La compañía argentina de energías renovables 360Energy captó R$255 millones (unos u$s 44 millones) en el mercado de capitales brasileño mediante la emisión de obligaciones de infraestructura, en una colocación liderada por el Banco Santander Brasil.

Los recursos financiarán gran parte de una inversión total superior a los R$330 millones destinada a construir cuatro parques solares fotovoltaicos que abastecerán de electricidad limpia a tres complejos industriales del grupo automotriz Stellantis en ese país.

La operación consolida el desembarco de la firma fundada en la Argentina dentro del mayor mercado eléctrico de América Latina y valida una arquitectura financiera poco habitual en la región como el project finance aplicado a la autogeneración industrial dentro del predio del consumidor.

La compañía 360Energy informó al mercado que a través de este vehículo, el repago de los títulos de deuda queda atado exclusivamente a los flujos de caja futuros que generen las propias centrales, respaldados por contratos de suministro energético a largo plazo.

Los cuatro proyectos suman una potencia instalada conjunta de 93,1 MW y están ubicados en polos estratégicos de la industria automotriz brasileña donde Stellantis ensambla vehículos de las marcas Fiat, Jeep, Peugeot y Citroën.

El portafolio incluye el parque 360E Porto Real (13,4 MW), en el estado de Río de Janeiro, que entró en operación comercial en octubre pasado; el complejo 360E Goiana I (55,5 MW) y su ampliación Goiana II (6,2 MW), ambos en Pernambuco; y la central 360E Betim (18 MW), emplazada en Minas Gerais.

Con el despliegue de estos activos, la generadora estima alcanzar una producción anual de 187,5 GWh, volumen suficiente para cubrir una fracción sustancial de la demanda eléctrica de las terminales automotrices y evitar la emisión de aproximadamente 77.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

En el plano laboral, el pico de obra demanda más de 740 puestos de trabajo directos e indirectos en las tres regiones involucradas.

Cómo financió 360Energy los R$255 millones para sus proyectos en Brasil

En el plano regulatorio, los documentos registrados ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil detallan que las obligaciones se estructuraron a través de sociedades de propósito específico creadas para cada activo -como UFV PS 360E Goiana y UFV PS 360E Porto Real-. La emisión se encuadró bajo la Ley 12.431, el marco normativo brasileño que otorga beneficios tributarios a los inversores que suscriben títulos destinados a financiar proyectos prioritarios de infraestructura energética.

Respecto de la composición del capital, los R$255 millones captados en el mercado permiten apalancar el 77,2% de la inversión total proyectada de R$330 millones. El 22,8% restante del desembolso, equivalente a unos R$75 millones, se integra mediante aportes de capital propio de los socios para completar la construcción de los cuatro parques fotovoltaicos.

Para el grupo automotriz, el despliegue de estos activos se enmarca dentro de su plan estratégico global Dare Forward 2030, que fija como meta reducir en un 50% sus emisiones de carbono hacia el final de la década y alcanzar la neutralidad neta en 2038. Dentro de ese esquema, el complejo industrial de Goiana, en Pernambuco —donde se levanta el mayor parque de 360Energy con 55,5 MW—, funciona como el primer polo automotriz neutro en carbono de América del Sur.

El cierre de esta operación consolida también la trayectoria internacional de 360Energy, compañía nacida en 2011 como brazo de energías renovables del grupo argentino Secco (Industrias Juan F. Secco). Con complejos operativos de referencia en la Argentina como los parques solares de Cañada Honda y Ullum, en San Juan, y Nonogasta, en La Rioja, la firma logró exportar su capacidad de ingeniería y estructuración financiera hacia los mercados industriales de Brasil y México.

Cómo evitan el curtailment solar las plantas industriales de Stellantis

Más allá del volumen financiero, la transacción introduce una solución técnica frente a uno de los principales problemas que hoy enfrenta el sector renovable brasileño que es el curtailment o recorte forzoso de generación por limitaciones en las redes de transporte eléctrico.

Al instalar los paneles dentro de los mismos predios industriales donde se consume la electricidad, los parques evitan la congestión de las líneas de transmisión y reducen la exposición a restricciones de despacho.

Para maximizar el aprovechamiento de las superficies disponibles en las plantas fabriles, el diseño de ingeniería combina tres tecnologías fotovoltaicas distintas: seguidores solares móviles en terrenos adyacentes, instalaciones fijas sobre los techos de las naves industriales y estructuras tipo marquesina sobre las playas de estacionamiento.

Júlio Meirelles, responsable de Project Finance en Santander Brasil, destacó la singularidad de la estructura financiera al señalar que representa la primera operación de largo plazo y a gran escala bajo la modalidad de autogeneración inside the fence concretada en el mercado brasileño. El ejecutivo también subrayó que este formato permite sortear los cuellos de botella de conexión que condicionan la expansión de nuevos parques conectados al sistema interconectado.

Qué participación tiene Stellantis en 360Energy y cómo opera en Brasil

El acuerdo financiero también refleja la profundización de la alianza corporativa entre ambas compañías. En 2024, el grupo automotriz europeo-estadounidense ingresó como accionista estratégico de 360Energy tras adquirir el 49,5% de su paquete accionario, con el objetivo de descarbonizar sus operaciones industriales en América Latina mediante desarrollos solares, sistemas de almacenamiento en baterías e hidrógeno verde.

En Brasil -mercado al que ingresó formalmente en 2024-, la firma argentina opera bajo el esquema Energy as a Service (energía como servicio). Bajo esta modalidad, 360Energy asume la totalidad del diseño, la ingeniería, la construcción, el financiamiento y la operación posterior de los activos, mientras el cliente industrial accede a energía renovable con tarifas previsibles sin inmovilizar capital propio en infraestructura energética ni asumir riesgos operativos.

Desde el área financiera de la compañía, la gerente de Finanzas Corporativas de 360Energy, Vanina Mosquera, remarcó que la colocación de las debêntures constituye un paso clave para consolidar las operaciones locales y diversificar las fuentes de fondeo de cara a futuros desarrollos industriales en Brasil. La operación contó además con el asesoramiento legal de los estudios Souto Correa, Stocche Forbes y Bruchou & Funes de Rioja.

Con más de 500 MWp desarrollados y construidos en la región y presencia operativa en la Argentina, Brasil y México, la compañía busca replicar este esquema de financiamiento estructurado para captar nuevos contratos de suministro corporativo en el segmento industrial brasileño.