la cuenca hidrocarburífera. El lanzamiento funcionó como una demostración de músculo territorial y político en un escenario provincial que atraviesa una profunda reconfiguración tras la crisis interna del histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Desde el escenario central, Rucci reivindicó el rol de los operarios en el boom energético y marcó la cancha respecto de la autonomía de su flamante partido. "Lo que es de los neuquinos tiene que ser para los neuquinos, y lo vamos a defender poniendo el pecho", afirmó el titular de Petroleros Privados ante los militantes.

En esa misma línea, planteó el sentido de la construcción partidaria: "Las luchas son colectivas. Acá hay hombres y mujeres que se van a plantar. Y eso es nuestro partido, eso es Fuerza Neuquina y Federal: de pie, nunca de rodillas".

Alianza provincial y autonomía en los municipios

El acto contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa (conductor del frente La Neuquinidad) y del intendente de la ciudad Neuquén, Mariano Gaido, lo que convalida que la arquitectura electoral diseñada por el gremio establece una sociedad estratégica.

Es que Fuerza Neuquina y Federal respaldará la candidatura a la reelección de Figueroa en la gobernación, pero competirá con boletas propias para disputar bancas en la Legislatura provincial y el poder ejecutivo en los principales municipios de la región petrolera.

En el plano institucional del partido, Rucci comparte la conducción con la diputada provincial Daniela Rucci y el secretario general adjunto del sindicato, Ernesto Inal. Durante su intervención, la legisladora arengó a la tropa sindical de cara al calendario electoral y cuestionó las críticas sobre la movilización gremial. "¿Alguien los arrió o vinieron por convicción?" planteó a la concurrencia.

Además, el líder sindical de los trabajadores petroleros convocó a sostener el despliegue territorial al exclamar: "Que de acá al 14 de febrero nos encuentre trabajando juntos, construyendo juntos, y que ese día nos encuentre celebrando".

La mesa de respaldo sindical exhibió una amplia articulación más allá del gremio de base de Rucci, que nuclea a unos 30.000 afiliados. En el Ruca Che dijeron presente Manuel Arévalo, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado; Walter Gallego, titular de Camioneros de Neuquén; y César Godoy, referente de la UOCRA en Rincón de los Sauces, junto a intendentes clave de la zona de influencia del shale como Fernando Banderet (Añelo) y Norma Sepúlveda (Rincón de los Sauces).

El factor Vaca Muerta y la agenda de gestión

El salto de Rucci —quien ya cuenta con experiencia ejecutiva tras haber sido concejal y dos veces intendente de Rincón de los Sauces antes de suceder al histórico Guillermo Pereyra en el sindicato— responde a una lectura sobre el reparto de la renta y las decisiones estratégicas en la industria del oil & gas.

En declaraciones previas al lanzamiento en diálogo con Modo Shale, el dirigente había anticipado un fuerte incremento de la actividad hidrocarburífera para 2027, aunque advirtió sobre la necesidad de que ese crecimiento se traduzca en más puestos de trabajo genuinos para los residentes locales.

Asimismo, en el marco de la presentación partidaria, desde el gremio confirmaron que el próximo año pondrán en marcha un nuevo centro de formación técnica destinado a capacitar a quienes buscan insertarse en la industria petrolera, una iniciativa que contará con el aval del gobierno provincial y la intendencia capitalina.

Por su parte, Daniel Adersch, otro de los referentes del espacio, subrayó ante los medios locales el peso que tiene la masa salarial y operativa de los trabajadores en la economía neuquina, y sostuvo que el objetivo es seguir sumando organizaciones gremiales a la estructura política.

Con el cierre de listas en el horizonte próximo, el sindicalismo petrolero busca dejar de ser únicamente un actor de peso en las paritarias y los yacimientos para sentarse directamente en la mesa donde se definen las políticas públicas de la principal cuenca energética del país.