La provincia cuyana busca atraer inversiones que, con el "fenómeno Vaca Muerta", fueron perdiendo terreno. Los detalles de la nueva ley

Con su publicación en el Boletín Oficial, entró hoy en vigencia la nueva Ley de Hidrocarburos de Mendoza, un marco normativo sancionado por la Legislatura provincial que busca revertir el declino de la producción convencional y atraer desembolsos hacia las cuencas Cuyana y Neuquina.

La legislación deroga las antiguas leyes 7526 y 9137, reemplazándolas por un esquema que combina incentivos fiscales y flexibilización contractual con un riguroso régimen de fiscalización ambiental y sanciones económicas atadas al precio de los combustibles.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, organismo que concentrará el control técnico y operativo de la actividad.

Por su parte, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) tendrá a su cargo la recaudación y fiscalización de cánones, regalías y tributos vinculados al sector. El nuevo esquema establece además una Tasa de Control con un tope del 0,8% sobre las regalías y cánones percibidos, destinada a financiar las tareas de auditoría en territorio.

Incentivos económicos, regalías variables y rol de Emesa

Uno de los pilares de la reforma apunta a mejorar la competitividad de los yacimientos maduros y estimular la exploración en áreas de mayor riesgo geológico. Si bien la norma fija un esquema base de regalías —que en la estructura provincial se ubica en torno al 15%—, habilita al Poder Ejecutivo a reducir esa alícuota hasta un piso del 5% cuando las condiciones económicas del proyecto o los compromisos de inversión así lo justifiquen.

En cuanto al acceso a las áreas, las licitaciones públicas se ratifican como la regla general para adjudicar permisos de exploración y concesiones de explotación. Las compañías oferentes deberán acreditar solvencia técnica y financiera, además de no registrar deudas exigibles con el fisco provincial, salvo que cuenten con planes de pago vigentes.

Asimismo, se incorpora la posibilidad de compensar cánones comprometiéndose a ejecutar inversiones por al menos el doble del monto a deducir, y se autoriza una reducción de hasta el 80% en el canon correspondiente a las prórrogas de permisos exploratorios.

Para evitar que bloques productivos o exploratorios queden paralizados ante la falta de oferentes o la reversión de contratos, la ley faculta a la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) a asumir de manera transitoria la titularidad de áreas sin concesionario.

En paralelo, el texto legal abre la puerta a la participación de sociedades privadas con participación estatal extranjera —sin importar el porcentaje de su paquete accionario—, siempre que se sometan expresamente a la legislación nacional y provincial y renuncien a cualquier inmunidad de jurisdicción.

Inspecciones sorpresa, exigencias ambientales y multas en litros de nafta

Como contrapartida de los beneficios económicos, el nuevo régimen endurece los mecanismos de control operativo y ambiental. La Dirección de Hidrocarburos queda habilitada para realizar inspecciones en yacimientos, plantas e instalaciones sin necesidad de notificación previa, además de exigir documentación contable y ordenar auditorías técnicas.

El sistema sancionatorio abandona los montos fijos para evitar su licuación inflacionaria y pasa a calcular las multas en litros de nafta súper según su valor de surtidor en Mendoza.

Las penalidades se dividen en cuatro escalas según la gravedad del incumplimiento: las infracciones leves van de 20.000 a 80.000 litros de nafta súper; las graves, de 80.001 a 150.000 litros; las muy graves, de 150.001 a 500.000 litros; y las gravísimas, de 500.001 hasta un máximo de 2.090.000 litros, cifra que puede duplicarse en caso de reincidencia o agravantes.

La normativa aclara que el pago de las multas o la devolución de un área no exime a las operadoras de ejecutar los planes de remediación ambiental, el cierre seguro de pozos inactivos ni el pago de indemnizaciones a los propietarios superficiarios.

Además, el texto incorpora cláusulas de prioridad para la contratación de mano de obra y proveedores mendocinos, y crea el Registro Provincial de la Actividad Hidrocarburífera, una base de datos pública donde se informarán trimestralmente los niveles de producción, sanciones y liquidación de regalías giradas a los municipios productores.